Celkem 438 nemocných se uzdravilo, tři osoby zemřely. Kumulativní počet diagnostikovaných s covid-19 od vypuknutí pandemie tak k sobotní 18. hodině v regionu vzrostl na 61 746. Počet vyléčených se zvýšil na 55 043. Počet aktuálně pozitivních mezidenně vzrostl o 69 na 5668 osob. Od loňského března, kdy byl v Jihočeském kraji zaznamenán první případ onemocnění, zde v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 1035 úmrtí.

Od pátku do soboty přijaly laboratoře k vyšetření metodou PCR v regionu 1034 suspektních vzorků a 27 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k sobotní 18. hodině 510 nových pozitivních případů, to je o 160 více než v sobotu před týdnem. K nemocným přibylo 239 žen a 271 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (156), Jindřichohradecku (124) a Písecku (77).

„Ve více než dvou stech případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a v pěti desítkách na pracovišti. Nově onemocnělo dvanáct zdravotníků a dva klienti sociálních služeb. Třináct nových případů se týkalo škol. Čtyři osoby se nakazily při pobytu mimo Českou republiku. Dvě v Německu a dvě v Rakousku. U ostatních případů zatím nebylo možné zdroj nákazy identifikovat,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. „Dnes jsme verifikovali o sto šedesát případů více než v sobotu před týdnem, prakticky celý tento týden jsou výskyty nových případů vyšší než v týdnu minulém, podíl britské varianty roste. Je evidentní, že dynamika růstu nových případů je vyšší. Stále ještě nedosahujeme takový růst jako nyní Plzeňský nebo i Středočeský kraj, tedy naši bezprostřední sousedé, ale musíme se připravit na to, že dynamičtější růst nových případů zasáhne i náš region,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

V současné době jsou už pouze čtyři kraje ze čtrnácti, kde kumulativní relativní výskyt od začátku pandemie ještě nedosáhl deseti tisíc případů na sto tisíc obyvatel kraje, patří sem Jihomoravský a Ústecký kraj, Praha a Jihočeský kraj. Naopak více než čtrnáct tisíc případů na sto tisíc obyvatel má nyní podle dat ÚZIS kraj Královéhradecký. Ze stávajících 5688 aktivních případů covid-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1372 na Českobudějovicku, 1152 na Jindřichohradecku, 922 na Táborsku, 815 na Písecku, 525 na Českokrumlovsku, 522 na Strakonicku a 360 na Prachaticku. 10 345 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 174 971 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k sobotní 18. hodině nacházelo 2946 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 27 na celkových 13 302,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková. Podle verifikovaných dat KHS bylo v sobotu večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 32 689 žen a 29 057 mužů.

Z celkových 61 746 dosud potvrzených případů je 18 516 z Českobudějovicka, 10 077 z Táborska, 9656 z Jindřichohradecka, 7446 z Písecka, 6577 ze Strakonicka, 4822 z Českokrumlovska a 4652 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 5560 dětí ve věku do 14 let, z toho 1081 do čtyř a 2010 od čtyř do devíti let. 5908 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 8006 do kategorie 25 až 34 let, 10 538 do kategorie 35 až 44 let, 11 958 případů do kategorie 45 až 54 let a 8834 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 10 942 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Pokračuje dobrovolné antigenní testování obyvatel u poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center. Počet odběrových míst a jejich provozní doba se mohou měnit, je proto třeba sledovat webové stránky jihočeských nemocnic nebo Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/. Vedle běžného provozu pro testování je mimořádně otevřeno odběrové místo laboratoří Aeskulab na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích každou neděli v době od 8 do 11 hodin. Nutná je rezervace na adrese: rezervace.aeskulab.cz.