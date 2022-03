Po tečné kolizi vyjel vpravo z vozovky, zdemoloval dopravní značení a proboural se do lokálu výlohou, ve které zůstal stát. Více hostů zranily střepy a rozhozené předměty, řidič musel být s těžkými zraněními z vozidla vyproštěn a přepraven do nemocnice, napsaly OÖN.

"Restaurant byl obsazen. Nehoda stoly rozházela, všude byly střepy, na autě ještě ležela dopravní značka. Mnozí hosté ještě s chutí jedli dál," popisoval velitel zásahu hasičů Michael Klose.

Vydělaly o 21 % méně

Ženy v Bavorsku loni vydělávaly průměrně o 21 % méně než muži, napsal Donaukurier ze zprávy zemského úřadu statistiky. Rozdíl mezi platy se tedy za rok zmenšil o jedno procento. Ženy loni vydělávaly v průměru 19,54 eura hrubého, muži 24,84 eura. V nových spolkových zemích byly rozdíly mnohem menší, protože tam je zaměstnáno více žen a podíl akademiček mezi nimi je větší než v Bavorsku.

Bavorské odbory odstartovaly v neděli týdenní akci mimo jiné proti rozhodnutí spolkové vlády zvýšit od 1. října horní platovou hranici výdělku v tzv. minijobu ze 450 na 520 eur. Souběžně se zákonem zvyšuje jejich minimální mzda na 12 eur na hodinu. Takto pracující tedy nebudou muset zkracovat svou pracovní dobu a vydělají si víc. Má to být férové gesto vůči studujícím a důchodcům. Podle místopředsedkyně odborů Vereny Di Pasquale je to ale slepá ulička v situaci, kdy skoro 60 % "minijobistů" jsou ženy.

Prodlužme provoz atomových elektráren!

K zajištění zásobování energií požaduje bavorský premiér Markus Söder v době války v Ukrajině víceleté prodloužení provozu jaderných elektráren v Německu, napsala PNP. "Samozřejmě by to bylo technicky možné. Otázka je, zda to chceme politicky," řekl v pondělí. „Věřím, že pro tři až pět let by to v tomto nouzovém stavu byl dobrý přechod k produkci levné elektřiny, která zároveň nezatěžuje klima," řekl.

Zneužívali děti

V Mnichově začalo v pondělí hlavní líčení s 35letým obžalovaným ze znásilnění a pohlavního zneužití teprve třináctiletého děvčete, píše PNP. Mělo k tomu dojít loni v květnu v lese u Mnichova.

Podle státního zastupitelství jde o část velkého komplexu těchto deliktů. Obžalováno je minimálně devět mužů. Jeden z nich, 33letý, byl v únoru odsouzen ke čtyřem letům a deseti měsícům vězení.

Ve Flensburgu budou soudit obviněného, který doznává, že nabízel děvčata po internetu k placenému sexu. Měl online psát zájemcům o ně. Vedle placení měli své činy natáčet a posílat mu videa.

Podle žalobců oslovil hlavní pachatel loni v lednu tehdy 12letou dívku přes online platformu Snapchat, kde se vydával za 17letého. Po několika dnech intenzivního chatování se děvčete zeptal, zda by bylo ochotno mít sex s jinými muži. Svolila prý z náklonnosti ke svému internetovému příteli, a také z dětské zvědavosti.

Pachatel ji pak "zprostředkoval" řadě mužů. Nejméně osm s dívkou mělo na schůzkách vykonat "se souloží srovnatelná jednání za peníze". Platili po 50 eurech, z nichž polovinu děvče odesílalo obžalovanému.

Ten začal být vyšetřován, když náhodou zaslal po sociálních sítích nabídku sexu s 12letou také jejímu spolužákovi a ten to oznámil škole, cituje PNP mluvčího soudu ve Flensburgu.

Učni pro sport

Učni Dřevostaveb Buchner z Unterweißenbachu posilují pravidelnými učňovskými dny "týmového ducha" a vytvářejí stavby k obecnému prospěchu, píší OÖN.

Letos tak postavili přístřešek pro nářadí tenistům z Königswiesenu. "Je vždycky dobrá věc, svěřit učňům odpovědnost za vlastní projekt," říká Philipp Katzenschläger z učňovského střediska Buchnerů. Libuje si samozřejmě i vedoucí tenisového oddílu Franz Lindner a zve učně této firmy k aktivnímu využívání jejich sportoviště.

Učni při výstavbě.Zdroj: Deník/OÖN

Muzeum selského nábytku otevře

Dříve než obvykle začne sezonu muzeum selského nábytku Edlmühle v Hirschbachu, uvedly OÖN. Od 13. března do 18. dubna tu bude jubilejní výstava děl Roberta Himmelbauera s tématikou hlavně vánoční. Přehlídka sakrálních motivů se ale hodí i pro nadcházející Velikonoce. Vernisáž bude 13. března od 15 hodin. Výstava bude otevřena út-so 14-17 hodin, ne 10-12 a 14-17.

Autor a jeho díla.Zdroj: Deník/OÖN

"Žulový" Mühlviertel

Vybraná místa "země živců, křemene a slídy" popisuje Georg Renöckl ve svém novém svazku "111 míst v Mühlviertlu, které musíte vidět".

Tento region umění staveb, barokního popu, prostředí šťavnatých luk, hustých lesů a pahorků se odlišuje od ostatních částí země. Ke zvláštnostem patří také domy ze žuly, které vznikly podél obchodních cest od Dunaje na sever. "Georg Renöckl se vydal po starých a nových cestách Mühlviertelu a našel báječná místa, odlehlé kouty a šarmantní malé statky, poznal zvláštní lidi, stará řemesla a kuchyni. O tom vypráví ve své nové knize," píší OÖN. Má 240 stran, vyjde 17. března v nakladatelství Emos (ISBN 978-3-7408-1431-1) a bude stát 18 eur.

Krása za humny.Zdroj: Deník/OÖN