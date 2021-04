/VIDEO PŘÍBĚH DENÍKU/ Legenda českého motokrosu Miloslav Souček usedl na stroj, se kterým začínal před více než sedmdesáti lety soutěžit a vzpomínal na svá vítězství i začátky motokrosového jezdce.

Archivní snímky Miloslava Součka. | Foto: Deník/ Redakce

Čtyřikrát mistr Československa, vítěz na Šestidenní v Mezinárodní trofeji v Garmisch-Partenkirchenu v roce 1956, bronzová medaile na mistrovství Evropy ve třídě do 250 ccm nebo celkové 4. místo v mistrovství světa ve třídě do 500 ccm. To je jen malý výčet úspěchů dnes již motokrosové legendy Miloslava Součka ze Stříbra. Začátkem letošního roku oslavil krásné životní jubileum – devadesát let.