O prvním mláděti z hnízda, které sleduje online kamera z kostela Nejsvětější trojice, informovala Česká společnost ornitologická (ČSO) na svém webu. „Tím byla zodpovězena otázka, jestli jsou vůbec nějaká vejce ze snůšky oplozena. Bude zajímavé sledovat další vývoj,“ uvádí ČSO. Příspěvek má už stovky sdílení a desítky komentářů. „No vida, šikovné mamky. Jdou s dobou. Chlapa nepotřebují, stačí jen oplodnitel,“ podotýká Ivana Krafferová.

Každý si oplodnění vysvětluje po svém. Někteří tvrdí, že se se samcem mohly setkat při náhodném flirtu mimo hnízdo, jiní tipují, že k páření mohlo dojít už během migrace cestou ze zimoviště. „Už jsme to viděli několikrát, že čápi provozují hopi hopi už při zpáteční cestě z Afriky. Samičky byly asi v hejnu, kde byli i samci a došlo i k páření. Proto došlo k snesení vajíček ve stejnou dobu u obou samiček,“ odhaduje Miroslav Rezek.

A co na to říká chýnovský ornitolog Michael Strnad, který hnízdo pozoruje dlouhodobě? K úternímu líhnutí poznamenal: Když jsem v textech návštěvníků kamery sledoval nadšení pro nová čápata, očekával jsem, že se příběh z francouzského Ukradli torzo Jupitera přesune k shakespearovskému Mnoho povyku pro nic. Příroda je však nevyzpytatelná, tak se z Shakespeara nakonec vyklubala Komedie plná omylů, tedy alespoň na mé straně.“

Od pondělí 22. května Strnad pozoroval známky líhnutí a v úterý už bylo v hnízdě jasně viditelné jedno mládě, ve středu už tam lidem radost dělaly dvě malé chundelaté hlavičky. „Na přírodě je krásné, že se neřídí našimi poučkami a občas nám ukáže, že je všechno jinak. Zatím tedy víme s jistotou jedno. Nenaplnil se předpoklad o neoplozených vejcích,“ konstatuje Michael Strnad.

Proto i nadále bude společně s dalšími sledujícími s napětím pozorovat, kolik se nakonec vylíhne mláďat. „Pokusíme se pomocí genetiky zjistit, jak je to s jejich původem. Jak to v přírodě bývá, odpověď na jednu otázku přinesla náruč otázek nových, ještě zapeklitějších, které nás snad v našem poznání posunou o kus dál,“ uvedl ornitolog s tím, že se spolehne na vědecké metody.

Fanoušci stejnopohlavnímu páru přejí mnoho zdraví a štěstí. Čápata už konzumují potravu od svých matek, černobílé dámy se v péči o ně na hnízdě střídají, kromě zásobování potravou, upravují hnízdo a své potomky zahřívají. „Ráno jsem je viděla mrňata dvakrát zobat žížalky,“ komentuje online vysílání Hana Miklíková. „Ať se jim miláčkům dobře daří a pěkně papají a prospívají,“ dodává prosbu Miluška Kubová.

Jak si čápice v Chýnově žijí, se můžete podívat i vy: Online kamera Chýnov

Chýnovské hnízdo je populární

Díky unikátnímu hnízdění stejnopohlavního páru sleduje online kameru města Chýnova i mnoho zahraničních diváků, kromě Čechů nechybí Slováci, Poláci, Kanaďané, ani Francouzi. Dle odborníků by se mohla mláďata čápů líhnout do konce května. Více informací by mohly prozradit testy DNA, které by pomohly určit, zda byly vejce od jedné samice nebo od obou, genetika by ukázala i zda se případně pářily s jedním samcem, či každá s jiným. Ornitologové věří, že se s největší pravděpodobností čápi mohli oddávat rozmnožovacím rituálům výjimečně mimo hnízdo, a proto došlo k oplodnění vajíček a vyklubání mláďat. Zatím jsou na hnízdě dvě, je možné, že každé je jedné z nich, protože i snášení u našich největších brodivých ptáků většinou probíhá ob den. Genetický materiál by se mohl čápatům odebrat během kroužkování v červnu. Ornitologům tak nezbývá než čekat.