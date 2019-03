Seriál ČT před pár dny skončil a už se mu podařilo vepsat i do letité tradice milevských maškar. „Nejsme z Mostu, já jsem ze Skal u Protivína a kolega, Marek Anděl alias Luďan, který to celé vymyslel, je z Písku a Franta je místní,“ řekl Josef Daniel, který hrdě nesl v průvodu ceduli s nápisem MOST. Vedle horké aktuality diváci shlédli i řadu tradičních masek.



Nechybělo řádění medvěda, ušpinění od kominíčků, přerostlá miminka požívající hojně alkohol ani pojízdná parní lázeň.



Celý průvod vedl vlk na kole, který svého zajíce vozil po celou dobu trvání reje na nosiči.