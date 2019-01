Z VÝŠKY. Letecký snímek zaplavené zahrádkářské kolonie u Deggendorfu při povodni v červnu od fotografa dpa Armina Weigela ze Straubingu vyhrál bavorskou soutěž Pressefoto 2013. Jury volila z více než tisícovky fotografií, vítěz získal prémii 2500 eur. Jeho obrázek otiskla PNP.

S vavřínem Pressefoto 2013. | Foto: Deník/repro PNP

Jak vyjít s penězi?

Linec - Studie iniciovaná centrálou dluhového poradenství a podpořená Horními Rakousy a zemskou spořitelnou mimo jiné ukázala, že připravenost omezit konzum kvůli splacení dluhů klesla ze 50 na 37 procent. Téměř třetina, 29 procent, mladistvých uvedla, že mít dluhy je naprosto normální, píší OÖN.

Pomoc dluhového poradenství ročně vyhledává v Horních Rakousích kolem 10 000 lidí. Každý pátý klient je mladší 25 let. Kapesné dostává 88 procent školáků. Pro 14-19leté se podle věku pohybuje průměrně mezi 40 a 97,50 eura a je tak výrazně větší než před sedmi lety (30-60 eur). Průměrná odměna učňů je od 480 eur (15-16 let) po 700 eur, přičemž v dominantně „chlapeckých" Jak vyjít s penězi?oborech je průměrně o 94 eur vyšší než třeba ve službách. Chlapci vydělávají průměrně o 160 eur víc než děvčata.

Významným zdrojem příjmů jsou pro mládež peněžní dary k narozeninám a k Vánocům. Kromě toho si dvě třetiny školáků vydělávají „bokem" – o prázdninách, při hlídání dětí nebo doučování. „Aby zaplatil dluh, musí si vedlejší příjem najít každý třetí mladistvý," píší OÖN. Téměř každý čtvrtý má se svým rozpočtem problémy. Jen třetina mladistvých si sama platí provoz mobilu.

Kristus s šesti prsty

Hans Ziegler z dolnobavorského Tillbachu se svěřil čtenářům pasovského deníku PNP, že dřevěný Kristus u domu jeho rodičů má na jedné ruce šest prstů. Profesor umění Jörg Trempler z Univerzity v Pasově je přesvědčen, že nejde o náhodu. Připomněl například krucifix z pokladu dómu v Cáchách, na němž má Ježíš po šesti prstech na obou rukou a nohou. Připustil, že běžná ikonografie to není, ale odkázal na jedno místo v bibli, v němž je popsán podobný případ „obrovského muže". „Míní, že šestiprstá ruka na soše Krista může upomínat na jeho smrt, být symbolem dokončení života v reinkarnaci," píše list.

Uzavřou most v Linci

(Ne)reakci politiků na rozhodnutí rakouských spolkových drah ÖBB zastavit práce na opravách železničního mostu v Linci kritizuje deník OÖN. V důsledku toho přes něj od března nepojede žádný vlak a od léta ani autobusy městské dopravy. Uzavřít vjezd osobních automobilů pak bude možné kdykoliv. Otázkou je, zda tudy budou smět ještě v létě 2014, prý závisí na tom, zda se najde instituce, která by opravy spolufinancovala. Země účast na projektu odmítá.

Z úřadu zemského radního pro dopravu Reinholda Entholzera se k rozhodnutí ozvalo jenom, že bylo dlouho známo, co přijde, a budoucnost mühlkreiské železnice že je tak jako tak zajištěna do roku 2017. Linecký starosta Klaus Luger říká, že mají celý rok na hledání řešení, a sází na jednání zemské vlády s ÖBB. „Přitom ale státní dráhy dostávají ročně ze zemského rozpočtu pěkné peníze, jen na dopravní služby kolem 30 milionů. Kromě toho každý, kdo má pravidelný příjem a platí daně, částečně přispívá na ÖBB. Kdo má například 4000 eur hrubého měsíčně, odvádí ročně 483,06 eura dráze…," vypočítává list. Kritizuje rozhodnutí dráhy zastavit opravy mostu, které ročně přišly na půl milionu eur s odůvodněním, že není základním úkolem správy tratí ÖBB udržovat městské komunikace.

Málo vegetariánů

Podle průzkumu lineckého institutu Market se za vegetariány označuje jen pět procent obyvatel Horních Rakous (ve Vídni dvakrát tolik). „90 procent se označuje za ,všežravce´, 76 procent za ,masné tygry´," prezentoval výsledky zjišťování zemský rada pro zemědělství Max Hiegelsberger.

Ohřívárny se plní

Zima přinesla nejtvrdší období pro 50 až 60 lineckých bezdomovců, kteří nejčastěji přežívají v opuštěných objektech. „K nim přibývá významný počet lidí z východní Evropy," říká v deníku Volksblatt Heinz Zauner z organizace pro bezdomovce v Linci. Provozovatelé denních center, ohříváren, dvou nouzových nocleháren s 80 místy a možností případných dalších přistýlek atd. se na nápor delší čas připravují. Lidová pomoc například sbírá zimní ošacení, Červený kříž spací pytle atd., píše list. Tísňová situace by prý mohla nastat jen při skutečně tuhých mrazech, pak je pomoc streetworkerů organizace B37 životně nutná. Aktivně vyhledávají potřebné, protože mnozí bezdomovci sami ochranu před chladem nevyhledávají.

Teď v začátku zimy prý není situace ještě dramatická, do denního stacionáře charity například dochází konstantně kolem 100 lidí denně. Blížící se Vánoce se promítly do větší ochoty lidí něco potřebným věnovat.

Ukryla se do kufru

Po drobné dopravní nehodě, nárazu do zdi, se 30letá řidička v porýnském Bad Kreuznachu ve strachu před policií uzamkla do kufru svého auta - zůstala tam asi půldruhého dne, píše deník PNP. „Teprve když bylo poškozené vozidlo odtaženo do dílny, upozornila na sebe. Jídlo a pití měla při sobě, auto stálo ve vyhřáté a uzavřené hale," cituje list policii. Ženě se prý vedlo dobře, ale z opatrnosti byla převezena do nemocnice. Připustila, že v době nehody byla pod vlivem alkoholu a drog, což mohlo být důvodem jejího následného jednání. Každopádně přišla o řidičák, dodal deník.