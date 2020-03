"Od rána jsme tu měli třiadvacet lidí. Přijeli i z Písku, pro ty je to také blíž než do Budějovic,“ uvedly v poledne sestřičky, které se ve dvojici o odběry starají.

„Na zřízení odběrových míst u nemocnic jsme pracovali s týmem paní hejtmanky Ivany Stráské od neděle. Je výbornou zprávou nejen pro Strakonické, že se podařilo v krátké době ve spolupráci s vedením Nemocnice Strakonice zrealizovat první takové externí pracoviště právě ve Strakonicích,“ říká ředitelka KHS Jihočeského kraje Květoslava Kotrbová.

Odběry probíhají v buňce, kterou zdravotníkům stejně jako obytný automobil, ve kterém najdou sestřičky zázemí, poskytla firma Garantstav stavební. „Firmě za to patří velký dík,“ uvedl ředitel nemocnice ve Strakonicích Tomáš Fiala.

Podobná pracoviště budou postupně vznikat i u dalších nemocnic. Už ve čtvrtek 19. března by to mělo být v Táboře a Jindřichově Hradci. „Před českobudějovickou nemocnicí bude také následně umístěn kontejner, aby zde mohlo vzniknout další odběrové stanoviště, abychom nezatěžovali vnitřní nemocniční provoz,“ doplnila jihočeská hejtmanka Ivana Stráská. Podle informací města Český Krumlov ještě do konce týdne zahájí provoz také testovací středisko na parkovišti pod českokrumlovským autobusovým nádražím. Hasiči už sem ve středu umístili pro tento účel speciální kontejner.

Podle ředitele nemocnice Tomáše Fialy se ve Strakonicích zatím vyšetření provádí na vyžádání krajské hygienické stanice. Čas a den odběru udává hygiena. Lidé se musejí na místě prokázat občankou a kartičkou pojišťovny. Přístup je z ulice MUDr. Hradeckého, zadním vchodem do areálu nemocnice. „Odběr provádí specializovaný personál stěrem z nosohltanu. Testy se odváží dvakrát denně a zpracovává je Centrální laboratoř Nemocnice České Budějovice. Výsledky pak dostává hygiena,“ dodal k postupu Tomáš Fiala.

„Laboratoř v českobudějovické nemocnici funguje v trojnásobném provozu. Jsou tu schopni udělat zhruba sto vzorků denně. Zároveň připravujeme druhou laboratoř ve Strakonicích, čekáme pouze na jeden přístroj, který k jejímu otevření potřebujeme. Už je na cestě. V ostatních nemocnicích to zatím dělat nelze, protože proces akreditace trvá několik měsíců,“ dodala Ivana Stráská.