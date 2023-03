Skoro deset tisíc lidí navštívilo v roce 2022 výstavu orchidejí v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Letos to za první dva dny výstavy - do sobotního poledne- byly skoro tři tisíce návštěvníků! Kytky obdivuje i kocour, i když trochu neobvyklým způsobem.

Orchideje v muzeu | Video: Edwin Otta

Oblíbená výstava orchidejí a sukulentů letos zřejmě s přehledem překoná návštěvnost z minulého roku. To přišlo podle organizátora akce Karla Willigera 9 760 návštěvníků. Letos za pátek a sobotní dopoledne to byly už tři tisíce příznivců krásných květin a odolných fešáků pouští. Stovky exponátů zabírají v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích několik místností a k vidění budou až do 19. března. Výstava bude přístupná i v pondělí. V sobotu po poledni se dokonce před vstupem do muzea vytvořila fronta!

Návštěvníci nejsou jen z Českých Budějovic. "Jsme z Vysočiny, jezdíme na výstavu pravidelně," uvedly například Zdeňka Jůnová a Iva Jůnová, maminka s dcerou. "Pár květin doma máme," zmínila Zdeňka Jůnová a připojila, že květin vždy přibude na konci školního roku, protože je učitelka. "Preferujeme bezúdržbové květiny," doplnila s úsměvem a připojila, že ideálním darem je pro ni z říše květin kaktus.

Labužnický kocour

Jen z pár kilometrů vzdáleného Jivna se přijeli podívat Nora Hlaváčová a Jaroslav Pouzar. "Máme rádi kytky," řekl k návštěvě výstavy Jaroslav Pouzar, ale dodal, že v domácnosti dostala přednost fauna před flórou. "Máme francouzského buldočka a dva kocoury," vypočetla čtyřnohé spoluobyvatele Nora Hlaváčová s tím, že ti zásadně zkracují životnost květin. "Kocour okusuje listy," vysvětlil Jaroslav Pouzar, a tak dvojice každý případný nákup květin kvůli složité ochranářské péči hodně rozvažuje.

Výstava je i prodejní a zájemce si může domů nějaký pěkný exemplář i odnést. Podle hlavního pořadatele Karla Willigera nejsou třeba orchideje náročné na pěstování. "Zvládne to i amatér," říká Karel Williger. Mimo botanických květin, které jsou i dražší a mají blízko k těm přírodním, se totiž jedná o rostliny, které se pěstují už přes dvě století "doma" a jsou tomu přizpůsobené. Pořadatel akce ukázal na jeden z exemplářů a konstatoval, že takový stojí čtyři sta korun, ale když ho muž koupí, tak daruje půl roku kvetoucí květinu.

Květiny i zvířata

"První výstavu jsem tady dělal v roce 2000," říká Karel Williger. Ne všechny ročníky známé akce se konaly v muzeu, načas se třeba přesunula do kulturního domu Metropol. Po rekonstrukci muzea měla výstava květin jiného pořadatele, ale potom byl osloven Karel Williger a od roku 2021 se do muzea výstava pod jeho vedením vrátila.

Letos bude výstava přístupná až do neděle 19. března. Každý 500. návštěvník výstavy obdrží jako dárek orchidej zdarma a každý 1000. návštěvník pak získá orchidej a balíček s pěstitelskými potřebami od ASB Grünland!

Výstava návštěvníka zaujme nejenom vůní stovek květů, ale i svou pestrou paletou barev. K vidění jsou živé orchideje, bromélie a tillandsie, dále rostliny sušších biotopů (kaktusy a sukulenty) nebo masožravé rostliny Markéty Aubrechtové. Flóra je doplněna ukázkou drobných obratlovců z Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou a plazy z Krokodýlí ZOO Protivín. V přilehlé chodbě si pak návštěvníci mohou prohlédnout motýly ze sbírek Jihočeského muzea nebo fotografie orchidejí od Olgy Ettrichové.

Návštěvníci také mohou využít odbornosti vystavovatelů a konzultovat s nimi problematiku a nejvhodnější pěstitelské postupy pro své rostliny. Poradna bude v provozu po celou dobu konání výstavy. Dne 15. března se koná speciální workshop.

Vzdělávací program pro děti a školy

Edukační oddělení Jihočeského muzea připravilo pro děti a školy doprovodný vzdělávací program určený pro MŠ, ZŠ a SŠ. Žáci se dozví zajímavosti ze života fauny a zejména flóry a v rámci programu si vyzkouší i vlastní zručnost a výtvarné nadání.

Vystavovatelé:

Markéta Aubrechtová, Botanická zahrada při Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Pavel Brůžek, Olga Ettrichová, Pavel Heřtus, Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, Jiří Kovář, Krokodýlí ZOO Protivín, Václav Kříž, Václav Ludvík, Miroslav Malík, Nadace Tomistoma, Vladimír Odvářka, Orchideen Handlbauer KG, Ladislav Paleček, Pavel Roubín, Petr Říha (In memoriam), Střední odborná škola Jarov Praha, Milan Šnedar, Jaroslav Šulc, Bohumil Vondruš, Karel Willinger.