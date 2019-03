Pasov - Deset dobrovolníků začalo 1. března ráno stavět v Bischofsgrünu (okr. Bayreuth) opět XXL-sněhuláka Jacoba.

Včera odpoledne... | Foto: Deník/repro

Tradice tu začala před 34 lety, kdy bylo málo sněhu a učitelé lyžování se nudili, tak se dali do stavby. V roce 2015 tu obra „vytáhli“ do rekordní výšky 12,65 metru. Tolik to prý letos kvůli většímu teplu nebude, míní Wilhelm Zapf z lázeňského a turistického infocentra města – bylo by to prý příliš nebezpečné. Koneckonců jim prý ale nejde až tak o výšku jako o to, aby Jacob dobře vypadal. Materiál sváželi opět z Ochsenkopfu a ze Schneebergu a na náměstí jej zpracovávali. Na https://bischofsgruen.de je stavba průběžně prezentována. Náš záběr je ze 16:14 hodiny.