Ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová upozorňuje, že čtyři z nemocných nebyli očkováni. Dva z důvodu odmítnutí, jeden vzhledem k věku a u jednoho případu se nedohledal záznam o očkování.

Přitom očkování je podle Kvetoslavy Kotrbové klíčové pro ochranu před onemocněním. V některých evropských zemích je totiž mnohem nižší procento obyvatel než u nás chráněno tímto způsobem, a nejen před spalničkami. A při kontaktu s obyvateli těchto zemí pak hrozí vyšší riziko onemocnění i české populaci, která by případně nebyla očkována. V České republice jsou některé nemoci spíše vzácností a část veřejnosti nabývá dojmu, že očkování není potřeba, nebo odmítá tuto ochranu z různých dalších důvodů.

Kvetoslava Kotrbová poukazuje i na právě doznělou epidemii chřipky, která trvala na území Jihočeského kraje pět týdnů. V kraji hygienici evidovali 21 klinicky závažných případů a 11 úmrtí. „Největší počet závažných případů byl ve věkové skupině nad šedesát let. V případě úmrtí se jednalo o základní chronické onemocnění komplikované primárním zánětem plic nebo sekundární bakteriální infekcí,“ říká Kvetoslava Kotrbová a dodává, že ve všech těchto případech byla potvrzena chřipka typu A, proti které se lze očkovat.

VÝLET DO PRAHY

Co se týče spalniček, objevily se na jihu Čech po delším období nulového výskytu. V rámci republiky je nyní hlášeno 260 případů, z toho v Praze 96 a za loňský rok to bylo v hlavním městě 103 osob! Většina případů jsou dospělí středního věku a pak děti do čtyř let. V jižních Čechách onemocněli ze šesti osob tři děti do čtyř let a tři dospělí. Čtyři případy jsou z okresu Písek. „U nemocných byl zjištěn pobyt v Praze, byť se jednalo o jednodenní výlet, v jednom případě se jednalo o zdravotnického pracovníka v přímém kontaktu s onemocněním. Očkováni nebyli čtyři nemocní,“ upozorňuje Kvetoslava Kotrbová. Dodává, že hlavně onemocněly malé děti, které rodiče nechtěli nechat očkovat. Přitom třeba v Praze vloni neonemocnělo spalničkami žádné dítě ve věku do 18 let, které bylo řádně očkované dvěma dávkami séra.

Spalničky, jež často provázejí komplikace, jsou vysoce infekční virové onemocnění šířící se kapénkami podobně jako respirační infekce – a zpočátku se také podobně projevují; typická vyrážka se objevuje až později. Za jedinou spolehlivou ochranu – byť nikoli se zárukou stoprocentní jistoty – lékaři označují očkování. Používané vakcíny chrání nejen proti spalničkám, ale i zarděnkám a příušnicím. Inkubační doba, tedy čas od vniknutí původce nákazy do organismu po první příznaky, činí sedm až 21 dní. Při léčbě je ze zákona povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od objevení vyrážky.