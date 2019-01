Linec - Jen každých deset let dodržují v Julbachu jedinečný a skoro zapomenutý zvyk "Rauhnachtsingen", pestré řádění s dlouhou tradicí, připomínají OÖN.

Pestrá společnost v Julbachu. | Foto: Deník/repro

Letos připadl na sobotu 5. ledna. Před pěti lety jej „celebrovali“ na střídačku v Hinterschifflu. Obcí při něm křižují někdy až 80 pitoreskních postav, také ženských, ale i ty smějí být ztělesněny výhradně muži.

O smyslu akce zrozené někdy v 17. století v rakousko-bavorském příhraničí se vedou spory. Podle jedněch jde o pohanský zvyk s vážným podtextem udržet démony a zlé duchy od vesnice. Další verze říká, že zvyk slouží jen k vylepšení jídelníčku dříve chudých pomocných sil v zemědělství.

Zvyk začíná v pátek odpoledne „vykřikováním“, při němž vyvolávač obchází domy a ohlašuje zpívání na příští den. „Nejpozději pak vědí obyvatelé, že je na čase péct koblihy,“ píší slovníky. Hlasatele následují groteskní postavy jako holič, brusič nůžek, prodavač semen atd., před nimiž diváci si nejsou ničím jisti – pod dřevěnou „břitvu“ tak může přijít i mladé děvče, ale zaplacení výkupného ji osvobodí…

Slavnost vyvrcholí 5. ledna od 9 hodin. Rituál zahajuje „Vyklízeč“, který ve všech sednicích uvolní místo pro svou čeládku, která se pak představí vlastními hláškami a poté společně zazpívají píseň „Surové noci“, která má obyvatelům domu přinést štěstí a zahnat zlo. Druhým veselým vrcholem je „sezdání“ svatebního páru „Školitelem“ s květnatou mluvou a vtipem. Honorářem účinkujícím jsou koblihy, masíčko, především ale zpropitné. Když dům opustí, vystřídají je muzikanti, obveselí obyvatele zpíváním a také se zpropitným odejdou. Venku na ulicích zatím řádí „zlí duchové“ a baví diváky.

400 mrtvých na silnicích Rakouska

Loni zahynulo v Rakousku při dopravních nehodách 400 osob, o čtrnáct méně (3,4 %) než předloni, napsaly OÖN. Je to nejnižší počet od začátku vedení statistiky v roce 1950 a sedmina bilance nejčernějšího roku 1972 se 2948 obětmi. Od té doby stoupl počet registrovaných vozidel v zemi ze 2,5 milionu na 6,9 milionu. V Horních Rakousích zemřelo na silnicích 96 osob (předloni 82), v Dolních Rakousích 99 (93). Nejméně mrtvých měli v Burgenlandsku (13, předloni 17) a ve Vídni (16, předloni 20).

„Divočina“ otevírá

Zimní pauza v národních parcích skončila, Dům Hanse Eisenmanna v Neuschönau a Dům divočiny v Ludwigsthalu se znovu otevírají veřejnosti. „Především objekt v Ludwigsthalu prodělal v minulých týdnech velké změny,“ píší OÖN. V hlavní hale byla snesena stálá výstava a nahradí ji krátkodobější expozice. První bude „Fascinace slatí“, která potrvá do 27. února. Bude otevřena denně od 9 do 17 hodin a vstup na ni je volný. Každou neděli na ní bude promítnut 90minutový film Tajemné kouzlo bažin českého tvůrce Jana Hafta žijícího v Mnichově. Dům v Neuschönau je rovněž otevřen denně od 9 do 17 hodin. Je v něm dál trvalá výstava, která návštěvníky vede do Národního parku Bavorský les.