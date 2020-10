Jak připomíná linecký deník Volksblatt, stavitel Asfinag musí nejprve vytvořit náhradní plochy pro netopýry a motýly v místě a zabezpečit plynovod, který tudy prochází. „Při veškerém pochopení pro ochranu netopýrů a motýlů nemám žádné pochopení pro jednotlivé odpůrce automobilové dopravy, kteří všemi právnickými kličkami chtějí vzít tisícům občanů šance na kvalitu života,“ říká zemský rada pro infrastrukturu Günther Steinkellner k této „taktice vedení do slepých uliček (Volksblatt)“.

Günter Lorenz, starosta Rainbachu, jehož obyvatele má úsek dlouhý 7,2 kilometru zbavit stále přibývající dopravy městečkem, potvrzuje: „Speciálně v naší obci, ve které se hodně staví a která se dobře rozvíjí, shledávám postup orgánů ochrany přírody sporným, ba dokonce nedbalým.“ Když je nějaký projekt zase zdržován nebo dokonce zastavován kvůli zvířatům, pro to nemá porozumění. „Mnohem víc jsou v tom vidět taktiky, jak jej protahovat a prodražit, jak jen bude možné, a výstavbu dál odložit,“ míní.

List dodává, že S10 aktuálně končí severně od Freistadtu. Podle Asfinagu má být objížďka Rainbachu dokončena do roku 2027 a bude chybět posledních osm kilometrů k české hranici. „Kdy bude tato ,proluka´ zaplněna, je nyní ještě ve hvězdách,“ končí Volksblatt. Foto: Deník/OÖN/Asfinag

Návštěva z Notre-Dame

Při obnově slavné pařížské katedrály po požáru loni v dubnu má být upraven také oltářní prostor skoro 900 let starého chrámu. „Inspiraci hledal pařížský arcibiskup Michel Aupetit s malou delegací také v Kölnu, v Mnichově a v lineckém Mariánském dómu,“ uvedly OÖN. Tady v roce 2017 vrátili sedm tun těžký oltář ze 150 let starého jurského vápence do středu kostelní lodi.

„To se ,rozkřiklo´ zjevně až do Paříže. Těší nás, že to, co jsme v Linci udělali, našlo ohlas i v odborných kruzích,“ řekl farář dómu Max Strasser. Pařížský arcibiskup nejprve napsal dopis lineckému diecéznímu biskupovi Manfredu Scheuerovi. Protože překvapivá návštěva kolidovala se Scheuerovou dovolenou, nabídl Strasser, že hosty přijme. K pomoci si přizval stavebního mistra dómu Wolfganga Schaffera a učitelky francouzštiny Christine Stolzovou a Marion Lasingerovou. „Pro mne byla návštěva velkým ,aha!-zážitkem´. Linecký dóm hraje v lize největších evropských katedrál!“ řekl. Dodal, že nebylo vůbec jednoduché přenést nové formy liturgie do kostela s tradičními dlouhými loděmi. Oltář a kazatelna tu stojí asymetricky ke středu dómu jako dvě ohniska jedné elipsy. „To je dynamičtější než kruh,“ vysvětluje.

O působení prostoru se delegace přesvědčila při večerní mši, kterou Strasser celebroval. Ve Votivní kapli nato pařížský arcibiskup vedl bohoslužbu ve francouzštině. Stavební mistr dómu pak hosty pozval k večeři. Při ní se Strassera ptal, jak se v Horních Rakousích projevuje chudoba a jak s ní církev zachází. „To mi imponovalo, že nemyslel jen na církevní stavby a obřady, ale i na lidi, kterým se moc dobře nedaří,“ poznamenává farář v OÖN.

Návštěva v Linci prý pařížskou delegaci inspirovala k rozhodnutí starý zničený oltářní prostor Notre-Dame neobnovovat jako kopii, ale odvážit se něčeho nového. Na snímku je místo, které by mohlo být inspirací pro pařížský dóm. Foto: Deník/OÖN/Volker Weihbold

Soudí se o „učitelský app“

Pod laiky nepřeložitelným názvem "Lernsieg" spustil loni žák Benjamin Hadrigan na webu app hodnotící učitele. Spustila se bouře odporu kantorů a jejich odborů a po pár dnech koncem listopadu byly stránky ze sítě staženy. Od jara jsou tam znovu, v přepracované verzi. „Reagovali jsme na přání odborů,“ řekl nyní 18letý autor, který školu přerušil a chce se koncentrovat na rozvoj své aplikace. Je prý na začátku a k získávání nových nápadů na zlepšení chtějí k tvorbě přizvat i učitele, napsaly OÖN.

Jak uvedl náš web v únoru, Úřad pro ochranu dat v Rakousku zastavil řízení proti spornému appu. Zpracování dat o kantorech je podle něj v souladu s ústavními zásadami. Oprávněné zájmy společnosti, potažmo žáků, převažují nad právo učitelů na ochranu dat. Uživatelé appu se musejí registrovat čísly mobilu, aby bylo vyloučeno opakované hodnocení. Aplikovaly si jej v krátké době po startu 15. listopadu 2019 desítky tisíc uživatelů, ale po nenávistných výhrůžkách na adresu Hadrigana byl ze sítě stažen.

Úřad ochrany dat konstatoval, že hodnocení učitelů se týká jejich profesní činnosti, která už předem předpokládá kontakt s okolím. Profesní skupina kantorů proto musí být připravena na sledování jejího chování širokou veřejností a také na kritiku, uvedl úřad ve stanovisku. Připustil, že žáci mohou hodnotit i jiné učitele než své vlastní a uvádět i hodnocení netýkající se věci. Anonymní užívání je ale internetu vlastní a může být uplatněno i na všech ostatních hodnotících platformách. Na rozdíl od nich ale “Lernsieg” podmíněností telefonního čísla přinejmenším omezuje četnost nemístných projevů. Vyloučit urážky a pomluvy v těchto otevřených hodnoceních ovšem nelze, uvedli jsme v únoru.

Základní myšlenka nové verze je stejná, žáci mohou hodnotit přidělováním hvězdiček pouze své učitele nebo svou školu. Protože to bylo kritizováno jako málo vypovídající, Hadrigan přidal funkci komentování. Příspěvky od žáků ale ke zveřejnění musejí uvolnit spolupracovníci projektu, aby odfiltrovali projevy nenávisti. Učitelské odbory "Lernsieg" zažalovaly. Jedna žaloba už byla projednána a rozsudek v Rakousku očekávají v nejbližších dnech. „Kdybychom prohráli, odvoláme se, a kdyby to bylo třeba, projdeme všemi instancemi. Investoři za námi stojí,“ uvedl Paul Kimberger, předseda svazu učitelských odborů.

Ve čtvrtek měli Equal Pay Day

Čtvrteční „Den platové rovnosti“ (EPD) ilustrující rozdílné odměňování mužů a žen za práci připomněl linecký Volksblatt. Jak v něm uvádí ministryně pro ženy Susanne Raabová, ženy v republice berou pořád ještě o 19,3 procenta méně, je prý třeba dalších kroků k trvalému vylepšení situace. List vysvětluje, že EPD je symbolickým dnem, od kterého ženy na plný úvazek ve srovnání s muži musejí „de facto“ pracovat zadarmo.

Podle mluvčí Zelených Meri Disoskiové patří v tomto směru Rakousko v evropském srovnání na poslední místa mezi zeměmi jako Bulharsko, Rumunsko, Polsko a Slovensko. „Ženy v Rakousku jsou vzdělanější než muži. Jejich výkonnost se musí odrazit férovým zaplacením,“ říká také její kolegyně pro hospodářství Elisabeth Götzeová. Odborový svaz GPA-djp prý vypočítal, že nízké platy žen při stejné práci s muži připravují stát ročně o pět miliard eur na daních z příjmů…

Vrah bez odpovědnosti

Zemský soud ve Steyru rozhodl o podmíněném „domácím vězení“ pro 46letého muže, který koncem dubna v Kronsdorfu dvěma výstřely usmrtil svou 81letou matku, píší OÖN. Odsouzený zemědělec nemusí do zařízení pro duševně abnormální zločince, ale může zpátky na svůj statek. Byl mu přidělen sociální kurátor. Senát vyslovil jeho vinu vraždou, ale posoudil ho jako právně neodpovědného. Psychicky nemocný je od roku 2006.

Při hlavním líčení nepopíral, že střílel. Líčil, že v kritické noci uviděl na toaletním stolku svou fotografii coby mrtvoly a pomyslel si, že ho chce matka zabít. Vzal tedy pušku, oznámil matce, co udělá, odstrčil ji a dvakrát ji zblízka střelil do krku. Pak zavolal policii a nechal se bez odporu zatknout. Dnes je mu činu líto, ujistil na otázky obhajoby. Vztah doma nebyl bez problémů, ale jako jedináček údajně netrpěl dominancí matky. Daleko víc ho prý po měsíce zatěžoval záměr usídlení firmy Google vedle jeho polí. Znalkyně psychiatrička Adelheid Kastnerová vysvětlila, že stresové situace vedou k nástupu epizod nemoci. Protože medikace obžalovaného nebyla vysoká, nebyla dostatečná ani jeho ochrana před objevením se nových blouznivých situací. V době činu tak nebyl trestně odpovědný. Žalobce proto navrhl jeho umístění do ústavu.

„Obhájce to formuloval tak, že ,velký muž s tichým hlasem´ už byl jen ,pasažérem ve svém těle´, ne ,sametovým obrem´, který v místě platil za vždy ochotného pomoci a přátelského. Doběhla ho ,nestvůra´ paranoidní schizofrénie,“ parafrázovaly OÖN. Činu se podle obhajoby dalo zabránit – vlastním viníkem byl prý lékař, který pachatele vyšetřoval jen pár hodin před činem a jeho nebezpečnost nezjistil. Muž chtěl letět do Kalifornie, inspirován písničkou v rádiu. Cestou na letiště prý slyšel „hlas Boží“, který mu předepsal osvobodit se od všeho pozemského. Když mu došel benzín, svlékl se donaha a šel po dálnici, než ho policisté zastavili a předvedli před úředního lékaře, popsal obhájce. Toho informoval o svém onemocnění, on mu doporučil zvýšit dávkování a nechal ho odejít. Přítel ho vyzvedl a odvezl domů. Kolem 23.30 byli na statku, půl hodiny nato byla matka mrtvá…

Znalkyně Kastnerová došla k závěru, že „podmíněné vykázání obžalovaného do ústavu pro duševně abnormální zločince by bylo možné nahradit jinými prostředky jako pravidelnými kontrolami odborného lékaře a injekční depotní medikací“. Soud se rozhodl pro její doplnění kurátorem. Rozhodnutí není v právní moci.

Logo proti rasismu

Proti rasismu a diskriminaci se angažují sportovní kluby kampaní "Human Race". K Realu Madrid, Juventusu, Manchesteru Utd. a Arsenalu se přidal i Bayern. Na dobu akce změnil logo, které nahrazuje klubový emblém na sociálních platformách. Navržen byl i nový dres připomínající trikot let 1991-93, kdy jej nosily ikony klubu jako Lothar Matthäus, Mehmet Scholl nebo Christian Ziege. Jedním z iniciátorů akce je hudební designér Pharrell Williams. Podle tiskové zprávy Bayernu tehdy navrhl barevně veselé triko, které má oslavovat různost světa. Působí dojmem ruční práce a dokonce nedokonalosti. „Právě tak by to mělo být,“ dodává buletin klubu. Mužstvo má dres obléct poprvé ve druhém kole německého poháru 22.-23. prosince. Z prostředků, které tato iniciativa přinese, chce podpořit vesničky SOS na celém světě. Hvězda Serge Gnabry k tomu poznamenal: „Když si někdo oblékne dres, patří k týmu – je jedno, kde k němu přišel, nebo jak vypadá. Fotbal učí, že všichni lidé jsou si rovni. My hráči tuto akci podporujeme – jsme pro různost!“ Foto: Deník/PNP/Bayern