Od 12. května otevře například Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Podle ředitele Františka Štangla budou mít na recepci přehled, kolik návštěvníků je uvnitř, a zaměstnanci v expozicích budou upozorňovat na rozestupy. Nával návštěvníků však nečeká. „K dispozici bude všem dezinfekce. Průvodci budou mít štíty a roušky,“ dodává k opatřením ředitel. „Lidsky i finančně jsme do výstav hodně investovali a na zákazníky se těšíme,“ říká. Hned od úterý začíná nová výstava Kouzlo sběratelství.

Prachatické Muzeum otevře též od úterý, avšak podle ředitele Petra Berkovského návštěvníci uvidí torzo. Zpřístupněny budou zatím totiž jen stálé expozice. „Chystáme ještě na červenec sezonní výstavu o secesním odívání,“ doplňuje. Jelikož se jedná o menší muzeum, pracovníci budou hlídat počet 15 osob. „Dezinfikují se kliky, vypínače, vytírá se dezinfekcí. Snadno to zvládneme,“ myslí si o hygienických opatřeních ředitel. Ani on však nečeká zástupy. „Vím, že lidé mají nyní své starosti, snad si i přesto najdou čas na kulturu,“ doufá.

Jihočeské zemědělské muzeum v Netěchovicích se rozhodlo nic neuspěchat. Otevře své brány veřejnosti později, a to v pátek 22. května. Důvodem jsou podle vedoucí Radky Velkové opravy. „Vichřice nám v zimě poničila agrohopsárium, a tak jsme se při nucené pauze pustili do jeho rekonstrukce,“ říká. Oblíbenou dětskou atrakci doplní nové herní prvky. Změny zasáhnou i dvůr. Dalším důvodem pozdějšího otevření je stěhování mláďat s matkami do venkovních výběhů až v druhé polovině měsíce. „Byli bychom rádi, kdyby se stačila adaptovat,“ míní Radka Velková. Muzeum využije i venkovních prostor, na louce chystá relaxační zónu, kde půjde například i opékat. Vedoucí muzea má prý dostatek času připravit bezpečnostní opatření. Díky členitosti areálu mohou lidé podle Radky Velkové snadno dodržovat odstupy. „V expozicích budeme dohlížet na to, aby se netvořily hloučky a budeme tok návštěvníků korigovat,“ vysvětluje Radka Velková a věří, že návštěvníci budou respektovat nová pravidla.

V úterý můžete zavítat také do areálu Památníku Edvarda Beneše v Sezimově Ústí. Husitské muzeum na staré radnici v Táboře, k němuž Památník patří, navštívíte až od 29. května. Od 2. června otevře pobočka Husitského muzea Blatské muzeum v Soběslavi. Podle ředitele Jakuba Smrčky je důvodů pozdějšího otevření obou poboček několik. Stará radnice se opravuje a v „čekací době“ i expozice. Díky tomu teď muzeum nestihne využít termínu možného otevření. „Stálá expozice však slouží ne obyvatelům města, ale cestovnímu ruchu a skupinám k edukaci. Nyní nelze provozovat naši hlavní činnost,“ uvádí Jakub Smrčka. „Vše se teprve vyjasní, pravidla provozu muzeí se stále vyvíjejí,“ udává ředitel další důvod. Hygienická opatření podle Jakuba Smrčky nepředstavují problém. Nelze však pokrýt všechny služby. Zaměstnanci, kteří jsou rodiči, nemohou poslat děti do školy a ošetřují tak člena rodiny. Navýšit dozor v muzeích tedy není možné. „Spěch nikam nevede,“ myslí si Jakub Smrčka.

Strakonické Muzeum středního Pootaví zůstává nadále zavřené. Důvodem je celková rekonstrukce za více než 125 milionů korun, která potrvá minimálně do srpna 2021.

Kouzlo sběratelství -Nová výstava Jihočeského muzea Kouzlo sběratelství začíná 12. května. -Uvidíte unikáty ze soukromých sbírek. -Prohlédnete si rozsáhlou sbírku zbraní. -Dále výstava obsahuje umělecké předměty, obrazy, šperky, mince aj.

Pravidla provozu -otevřít muzea, galerie a výstavní síně lze od 11. května -povinná je ochrana nosu a úst a dodržování bezpečnostních odstupů -u vstupu musí být pro zákazníky zajištěna možnost dezinfekce rukou -vyčleněno má být jednomu návštěvníkovi alespoň 10 m² -prodej a konzumace potravin a nápojů zatím není umožněn

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví