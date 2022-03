"V zásadě jsou odvážlivost a jistá lehkomyslnost u mladistvých zcela normální," říká v OÖN psychoterapeutka Marina Gottwaldová. "Má to co dělat s hledáním identity. Takovými zkouškami odvahy chtějí mladí imponovat jeden druhému. Dosahem sociálních médií jsou ale měřítka těchto zkoušek stále extrémnější…"

Sex přišel draze

51letý vídeňský zubař byl v apartmánovém hotelu oloupen o 2400 eur a iPhone internetovou známostí a jejím přítelem, píše linecký Volksblatt.

Středeční líčení u soudu začalo jen s 19letou obviněnou, protože hlavní obžalovaný, onen její přítel, je ve vazbě a nakažen covidem. Dívka se nepřiznala v dostatečném rozsahu, věc proto byla odročena na 24. březen, kdy budou moci být přítomni oba obžalovaní a slyšeni svědkové.

"Mladá žena, která žije u babičky v Dolních Rakousích a pracovala v gastronomii, měla loni v létě finanční starosti kvůli omezení provozu této branže. To prý ji těžce ,vykolejilo´ a začala zvažovat, že se bude živit prostitucí. Na internetovém Tiktoku pořád četla o ,Sugardaddys´, starších zámožných pánech, kteří mají vztahy s mladými děvčaty a financují je. Stáhla si dating-app a brzy se kontaktovala se zubařem o 32 let starším."

Smluvili si setkání 6. září na hotelu. To se dozvěděl druhý obžalovaný, se kterým se dívka přátelila už šest let. Ten prý mínil, že by byly i jiné možnosti, a mluvil o oloupení klienta. Cestou autobusem k hotelu se domluvili, že zubaři seberou 500 až 1000 eur. Mladík měl čekat ve vedlejší uličce a obviněná mu měla "pokoj činu" otevřít.

Zubař zaplatil dívce 800 eur za orální styk a když se sprchoval, mladá žena vpustila dovnitř kumpána. Na loupež prý nemyslela, dostala už svých 800 eur. Spoluobžalovaný ale mínil, že to nestačí, vytáhl teleskopickou hůl z tašky a vyhrožoval klientovi, který mu vydal dalších 1600 eur a mobil. Dívka zatím utekla z hotelu bez bot… Z kořisti zaplatila dluhy, nechala si vypíchat tattoo a koupila si jídlo a cigarety.

Bratři zubaři podváděli

Státní zastupitelství ve Steyru po dvouletém vyšetřování obžalovalo dva bratry-zubaře ve věku 45 a 56 let z podvodů se škodou 300 000 eur a z ublížení na zdraví, informuje Volksblatt. Obžaloba vyčísluje 191 poškozených.

Mladší obviněný, ze Sýrie pocházející německý státní občan, započítával zdravotním pojišťovnám Horních a Dolních Rakous výkony za celkem asi 300 000 eur, které buď neprovedl vůbec, nebo v účtovaném rozsahu. Asi 150 pacientům například nasliboval vysoce kvalitní korunky, které se ale ukázaly jako provizoria z umělé hmoty. Asi 25 ošetřovaným ublížil na zdraví. Jeho starší bratr, se kterým spolupracoval v jeho druhé ordinaci, je obžalován ze šestnácti ublížení.

"Pásl" ve velkém

Za kuplířství a těžké nucení k prostituci dostal 36letý muž z Rosenheimu od soudu ve Frankfurtu nepravomocně deset let a dva měsíce vězení, píše DK.

Obžalovaný, svého času prezident rockerského klubu Hells Angels, ubytoval od dubna 2019 do prosince 2020 v různých hotelích a bytech ve Frankfurtu a v Bavorsku tři ženy ve věku 17-36 let. Musely provozovat prostituci a výdělky mu skoro celé odevzdávat. Na jejich protesty reagoval bitím, což vedlo i k jeho odsouzení za ublížení na zdraví. Od jedné z žen požadoval 30 000 eur za "vykoupení se" od něho, což soud ohodnotil jako pokus o vydírání.

Stíhání spustilo svěření se jedné z žen své matce.

Zaměstnancům hotelů přidali

340 000 zaměstnanců bavorských hotelů a hostinců dostane od dubna podstatně víc peněz, píše DK. Mzdy všech skupin stoupnou o sedm procent, v lednu 2023 o dalších 3,5 % a v dubnu 2023 ještě o 5 %.

„Tak se aktuální hrubá mzda 2254 eur zvýší k 1. lednu 2023 o 367 eur měsíčně pro vyučenou kuchařku nebo odbornou sílu v hotelnictví," řekl odborový svaz. V nejnižší platové skupině stoupne hodinová mzda ve čtyřech krocích na 12,60 eura. Učni 1. ročníku, dnes se mzdou 795 eur, budou brát tisíc, ve druhém ročníku 1100 a ve třetím 1200 eur.

Drsná smrt…

S podezřením na vraždu 30leté ženy jsou ve vazbě ve Feldkirchu dva podezřelí ve věku 19 a 25 let. Minulý čtvrtek měli v bytě mladšího z nich poškozenou umlátit a uškrtit.

Předtím i s ní nakoupili u benzínové pumpy občerstvení pro společnou párty. K obvinění podezřelých přispěla i videa z čerpadla a z bankomatu, který použili.

Podle listu "Österreich" uložili pachatelé ještě téže noci tělo oběti do kufru auta a několik dnů s ním jezdili okolím. Oficiálně to nebylo potvrzeno. Tělo nalezl v sobotu majitel pozemku v odvodňovacím kanále u Lustenau. Mladší obviněný se k činu částečně doznal. Toxikologický posudek má objasnit případný vliv drog. Podezřelí byli policii dosud známi drobnými delikty. Jsou přiřazováni k drogové scéně, se kterou byla v kontaktu i usmrcená.

Potrestali řidiče sanitky

22letý řidič sanitky rychlé záchranné služby ze Štýrského Hradce byl za usmrcení z hrubé nedbalosti a nedbalostní ublížení na zdraví odsouzen nepravomocně k pěti měsícům podmíněně a peněžitému trestu 3600 eur, které může vyrovnat ve dvanácti splátkách, napsal Volksblatt.

Při transportu pacientky silně krvácející z nosu a nereagující z pečovatelského domu do nemocnice v záchranném vozidle se srazil s tramvají a zavinil tak smrt nemocné. Čin doznal.

"Při jízdě houkal, ale do křižovatky vjel na červenou," popsal list. Pacientka zahynula, dva lidé byli zraněni.

"Byla to fatální chyba, která se vám stala a vedla ke smrti člověka," řekl soudce. Obžalovaný opakovaně ujistil, že se cítí být vinen. S jízdou s modrým světlem neměl větší zkušenosti, jel tak snad sedmkrát, osmkrát za tři roky…