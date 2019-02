Obléknout psa, aby byl chráněn před zimou či deštěm, doporučují veterináři hlavně u menších plemen. Těm hrozí od studené země, sněhu prochladnutí. Rodina Štětinových chtěla mít své nyní čtyřapůlleté jorkšírky v teple odmalička. „V budějovických obchodech jsme si nevybrali, ale Evička objevila na internetu obchod pro jorkšíry, tak jsme vyrazili do Prahy a pořídili i větší oblečky na později,“ vzpomíná maminka Eva.



Šatník hodných, tichých, společenských dvojčátek sestává z devatenácti kousků pro každou. Ochotně se nechají obléci do zimních kabátků, overalů, pláštěnek, vestiček, pyžámek i šatiček či maskáčů s vojenskou identifikační známkou na parádu. Vnímají to jako přirozenou věc a jsou spokojené. S „vlásky“ sepnutými beruškou je ale nepotkáte, mají rozumné páníčky. Proto také hodně chodí „nahé“.



Ale psí parádnice nejsou žádné pasivní hračky. Rády běhají, válejí sudy. Taťka Pavel s nimi na zahradě hrajei hokej.



Betynka měkký míček chytá do tlamičky, Jarunka packami.



V zimě oblečený čtyřnožec už málokoho překvapí. Ale když vidíte psa v růžové plovací vestě, asi si pomyslíte něco o potrefených majitelích. A přitom jde o funkční záležitost. „Jezdí s námi na vodu, a protože jsou v létě ostříhané „na samet“, měly červená záda. Tak jsme koupili vesty a vyřešili dva problémy – slunce i jejich viditelnost při případném pádu do vody při sjíždění jezu, “ vysvětluje Eva.



Je jasné, že záliba v oblékání něco stojí – zimní kombinéza s kapucí 1300, plovací vesta 1500 Kč, to jsou nejvyš-ší vydání. Manželé nemají dvě děti, ale čtyři. Není však hezčí pohled na vystrojené fenečky než na kuřáka?