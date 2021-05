Ředitel galerie Aleš Seifert uvedl: „Byli jsme až překvapeni. Po dvanácté hodině začali přicházet návštěvníci. Zveřejnili jsme informaci o otevření ráno v online prostoru. Že si někdo okamžitě zarezervoval vstupenku, oceňuji.“ Zájemci o návštěvu výstavy musí využít online rezervace na určitou hodinu a v tu do galerie v Hluboké nad Vltavou přijít. „Bude jim změřena teplota a ke vstupence dostanou respirátor FPP2,“ vysvětlil Aleš Seifert.

Návštěvnost byla hned první den veliká, do 17. h ve čtvrtek přišly desítky lidí. „Byli jsme potěšeni, že galerie začala zase žít, tak, jak má,“ komentoval otevření po dlouhé době, které se ale týká jen výstavy ruské avantgardy.

AJG žádala už před třemi týdny o výjimku a možnost otevření již na 1. května, to se ale nepovedlo. Týden pak trvalo schválení další žádosti na 6. května. „Nebylo to jednoduché,“ říká Aleš Seifert a děkuje hejtmanovi a Jihočeskému kraji za pomoc. Argumentem k otevření bylo to, že v galeriích a muzeích dochází k šíření nákazy minimálně, stejně tak unikátnost výstavy.

„Je naprosto mimořádná,“ vyjadřuje se k expozici Aleš Seifert a pokračuje: „Je to vůbec poprvé, kdy se do Čech nebo do prostoru bývalého Československa dostal takový konvolut ruské avantgardy, kdy se mohla špičková díla ruské avantgardy spolu setkat.“ Sbírka ruských avantgardistů se v Evropě jako celek zatím objevila jen jednou, před pěti lety v Budapešti.

Veřejnost si může nyní prohlédnout umění mapující avantgardní tendence v Rusku mezi lety 1910 a 1920. K vidění jsou díla Natalie Gončarovové, Michaila Larionova, Vasilije Kandinského, Kazimíra Maleviče či Olgy Rozanové. Třicet šest obrazů zapůjčilo AJG Muzeum umění v Jekatěrinburgu. Za výstavou stojí více než tříleté vyjednávání, které navíc komplikovala koronakrize. Pojistné smlouvy na obrazy byly uzavřeny na částky v řádech miliard korun.

Výstavu hodnotí Aleš Seifert jako skvělý počin. „Za takovými se jezdí do Vídně, Amsterdamu, Berlína, Mnichova,“ vysvětluje ředitel, že tímto se dostala AJG na úroveň světových galerií. Přípravy přinesly AJG velké množství zkušeností, které mohou podle Aleše Seiferta otevřít další možnosti a příležitosti. Galerie získala cenné zkušenosti s nejen s žádostí o výjimku, ale i s promováním výstavy v době covidu i s realizací výstavy světové úrovně.

Zámeckou jízdárnu, kde expozici najdete, v Hluboké nad Vltavou můžete navštívit denně od 9 do 18 h, poslední rezervace vstupenky je možná v 17 h. V expozici se můžete pohybovat naráz 20 osob. Výstava potrvá do 1. srpna.