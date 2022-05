Roiderer to nepopírá, ale nevidí v tom nic trestného. Jací konkrétní policisté poukázky dostali, neví, vůbec ty lidi nezná. Řízení s ním mělo být podle něho dávno zastaveno, protože jde o bagatelní skutek. Proti trestnímu příkazu podal odpor a věc projedná úřední soud. "Policisté, kteří poukázky přijali, dostali podle mluvčí peněžité tresty," končí DK.

Nerovnoprávnost u policie?

V bavorské policii a úřadech ochrany ústavy je podíl žen 30,9 procenta, odpovědělo ministerstvo vnitra na interpelaci Zelených v zemském sněmu. Před dvěma roky byl 29,3 procenta. Předsedkyně klubu Zelených Katharina Schulzeová upozorňuje, že tímto tempem by byla parita v policii dosažena v roce 2046.

Gerda Müllera už formují

Žádný německý fotbalista nenastřílel víc branek než Gerd Müller (+75). Rok po jeho smrti vzniká jeho bronzová socha v životní velikosti v místě, kde se narodil, v Nördlingenu. Tvoří ji Herbert Deiss z Aschaffenburgu. Pomník má zachycovat "bombarďáka národa" při jeho nejdůležitější brance, vítězné trefě na 2:1 proti Nizozemsku ve finále MS 1974 v Mnichově.

Deiss na díle pracuje od ledna. Model z hlíny je před dokončením. "Výzvou je vyvážení hmotnosti, protože Müller stojí na jedné noze," říká Deiss. Bronzová socha má být odlita ve zvonařství v Hessenu.

Fandou Müllera 70letý sochař prý není, pokračuje DK. Pro něho je projekt zakázkou, kterou dostal od zvonařství. Myšlenka zhotovení sochy vyšla z města Nordlingenu. Finančně se podílejí také Německý fotbalový svaz, FC Bayern Mnichov a Müllerův domovský klub TSV 1861 Nördlingen. Pomník má být odhalen 15. srpna, k prvnímu výročí Gerdovy smrti, ale kde přesně bude, o to se ještě vede spor. Mnoho občanů kritizuje, že město nechce sochu ve starém centru, ale chce ji mít před branami města. Zástupci výboru občanského referenda navrhují, aby pomník stál na někdejším přestávkovém dvoře národní školy, kam Müller kdysi chodil. Budova dnes slouží jako kulturní centrum a je necelých sto metrů od radnice. Je pro to už 1600 podepsaných občanů, stačí 1400. Deiss se do sporu nechce vměšovat, pro něho je důležitější, aby Müllerovu sochu uvítali členové rodiny. Poslal jim také fotografie mezikroků jeho tvorby.

Rodí se 'nový' Müller…Zdroj: Archiv Deníku

Jak zpívají ptáci v Bavorsku

Pozorování organizovaného Zemským svazem ochrany ptactva a spolkovou ochranou přírody pod názvem "Hodina zahradního ptactva" se od pátku do neděle účastnilo 6833 lidí, napsal DK. Pozorovali dění v 5077 zahradách a zahlédli v nich 145 652 ptáků, průměrně 28,69 na zahradu.

První mezibilance konstatuje, že letos bylo viděno méně vlaštovek než loni, ale víc rorýsů, kteří rovněž trpí úbytkem hmyzu a možností k hnízdění. Bioložka Angelika Nelsonová čísla relativizuje větší nápadností rorýsů lehce poznatelným voláním než vlaštovčí.

A čísla: vrabců domácích bylo pozorováno 23 559 (v 67,9 % zahrad), kosů 15 515 (93,5), špačků 14 438 (55,6), sýkor koňader 12 509 (81,5), sýkor modřinek 8412 (63,9). Mimo jiné také 55233 strak (20,2 % zahrad).

Oživují nejstarší páternoster

Po více desetiletích se má už letos opět rozjet páternoster v hamburském Flüggerhausu, kancelářské obchodní budově z roku 1908. K přepravě osob jde zřejmě o nejstarší zařízení na světě, píše DK. Primát držel dosud vídeňský Dům průmyslu z roku 1910. Novým rekordmanem se ale zvědavá veřejnost sveze jen o Dnech otevřených památek, jinak budova není veřejně přístupná.

Ve Flüggerhausu bylo zařízení objeveno za dřevovlákninovou deskou víceméně náhodně v roce 2008 mladým historikem umění Robinem Augensteinem při rešerši k přednášce na univerzitě. Jak napsal Zeit, narazil tehdy v jedné publikaci na starý stavební plán Flüggerhausu, šestipatrového domu poblíž přístavu, a odhalil také více než 40 let zabedněný páternoster. Vyrozuměl nájemce budovy a památkový úřad, vydali se s baterkami do sklepa a našli ozubená kola "výtahu".

Novým majielem budovy je podnik Signa Real Estate, která převzala náklady restaurování.

Zeit popisuje, proč se taková zdviž nazývá páternoster. Uživatelům umožňuje nepřerušeně "rotovat" mezi patry, nastupovat a vystupovat, být trvale v pohybu. "Tento výtah měl hladce klouzat jako růženec v rukou věřících; proto se mu říkalo Paternoster (Otče náš…)," přibližuje deník.

V Hamburku poháněla ozubená kola z masivní litiny dva paralelní masivní řetězy, na kterých viselo čtrnáct kabin těžkých po 250 kilogramech vždy pro dvě osoby, vyložených mahagonem.

Hansovní město bylo průkopníkem páternosterů - kolem roku 1900 jich tu bylo více než sto. Naproti tomu třeba v Berlíně nesměly být stavěny až do dvacátých let kvůli zákazu stavební policie. Dnes je jich v Německu v provozu ještě asi 200, v Hamburku kolem dvaceti.

Páternoster v Brně.Zdroj: ČTK

Lepili dlaně na silnice

V pondělí ráno se na ulici v Mnichově přilepili dlaněmi k vozovce aktivisté za klima a zdržovali ranní provoz, píše DK. K délce zácp na dálnici 95 se mluvčí policie nemohl vyjádřit. Fotograf DPA vyprávěl o rozzuřených řidičích, k fyzickým agresím prý ale nedošlo.