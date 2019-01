Štěpánčin park hostil Doubravanku i Přímý přenos

Do posledního místa byl v pátek ve večerních hodinách obsazen Štěpánčin park. Návštěvníci prachatických slavností se tu zaposlouchali do repertoáru Doubravanky a v noci i do Přímého přenosu. Právě Štěpánčin park nechali organizátoři Slavností solné Zlaté stezky ve volné zóně, takže si tu mohli užít i ti, kteří se nechystali do placené zóny do centra.