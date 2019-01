České Budějovice - Ulicemi Budějovic prošlo více než dva tisíce lidí v maskách. Dnes studentský festival vyvrcholí na Sokolském ostrově, vystoupí i Tata Bojs

Superhrdiny, čmeláky, Mexičany, květinové děti, milovníky pyžam a dokonce i chodící pyramidy mohli v pátek potkat lidé v centru Českých Budějovic. Všechny tyto podoby na sebe totiž vzali studenti, kteří se zúčastnili tradičního majálesu. Do průvodu se zapojilo více než dva tisíce masek.



Většina studentů si dala na kostýmu opravdu záležet, někteří si kvůli dokonalé iluzi neváhali pomalovat celé tělo. Například Hana Wohlgemuthová ze Střední školy obchodní se proměnila v modrého Avatara. „Naše škola na majáles zvolila téma Hrdinové a Avatar je můj neoblíbenější. Navíc jsem doma našla spoustu modré," vysvětlila.



Svůj kostým inspirovaný filmem Jamese Camerona vyrobila z několika modrých silonových punčoch, staré deky a hnědých ozdob. Vše pak doplnila modrou barvou na těle i obličeji. „Doufám, že to večer půjde dolů. Budu si s tím muset nějak poradit," smála se.



Jako ve Woodstocku



Do průvodu se kromě středoškoláků zapojili také studenti Jihočeské univerzity. Převlékli se za vyznavače hnutí hippies. Všichni tedy měli oblečení s květinovými vzory a vlasy zapletené do copánků. „Sehnat kostým nebyl žádný problém, protože Budějovice jsou květinové město. Nakloněny nám byly především seconhandy," komentovaly studentky, které se představily jako Jimi Hendrix a Janis Joplin. Z majálesu byly obě nadšené, dokonce jej přirovnaly k legendárnímu Woodstocku.



Poté, co průvod prošel centrem města, zastavili účastníci u slepého ramene Malše a zvolili svého krále. Stal se jím Jaroslav Srba z Biskupského gymnázia, který vedl početnou skupinu spolužáků převlečených za Mexičany. „Máme tady hodně aktivních lidí, zpívali jsme a hráli divadlo ve španělštině, takže tím jsme asi zaujali," reagoval.



Kandidáti na krále museli ale také zvládnout několik netradičních disciplín. Byl mezi nimi dokonce i zorbing na vodě. „Toho zorbování jsem se hrozně bál a už doma se snažil vymyslet, jak ho nejlépe zvládnout. Nakonec jsem tam zkoušel dělat kotrmelce a docela to vyšlo," dodal Srba.



Po průvodu majáles pokračoval řadou koncertů. V sobotu večer studentský festival vyvrcholí na Sokolském ostrově. Vystoupí tu například kapely Midi Lidi nebo Tata Bojs.