„Nejsem velký sportovec, ale chodím rád běhat. Desítka pro mě není problém, ale musím říci, že dnes bylo horko,“ vylíčil pětačtyřicetiletý běžec. Na závod přihlásil i syna Vojtu a Alberta. Starší syn Vojta uběhl kilometr, mladší polovinu.

„Z kluků mám radost. Uběhli to parádně. Oba jsou sportovci. Starší dělal atletiku, teď hraje rugby. Mladší chodí do sportovní třídy. Kluci se sice neumístili, ale zvládli to skvěle,“ hodnotil tatínek s tím, že syny s manželkou pochválili.

Sám Přemysl Šmíd začal intenzivně běhat jako „hobík“ ve čtyřiceti letech. „Pracuji v kanceláři a potřebuji se hýbat. Když mi bylo čtyřicet, vyhecovali mě kamarádi, abych s nimi začal běhat. Trénuji tak třikrát týdně a běhám mezi budějovickými řekami a Vrbenskými rybníky. Dřív jsem hrával volejbal,“ zmínil Přemysl Šmíd. Nejraději se po sportu odměňuje čokoládou. „Dneska jsem si čokoládu nedal, protože se snažím zdravě jíst, a chystáme se celá rodina na týden na rekreaci na Orlík do kempu,“ prozradil lehce unavený běžec.

„Balím si s sebou běžecké boty. Až naberu po dnešku síly, tak zas vyrazím. Běh mě baví, zvlášť, když jdou se mnou kluci nebo kamarádi. V Budějovicích vždy někoho při běhu potkám. S kamarády pak vyrazíme na pivo,“ líčil s úsměvem.

Ze sportu má vždy radost. „Nejraději mám, když se po běhu vyplaví endorfiny. Nikdy se mi při běhání naštěstí nic nestalo a vždy to dopadlo dobře. Dělám to především pro sebe,“ řekl Budějčák, který intenzivně trénuje již pět let.

Devátý ročník největšího rodinného běžeckého seriálu v České republice – PVZP RunTour se po závodech v Ostravě a Brně uskutečnil v Českých Budějovicích. Závodu, který nabídl například deseti kilometrovou trasu, nebo pěti kilometrovou trať se zúčastnili malí i velcí běžci.