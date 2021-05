Kumulativní počet diagnostikovaných tak ke středeční osmnácté hodině dosáhl v regionu 95 244. Počet aktuálně pozitivních vzrostl o 261 na 4 547 osob.

Laboratoře přijaly k PCR vyšetření v regionu 720 suspektních vzorků a 23 vzorků od samoplátců, ke středeční 18. hodině bylo 289 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 131 žen a 158 mužů, nejvíce na Českobudějovicku (126), Českokrumlovsku (39) a Písecku (33). „Ve více než třetině případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině, v devatenácti na pracovišti. Pět případů se týkalo škol, tři zdravotnických zařízení a jeden sociálních služeb. Dvě osoby se infikovaly v zahraničí, v Rakousku a na Ukrajině,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ze 4 547 aktivních případů je jich evidováno 1 483 na Českobudějovicku, 701 na Táborsku, 559 na Jindřichohradecku, 558 na Písecku, 437 na Prachaticku, 425 na Českokrumlovsku a 384 na Strakonicku. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v kraji indikováno 238 799 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo 1 904 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 23 na celkových 14 756,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo pozitivních od začátku koronavirové pandemie 49 432 žen a 45 812 mužů. Z celkových 95 244 dosud potvrzených případů je 27 289 z Českobudějovicka, 15 676 z Táborska, 15 559 z Jindřichohradecka, 12 010 z Písecka, 10 363 ze Strakonicka, 7 651 z Českokrumlovska a 6 696 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými bylo dosud 9 677 dětí ve věku do 14 let, z toho celkem 2 033 do čtyř a 3 525 od čtyř do devíti let. 9 263 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 12 440 do kategorie 25 až 34 let, 16 079 do kategorie 35 až 44 let, 18 219 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 604 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 15 962 nemocných patří do skupiny 65+.

KHS Jihočeského kraje