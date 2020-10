Diane vysílačku ztratila hned v červnu. Dante dosud létá v oblasti Vídeň-Bratislava a nad Waldviertlem, Darius zamířil do Čech a Davina zapsala svým tahem nový „východoevropský rekord“ dosavadních ptačích rakouských „pilotů“ cestou až do Běloruska. „Vedle odborníků ochranného projektu mohou napínavé cesty tří našich orlů virtuálně sledovat i naši hosté v centru národního parku ve SchlossORTHu,“ ujišťuje ředitelka parku Edith Klauserová. Výstava mořských orlů ve vyhlídkové věži centra bude příští rok doplněna o data letos vypuštěných ptáků. Jejich způsob letu je v Orthu možné si digitálně vyvolat.

OÖN připomínají, že se vypuštění mladí vracejí do svých původních regionů většinou po čtyřech až pěti letech, aby tu sami zahnízdili. S rozpětím křídel až 2,3 metru patří orli mořští k největším orlům Evropy. V Rakousku našlo vhodný prostor 35-40 párů. V Národním parku Donau-Auen vyvedlo letos pět párů celkem šest mláďat. Na snímku jsou Darius a Davina před svým „výletem“ do Evropy. Foto: Deník/OÖN//WWF/Stephan Höller

„Zrazovali“ pacienty?

Jeden z vedoucích lékařů innsbrucké kliniky byl propuštěn, protože neoprávněně předával data pacientů policii, píší OÖN.

„Našel si ,neformální cestu´, jak na žádost policie poskytovat například části chorobopisů, nálezy nebo korespondenci lékařů,“ popisuje list z tiskovky nemocnice. Podle Stefana Defloriana, výkonného ředitele Tirol Kliniken, se ještě neví, kolika pacientů se „tunel“ za nejméně dva nebo tři roky dotkl, ale vycházejí z toho, že jich bylo nejméně deset. O případných protislužbách se také zatím neví. Propuštěna byla i další zaměstnankyně, která lékaři data zajišťovala – on sám k nim prý přístup neměl. Pochybení bylo odhaleno, když bývalý pacient požadoval vidět svůj chorobopis. V něm byl i protokol o tom, kdo do složky nahlížel. To vedlo k dalšímu vyšetřování.

„Že policie data z kliniky získává, není nic neobvyklého. Je pro to ale ,standardizovaný´ postup dohodnutý s exekutivou,“ řekl Klaus Schindelwig, pověřenec ochrany dat v ústavu. Klinika tak prý předává ,relevantní data´ pro jednotlivé případy „s ohledem na přiměřenost“ takového postupu. V této konkrétní věci by podle něho bylo „oficiální“ vydání informací o pacientech policii odmítnuto – šlo také o poškozené násilnými činy nebo o drogové delikty. Pověřenec nyní prohlíží 40 Gigabytů dat kliniky.

Tyrolská policie věc nepopřela, ale musí prý hledat případná pochybení a viníky. Přezkoumá také proceduru předávání informací z kliniky.

legální „zkoumání“ marihuany?

220 členů spolku z Engelhartszellu (okr. Schärding) bylo obviněno z nedovoleného nakládání s omamnými látkami, píší OÖN.

„Ujišťují, že chtěli pomoci pacientům trpícím bolestmi legálními přírodními marihuanovými produkty, ale ukázalo se, že u jejich přípravků byly hraniční hodnoty obsahu THC mnohonásobně překročeny,“ uvádí list. Popisuje, jak na podzim 2018 založili ředitelé tamního zahradnictví u Dunaje podpůrný spolek „xund is(s)“ (volně snad zdravě jez). Členové platili ročně 60 eur. Pak přišli drogoví pátrači a zajistili 170 kilogramů sušených rostlin. „Vycházím z toho, že 80 procent neobsahuje žádný THC,“ řekl místopředseda spolku ještě začátkem května OÖN. „Ale mýlil se,“ konstatuje deník ve středečním vydání.

Prezidentka a viceprezident – mezitím manželé – jsou šetřeni státním zastupitelstvím v Riedu a trvají na tom, že jejich jednání nebylo trestné a bylo kryto statutem společnosti. Na snímku Deníku/OÖN/privat je konopí v dotčeném zahradnictví.

Za psa 40 eur ročně

V dolnobavorském Spiegelau zvýšili pro příští rok poplatek z držení psa ze 26 na 40 eur ročně, jak doporučuje sazba ministerstva vnitra, píše PNP. Musí být hrazen za každého psa staršího čtyř měsíců, pokud není zbaven daní (u záchranářů, k doprovodu postižených, k terapii, k pasení stád apod.). Zvláštní sazby mají psi bojových plemen (200 eur), ale na druhé straně i psi držení na samotách a v malých osadách. Ve Spiegelau k úpravě přistoupili, aby získali prostředky ke zřízení a údržbě psích toalet. Ceník platí do konce volebního období, do 30. dubna 2026.

Uspějí se středověkým „sklepem“?

Zdroj: Deník/OÖN

Rakouská televize ORF uspořádá k národnímu svátku 26. října opět volbu nejkrásnějšího „skrytého“ místa Rakouska pod titulkem „Devět míst – devět pokladů“. Diváci mají volit z vítězů v jednotlivých spolkových zemích. Horní Rakousy „zastupuje“ Kellergröppe v Raabu v Innviertelu. „Původ tohoto až 70 metrů dlouhého sklepa se odvozuje od středověkých podzemních stájí,“ uvádí ORF a dodává, že nešlo o stáje v pravém slova smyslu, ale o štoly, ve kterých obyvatelstvo hledalo úkryt. Zmiňovány jsou už v roce 1620. Slovo „Gröppe“ je pak starým označením pro příkop, lépe úvoz, kterým se jezdilo: takže celkově „sklepní úvoz“, jak se útvar v Raabu lidově označuje. Od roku 1996 je památkově chráněn.

Zahrnuje 26 pískovcových sklepů. Velké patřily pivovarům, kterým vyhovovala ideální teplota kolem osmi stupňů v létě i v zimě. Dnes slouží hlavně zahradním a lesním školkám, malé pak domácnostem k uskladňování ovoce, zeleniny a moštu. V interním hlasování o repretip Horních Rakous se místo prosadilo proti horským jezerům Langbathseen v Solné komoře a soutěsce Stillensteinklamm. Foto: Deník/OÖN/ORF

Připlácí mladým na taxi

V okrese Vöcklabruck se „leader-regiony“ Fumo, Regatta a Vöckla-Ager spojily k projektu zřízení a provozu taxi pro mládež, píší OÖN. Zapojilo se do něj 48 z 52 obcí, rekordní počet pro leader-projekty. Skupina 4Yougend blízká zemské vládě vytvořila app, který umožňuje cestujícímu naskenovat QR-kód v taxíku a jízda je pak automaticky uhrazena. Část z ní platí domovská obec pasažéra. K tomu uvolňují obce mladým z rozpočtu určitou část na čtvrt roku, například šest tříeurových bonů. Pokud nepostačí na celou cestu, doplatí cestující zbytek rovněž automaticky přes app. „Po vyhodnocení pilotního projektu se počítá s jeho rozšířením v dalších obcích Horních Rakous,“ uvádí list. (www.jugendtaxiooe.at).