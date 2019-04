Petr Beneš, který je majitelem altánku, uvedl, že zde chtějí vytvořit rodinnou kavárnu, kde by se lidé rádi scházeli. „Rádi bychom do Háječku vrátili poetiku a pohodu,“ přiblížil.

Náměstek budějovického primátora Tomáš Bouzek uvedl, že cílem města je podporovat soukromé vlastníky při jejich starostech o opravu památek. „Rada tak schválila věcné břemeno, aby tam mohl být umístěn kabel nízkého napětí a kanalizace. Majitel může také upravit chodník u altánku a zelenou dostal i pronájem části pozemku k umístění stolů, židlí a slunečníků pro venkovní posezení,“ řekl s tím, že představa kavárny by se měla naplnit už příští rok.

Hvězdárna i kino

Park Háječek vznikl na místě vypuštěného Krumlovského rybníka. Dnes se zde kromě altánku nachází i letní kino, školka nebo hvězdárna s planetáriem. V parku roste 52 druhů dřevin.

V altánku si dáte kávu

Petr Beneš, který je majitelem altánku, dodal, že teď má před sebou období získávání stavebního povolení. „Pokud vše půjde dobře, mohlo by se nám to podařit tak za devět měsíců. Poté musíme sundat krytinu, udělat okopy kolem altánu a vše ostatní. Na rekonstrukci by mělo být poznat poctivé řemeslo, nic nechci ošidit,“ zdůraznil. Reálnou podobu by měla dle jeho slov rodinná kavárna získat příští rok.

Chystanou proměnu altánku vítá například Andrea Došková. „Háječek mi připomíná dobu před třiceti lety, kdy jsem chodila na Gymnázium Česká,“ říká Andrea Došková. Každý den viděla altánek při cestě do jídelny, která byla v dnešní mateřské škole. Studenti se zde stravovali poté, co byla zrušena jídelna v klášteře hned vedle gymnázia. „U altánku se tehdy nic nedělo, byl prázdný a zpustlý, ale už tehdy jsem si říkala, že by tam byla pěkná zahradní restaurace s pódiem pro hudební produkce,“ dodává Andrea Došková s tím, že tehdy se studenti chodili učit do běžně otevřené biskupské zahrady nebo na lavičky podél slepého ramene Malše. „Už tenkrát jsme vnímali, že naše gymnázium má mimořádnou polohu v krásném koutu města,“ zdůrazňuje někdejší studentka.

V lokalitě se už před časem k novému životu probudila Železná panna, věž, která bývala součástí opevnění. Nyní je zde expozice připomínající Přemysla Otakara II. zakladatele Budějovic. Podle Svatomíra Mlčocha ze spolku Města Otakarova, který o věž pečuje, se jedná o jedinou stálou expozici u nás, věnovanou zmíněnému králi. "Je to naše společné dílo s předsedou spolku Jaromírem Schelem a dalšími členy," říká Svatomír Mlčoch k výstavě. Připojuje, že zájemci uvidí například kopii ceremoniálního královského meče nebo panely s upoutávkami na ostatní zakladatelské počiny Přemysla Otakara II. "Nejsou to sice davy, ale provázel jsem i Brazilce," říká s úsměvem Svatomír Mlčoch k návštěvnosti. Otevřeno je každý den odpoledne. Na adresu chystaných úprav altánku v Háječku Svatomír Mlčoch dodává, že je to dobře, protože současný stav objektu byl ostudou.