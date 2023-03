První vklady dle insolvenčního rejstříku udělalo vedení obce v květnu 2017, kdy šlo řádově o jednotky milionů korun, od roku 2018 už se ale částky zvyšovaly na desítky milionů korun, v součtu vklady přesahují 150 milionů korun. Až do ledna 2022 zasílala dle uzavřených smluv firma obci úroky z vkladů, pak už ale přestala. Obec tak žádala postupně o navrácení investovaných peněz, ale nedočkala se. Celková pohledávka Modravy vůči WCA je 228 milionů korun, kde jsou zahrnuty vklady i nezaplacené úroky z nich. „Děláme vše pro to, abychom vymohli maximum,“ řekl Deníku starosta Modravy Jaroslav Doležal.

Většina věřitelů WCA pochází, díky sídlu firmy ve Frýdku-Místku, z Moravskoslezského kraje, ale Modrava je z opačného konce republiky. O své peníze se obává na šest tisíc lidí, kteří je pod příslibem vysokého zúročení vkladů svěřili společnosti. „Vybrali od nich téměř dvě miliardy korun,“ řekl Deníku Václav Menšík, který zastupuje ostravskou advokátní kancelář JGK advokáti, na kterou se část klientů WCA International, s. r. o., obrátila.

Kauza společnosti WCA International, s. r. o., podle advokátů vykazuje identické znaky jako známý případ Growing Way, za nímž stál Ondřej Janata. Dle informací jeho podnikání vykazovalo rysy tzv. letadla, kdy měl zisky vyplácet z vkladů nových klientů.

Dle serveru Seznam Zprávy to nebylo poprvé, co Modrava podnikla takto riskantní investici. Již v roce 2013 obec investovala do německých fondů Shedlin zhruba 80 milionů korun. Správcovská firma těchto fondů ale před osmi lety zkrachovala, a část peněz dokonce zmizela. Modrava pak obtížně bojovala o to, aby alespoň něco ze svých peněz dostala zpět. V roce 2019 rozhodlo zastupitelstvo o investici do výroby baterií HE3DA, a to zhruba jedenáct milionů korun. Kromě toho půjčila Modrava volné peníze také společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters, která stáčí minerální vody v Mariánských Lázních a Bílině. Zastupitelstvo Modravy schválilo v únoru prodloužení půjčky do konce letošního roku. Již dříve obec investovala také do dluhopisů stejné firmy, které jsou již splacené. Nyní se Modrava do žádných podobných investic nehrne. „Nikam nově neinvestujeme. Soustředíme se na naše obecní projekty," uzavřel Doležal.