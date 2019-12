OBRAZEM: Koupání na Štěpána mělo 20. ročník

Na Štěpána tomu bylo 13 let, co se otužilci a cyklisté ze Strakonic a okolí poprvé v tento den ponořili do studené Otavy na dolním jezu (Dolní Poříčí).

Namáčení s Mácou na Štěpána. | Foto: Deník / Petr Škotko