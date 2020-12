Několik osobních vlaků také nebude jezdit mezi Ražicemi a Pískem. V Ražicích nově nebudou stavět ani některé rychlíky. Podle Martina Stacha z organizace JIKORD, která pro Jihočeský kraj objednává dopravu v rámci veřejné obslužnosti, bude napříště k přestupu za Ražice sloužit moderní terminál ve Strakonicích. Na jiných tratích dochází ke změnám či k rušení pouze jednotlivých spojů. Celková objednávka kraje u Českých drah je jen o 1,7 % nižší než v končícím jízdním řádu. Drobné změny nastanou také u dalších spojů, které kraj objednává. U GW Train Regio je to třeba večerní spoj na trase Český Krumlov - Volary. Na základě objednávky ministerstva dopravy ale třeba rychlíky Arriva ve směru Praha - Písek - České Budějovice nově zastaví v zastávce Protivín.

Podle regionální tiskové mluvčí ČD Gabriely Novotné zrychlí například některé vlaky mezi Českými Budějovicemi a Strakonicemi a jeden pár příměstských vlaků mezi krajským městem a Dívčicemi bude prodloužen až do Číčenic.

Na záměr zrušit osobní vlaky z Jindřichova Hradce do Popelína upozorňoval JIKORD už delší dobu. Důvodem byla jednak malá obsazenost spojů a jednak skutečnost, že už v minulém jízdním řádu chyběla návaznost od hranice Jihočeského kraje do Žirovnice. Kraj Vysočina totiž neobjednal osobní dopravu na svém úseku trati, která vede od Jindřichova Hradce.

Při chystání změny pro jihočeské obce však hrozilo dokonce to, že v obcích nebude třeba o víkendech jezdit vlak, ale ani autobus, který by zrušené spoje nahradil. Nakonec se po námitkách především starosty Popelína Tomáše Zaňáka podařilo alespoň omezenou autobusovou dopravu pro soboty a neděle zajistit. Jednání o tom se vedla od června. Místo několika párů vlakových spojů však bude jen základní obslužnost. "Jeden autobus ráno a jeden odpoledne," zmínil k novému režimu o víkendu Tomáš Zaňák. Vlaky na zmíněné trati jezdí 125 let, i sám starosta lituje, že osobní doprava končí. Ale úprava má výhodu v tom, že na nádraží se muselo jít dva kilometry, autobus staví ve vesnici. "Pro devadesát procent občanů, je to změna k lepšímu," říká Tomáš Zaňák k dostupnosti spojů.

Místo vlaku stojan na elektrokola

V Jarošově nad Nežárkou je situace podobná v tom, že na vlak se musí docházet relativně daleko a navíc se přechází frekventovaná komunikace. Autobus zastaví uprostřed Jarošova. Podle starosty Bohumila Roda měly vlaky svou tradici a lidé na ně byli zvyklí. "Mrzí mě to také," říká Bohumil Rod k ukončení provozu osobáků, ale dodává, že aktuální úprava se dotkne v Jarošově spíše jen jednotlivců. Těm chce obec vyjít maximálně vstříc. "Jedné seniorce jsme nabídli možnost využití služebního vozu v případě potřeby," zmínil Bohumil Rod. Dodal, že do jara chce obec do objektu bývalé zděné autobusové zastávky umístit stojan na uzamykání elektrokola, což by mohl využít další z pravidelných cestujících, kterého nyní čeká delší cestování na autobus místo nastupování do vlaku na jarošovském nádraží.

Z Jindřichova Hradce po zmíněné trati ale dál budou jezdit rychlíky na Havlíčkův Brod.

"K mírnému omezení výkonů dojde podle požadavků Jihočeského kraje, respektive koordinátora dopravy JIKORD v úsecích České Budějovice – Tábor, České Budějovice – Horní Dvořiště, Rybník – Lipno nad Vltavou, Strakonice – Protivín, Tábor – Bechyně a Písek – Ražice. V pracovní dny pojede v kraji průměrně 259 regionálních vlaků Českých drah, o víkendu bude v provozu průměrně 163 spojů," vypočetla další změny Gabriela Novotná.

Například osobní vlak 8082 České Budějovice (odjezd 22:08 h) – Zliv (příjezd 22:21 h) z důvodu malého využití nepojede, místo něj bude možné využít Os 8016 s odjezdem z Českých Budějovic ve 22:57 h.

Z důvodu ekonomických úspor vyvolaných pandemií COVID-19 nepojede v pracovní dny jeden pár vlaků mezi Táborem a Bechyní. Půjde o vlak s odjezdem z Bechyně ve 21:05 h (Os 28427) a zpět z Tábora ve 22:30 h (Os 28426).

Rychlíky linky R11 Plzeň – České Budějovice – Brno a zpět nově nebudou zastavovat v pracovní dny ve stanici Ražice.

Dále také mimo jiné z důvodu ekonomických úspor vyvolaných pandemií COVID-19 nepojedou v úseku mezi Pískem a Ražicemi tři páry vlaků. Půjde o spoje s odjezdy z Písku ve 13:22 h, 15:17 h a 17:17 h (Os 8470, 8472 a 8474) a vlaky v opačném směru s odjezdy z Ražic ve 14:19 h, 16:24 h a 18:24 h (Os 8473, 8475 a 8477).