Rok předtím zahynulo sedm lidí, všichni vlastními chybami – neopatrností, nepřiměřenou rychlostí nebo pod vlivem alkoholu. Letos do 4. srpna bylo obětí šest, napsaly OÖN. Branže prožívá boom. Před deseti lety bylo v zemi prodáno 10 000 e-kol, loni 150 000. Podíl elektrokol na trhu bicyklů stoupl na 33 procent. Dnes jioch v Rakousku jezdí na 600 000.

Dunaj v plamenech

Tradiční hudební ohňostroj v Linci se „rozhoří“ v pátek 9. srpna. V 19 hodin vyplují čtyři výletní lodi rejdařství "Wurm&Noé" k plavbě z Donauparku proti proudu do Donautalu, ve 22 hodin se vrátí tak, aby hosté mohli sledovat z palub ohňostroj nad městem doprovázený známými melodiemi. Show bude samozřejmě dobře sledovatelná i z obou břehů řeky. Podrobnosti na www.donauschifffahrt.eu.

Dary sanují renovaci

Obnova lineckého dómu přijde během deseti let na 13-14 milionů eur. Akci významně podporují svými dary občané a organizace města v projektu „Zachraňme dóm“ iniciativy Pro Mariendom. Zaštiťuje ji i linecký deník OÖ-Nachrichten. O akci náš web opakovaně informoval. Donátoři si mohou vybrat některý ze stavebních kamenů chrámu a jejich jména budou po stavbě uložena do kopule věže. Informace jsou na www.turmpate.at.

Kdo na medicínu

Ke studiu medicíny v Linci se přihlásilo 1316 zájemců, k písemným testům přišlo 1056 z nich, z toho 39 % už přinejmenším podruhé. Studium začne 180 uchazečů, z nich 120 čekají první čtyři semestry ve Štýrském Hradci. 57,2 procenta ze všech, 103 osob, je z Horních Rakous. Loni měli „domorodci“ jen 44,4 %. Mezi 30 nejlepšími letošními testovanými jich je 24. Aktuálně studuje v Linci medicínu kolem 700 posluchačů, v konečné fázi výstavby univerzity jich má být až 3000. Jen v příštím roce má přibýt na škole 60 studijních míst.

Červencových testů na medicínách ve Vídni, Štýrském Hradci, v Linci a v Innsbrucku se účastnilo 62 % žen, z celkových 1680 studijních míst ale obsadily „jen“ 58 %, což je ale stejně největší podíl od roku 2015.

Přesčasy ve věznicích

Zaměstnanci 37 bavorských věznic (11 377 vězňů) před sebou „hrnuli“ na konci pololetí 49 186 dnů volna, které by jim náležely za přesčasovou práci, píše PNP. Té vykonali 393 488 hodin.

Ministerstvo spravedlnosti podle vlastních údajů vytvořilo v posledních letech ve věznicích 336,5 nových pracovních míst a od roku 1990 se jejich počet zvýšil o 42 %. Na druhé straně odejde do roku 2024 do důchodu 583 zaměstnanců.

„Odpad“ novomanželům

Když v sobotu ráno nenašel 40letý občan před domem v Obersinnu (okr. Main-Spessart) svůj přívěs, oznámil policii krádež, napsala PNP. Jenomže jako čerstvý přistěhovalec neznal dolnofrancký zvyk v předvečer svatby vyjádřit novomanželům úctu snesením „opuštěných věcí“ z celé vsi na místo konání obřadu. Tak v Obersinnu pár sousedů popadlo i onen přívěs a přeneslo jej před radnici… „Poškozený“ jej tam pak našel nedotčený, kde se sešly ono ráno i fotbalová branka, vana a zahradní nábytek, popisuje pasovský list.

Cesta na WC není pracovní úraz

Kdo při výkonu práce z domova jde na toaletu a cestou utrpí úraz, není kryt zákonným úrazovým pojištěním, napsala PNP z rozhodnutí sociálního soudu v Mnichově. Ten odmítl přiznat nárok pracovníkovi, který upadl na zpáteční cestě do „homeofficu“, do kanceláře ve sklepě svého domu. V ní se jindy konaly i pravidelné porady kolegů. „Zatím co zaměstnanec je pojištěn v podniku i pro cestu na toaletu, neplatí to pro homeoffice, protože tam zaměstnavatel nemá vliv na bezpečnost zařízení,“ uvedl soud.



Freistadt žen?

Ve Freistadtu se chystají na oslavy 800 let města v příštím roce. Přispět k nim chce i akční skupina "Fraustadt Freistadt" kolem Hedi Hofstadlerové, Christine Lasingerové a Elviry Fleischanderlové – každý den března 2020 chce uspořádat nějakou akci organizací žen, píší OÖN. Zahájení projektu je naplánováno k „České bráně“ (Böhmertor, dříve Frauentor), napevno je rozhodnuto o prezentaci historicky zajímavých osobností zdejších žen, o každotýdenním veřejném diskusním fóru v různých místech města, konec „měsíce žen“ bude patřit pódiové diskusi.

Organizátorky zvou jednotlivé občanky a ženské skupiny k účasti na těchto oslavách a vyzývají je k podílení se na nich svými akcemi, uvádějí linecké noviny. Návrhy s popisem cíle a žádaným termínem zařazení mají podat do 30. listopadu, vybrané projekty zveřejní v lednu akční skupina na své webové stránce. "Fraustadt Freistadt" je dotován 25 000 eur leader-regionem Mühlviertler Kernland a městem, zúčastněné skupiny ale žádnou podporu nedostanou. Více na www.fraustadt-freistadt.at.

Hotovost do ústavy?!

Rakouští lidovci chtějí právo na hotové peníze zajistit ústavou, informují OÖN. Měla by zakotvit, že užívání hotovosti nelze nikterak zužovat. Základní právo na placení v hotovosti je vzhledem k vývoji uplynulých let stále více ohrožováno postupující digitalizací a snahou státu a podnikatelů sbírat stále víc dat občanů, resp. zákazníků, míní strana. To podle ní vede k tomu, že je používáno stále méně "opravdových" peněz a platby jsou stále častěji digitální. Mnoho starších lidí s tímto vývojem nestačí držet krok a užívání hotovosti je pro ně zejména na venkově základní podmínkou samostatného rozhodování ve věcech všedního dne. Nadto má být hotovost doma pro lidi pojistkou proti případné krizi bank. Podrobnosti úpravy má vypracovat nová spolková vláda, která vznikne po volbách 29. září. Projednání obdobného návrhu FPÖ bylo v červenci odloženo hlasy lidovců a sociálních demokratů, podle nichž nebyl legislativně čistý a nebylo jisté, zda je konformní s právem Evropské unie.

Záchrana ze vzduchu

Německá záchranná letecká služba byla loni nasazena ve 37 704 případech, píše PNP. To bylo o 1421 zásahů víc než předloni. Služba má v SRN 29 stanic a dvě v Rakousku s vrtulníky k tísňovým zákrokům a naléhavým transportům pacientů mezi klinikami. Některé jsou vybaveny pro noční létání.

Chtějí zdražit maso

Agrární politici SPD a Zelených se vyslovili pro vyšší DPH z masa, píše PNP. „Jsem pro současnou daňovou redukci zrušit a rozdíl nasadit účelově vázaně k dobru zvířat,“ řekl Friedrich Ostendorff (Zelení). Není prý vysvětlitelné, proč je maso daněno sedmi procenty a například náhražky mléka devatenácti. Mluvčí SPD Rainer Spiering má navýšení daně za možnou cestu, která by ovšem dopadla hlavně na konzumenty. Také producenti a prodejci potravin ale musejí podle něho něčím přispět k udržitelnému chovu zvířat. Albert Stegemann (CDU) míní, že taková daň může být konstruktivní, ale vícepříjem musí být užit zásadně jako prémie pro blaho zvířat, k podpoře chovatelů při přestavbě produkce na odpovídající normy. Cesta ke společenské akceptaci udržitelného chovu by stála miliardy eur, které zemědělci v Německu nemohou nést sami.