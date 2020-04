Změny vyplývající z nutnosti dodržování hygienických zásad jsou podle vedoucího lékárníka BENU Lékárny na Senovážném náměstí Tomáše Svačiny mnohem náročnější, než lékárníci doposud v praxi poznali. „Práce s použitím ochranných prostředků několik hodin denně v plném soustředění není vůbec jednoduchá,“ objasňuje lékárník a dodává: „Práci nám také komplikuje fakt, že většina receptů je dnes posílána formou esemes zpráv a dostávají je i ti, kteří by je za normálních podmínek nevyužívali.“ Ne všichni jsou pak schopni předat údaj z elektronického receptu lékárníkovi „hladce“. „Tím se může neúměrně prodloužit doba k odbavení pacienta,“ vysvětluje Tomáš Svačina.

Návštěvnost lékárny podle Tomáše Svačiny narostla enormně na začátku března. „Po zavedení restriktivních opatření se situace uklidnila a nyní pozorujeme, a to zejména v poliklinikách, úbytek v souvislosti se změnou distribuce elektronických receptů na formu esemes zpráv,“ uvádí. Předpokládá, že se vše stabilizuje.

Nejvíce prý zákazníci poptávají dezinfekční prostředky, jednorázové rukavice, roušky, přípravky s paracetamolem, přípravky na imunitu a vitamíny.

Zda cítí z návštěvníků nyní napětí, je prý individuální a nelze to zobecňovat. „Vidím racionální snahu o zajištění všech prostředků, které by mohly být prospěšné v prevenci či léčbě případného onemocnění,“ všímá si Tomáš Svačina.

Nebojte se přijít, ale připravte se předem

Lidé v lékárnách podle něj dodržuje bezvýhradně bezpečnostní opatření, nosí roušky a dodržují odstup. Jsou ohleduplní. „Chtěl bych jim i za své kolegy poděkovat a vzkázat, že v případě potřeby mohou proto navštívit lékárnu bez větších obav,“ obrací se k návštěvníkům.I lékárna dělá maximum pro bezpečnost, má technické přestávky k provedení důkladné dezinfekce prostor, zaměstnanci se sami chrání důkladně. Situace s ochrannými prostředky pro lékárníky se v poslední době prý zlepšila. „Na výdejních místech máme nainstalovaná ochranná plexiskla, používáme ochranné brýle, rukavice a respirátory, pravidelně dezinfikujeme ruce i plochy,“ říká. Zásluha prý patří Krajskému úřadu, které je distribuuje bezproblémově a rychle, i úsilí provozovatele lékáren. „Vím, že to není samozřejmost,“ dodává Tomáš Svačina.

Lidé by se měli podle něho před návštěvou lékárny připravit. „Doporučuji ujasnit si, co budou potřebovat, a být schopni předat personálu údaje z elektronických receptů,“ apeluje Tomáš Svačina na veřejnost, jak předejít dlouhému pobytu v lékárně.

Co nyní v souvislosti se epidemií stále v lékárnách chybí? Jsou to stále zejména ochranné pomůcky typu roušek, jednorázových rukavic, o respirátorech nemluvě. Podle Tomáše Svačiny se zlepšila situace s prostředky na desinfekci rukou. Lékárny je totiž samy vyrábějí. Téměř se vyprodaly přípravky s obsahem paracetamolu. „Kolegové jsou schopni poradit a nabídnout případné alternativy,“ ujišťuje lékárník. Dodávky jsou prý postupně realizovány. „ Co se týká vitamínů a přípravků na posílení imunity, je stále co nabídnout,“ ujišťuje.

Nákazou se Tomáš Svačina ohrožen cítí. Úskalí však vidí v něčem jiném. „Další věc je osobní disciplína a odpovědnost při používání ochranných prostředků,“ myslí si. Má totiž obavy, aby s postupujícím časem neztratili obezřetnost nejen zdravotníci, ale i všichni ostatní.

Lidé umí potěšit

V těžkých časech si Tomáš Svačina všímá sounáležitosti. Projevuje se darováním vlastnoručně ušité roušky, vyjádřením respektu k práci lékárníků, či„obyčejným“ poděkováním a přáním hezkého dne. „To vše dnes zažíváme v lékárně každý den v nebývalé míře a opravdu nás to těší a dává nám to sílu i naději do následujících dnů,“ uzavírá i za kolegy Tomáš Svačina.