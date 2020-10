Devětašedesátiletý násilník skončil za zdmi nemocnice kvůli paranoidním bludům. Ústavní léčbu mu nařídil soud v Táboře. Letos mu měla být prodloužena. Jenže kvůli chybě jihlavské psychiatrie, která nestihla k soudu podat žádost o prodloužení včas, musel jihlavský soud muže propustit. Státní zástupce se ještě snažil rozhodnutí oddálit podání stížnosti je Krajskému soudu v Brně.

„I když byla žádost podána pozdě, odvolací soud by mu mohl v souvislosti s jeho propuštěním nařídit alespoň ambulantní léčbu. Tím by byl pod dohledem, a pokud by porušil podmínky ambulantní léčby, mohl by mu jí soud znovu přeměnit na ústavní,“ řekl k podané stížnosti jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda.

Jenže podle informací Deníku Vysočina soud nakonec stížnost před pár dny zamítl. Mluvčí soudu Klára Belkovová to ale zatím nechtěla potvrdit: „Usnesení je zatím neveřejné, protože musí být nejprve doručeno účastníkům řízení.“

Po doručení usnesení by psychiatrická nemocnice měla muže propustit na svobodu.

„Ke konkrétním pacientům nejsme oprávněni podávat žádné informace,“ konstatovala Dagmar Dvořáková z vedení jihlavské psychiatrie a pouze dodala, že případ řeší ve spolupráci s dalšími úřady. Pacient by totiž mohl v ústavní léčbě pokračovat, pokud by s tím dobrovolně souhlasil, nebo kdyby lékaři usoudili, že je natolik nebezpečný, že musí v léčebně zůstat. Dvořáková ale už dříve řekla, že pacient prodělal léčbu a nebezpečný není.

Jak celá anabáze dopadne bedlivě sleduje i Vladimír Mašek. Ten se netají tím, že má z návratu muže do Jistebnice obavy.

Na tehdejšího starostu muž zaútočil nečekaně v jeho kanceláři se sekerou a nožem v prosinci 2017. Maškovi se v první chvíli podařilo vykrýt máchnutí sekerou na jeho hlavu. Muž poté Maška, který je i s odstupem času přesvědčený, že ho chtěl zabít, několikrát bodl nožem do nohy a oblasti pánve. Motivem napadení měla být nespokojenost muže s odpojením elektřiny.

Násilník po útoku skončil ve vazbě a hrozil mu až dvanáctiletý trest. Táborský soud ho nakonec na základě znaleckých posudků uznal nepříčetným a nařídil mu ústavní psychiatrické léčení.