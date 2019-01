Choustník – Se zajímavým nápadem, jak oživit poslední den v roce přišel obecní úřad.

V pondělí totiž nechal od 10 do 16 hodin otevřené brány zříceniny stejnojmenného hradu. Desítky místních, ale i přespolních výletníků ze širokého okolí, tak celý den proudily lesem z podhradí na hradní nádvoří a užívaly si poslední hodiny roku 2018.



Vyrazila také Andrea Kotrčová s rodinou. „Dnes je úplně ideální počasí na rodinný výlet. Z věže je nádherná vyhlídka do celého okolí a děti si užívají také sněhu, který zde kupodivu zůstal zachován,“ vysvětlila s úsměvem na rtech. „Je to skvělý nápad,“ odpověděla na otázku, co si myslí o otevření hradu na Silvestra.



Rušno bylo, jak na věži, tak i na nádvoří. Nechybělo bohaté občerstvení a teplé nápoje. Návštěvníci si mohli na ohni dokonce opéct i poslední letošní špekáčky a všude panovala opravdu přátelská atmosféra.



Hrad Choustník je každoročně otevřen také o Velikonocích a během léta se tu konají historické slavnosti. V hledáčku ho mají i novomanželé, kteří si tu s oblibou říkají své ano.