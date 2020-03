Krátce před desátou hodinou přechází přes Pražskou třídu dvě starší paní s taškami. Další senioři vchází do IGY Centra. Od čtvrtka je totiž doba mezi 10. a 12. h vyhrazena nákupům pro lidi ve věku 65 let a více, jak nařídila vláda.

Senioři vyrazili na nákup v určený čas. | Foto: Deník / Kamila Dufková

Na lavičce před vstupem do obchodu Albert sedí 74letý Bohuslav Erhart a čeká na ženu. „Šla koupit do drogerie ubrousky,“ říká. Má pocit, že on sám se cítí dobře. „Za celý národ mě to opatření ale uklidnilo,“ přiznává. Dříve u obchodu prý potkal mládež, která naschvál kýchala a dělala si z toho legraci. „Jenže někdo starý může opravdu něco chytnout,“ myslí si Bohumil Erhart. S opatřením souhlasí i jeho paní. Na extra velký nákup však nevyrazili. Potřebují chléb, zeleninu a ovoce. „Musí se to vejít do téhle tašky,“ směje se muž.