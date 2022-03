Chybějí zubaři

V Horních Rakousích bylo k 1. lednu neobsazeno 30 míst praktických lékařů, tři pro gynekology, sedm pro dětské lékaře a ze 383 míst plánovaných pro "pokladniční" zubaře bylo volných 26. K tomu je 37 % aktivních zubařů ve věku 59 až 65 let.

Zachránili lvy

Do rubriky Happy end zařadil deník OÖN záchranu lvů jmény Sandro, Mafalda, Messi a Gustavo, držených patnáct let v železničním vagonu v provincii San Luis na západě Argentiny. Tým Vier Pfoten pro ně celé měsíce hledal nové místo a připravoval transport. Ve středu byly šelmy úspěšně přemístěny k přepravě do Lionsrock Big Cat Sanctuary u Bethlehemu v Jižní Africe, jednoho z jedenácti center ochrany zvířat, které vede Vier Pfoten. To má aktuálně v péči stovku divokých zvířat.

Přibývá rybářek

"Odpočinek a uvolnění v přírodě u rybníka nebo řeky oslovuje stále víc žen a mladistvých. Rybaření samo ustupuje do pozadí," píše linecký Volksblatt.

Hornorakouský mistr lovu Siegfried Pilgerstorfer říká, že před patnácti lety skládalo v Horních Rakousích zkoušky osm procent žen, nyní už čtrnáct procent z asi 2000 frekventantů kurzů. Asi třetina z nich jsou děti a mladiství. Rybářský lístek má v zemi na 100 000 lidí, třetina z nich je u vody pravidelně.

Za umrznuté dítě nebudou stíháni

V okrese Urfahr-venkov vyšel krátce před Vánocemi dvouletý chlapec v noci z domu v pyžamu hledat rodiče, kteří byli na návštěvě u známých za rohem, a umrzl (náš web informoval). Jak napsal Volksblatt, státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání jeho rodičů pro podezření z usmrcení z nedbalosti. "Nepodařilo se objasnit, jestli při odchodu dítěte byli pryč, nebo už zase zpátky," píše list. Když rodiče nad ránem zjistili, že chlapec není doma, vyšli ho hledat a našli ho silně podchlazeného. Lékař už mu nemohl pomoci.

Budou učit v ukrajinštině?

Pověřenkyně bavorské vlády pro integraci Gudrun Brendel-Fischerová požaduje urychleně organizované nabídky školního vzdělávání pro děti uprchlé z Ukrajiny, píše Donaukurier. „Musíme rychle a nebyrokraticky vytvořit možnosti, abychom čelili jejich další traumatizaci a tendenci osamění," řekla. „Děti by se měly v začátku učit ve své mateřštině. Doba přechodu do cílové země nemá být ztrátová…"

Bývalé učitelce Brendel-Fischerové dělá starosti, že bavorské školy při vracení se k normálnímu provozu stále cítí přetrvávající zvláštní zátěž pandemie korony. Při novém přílivu běženců musejí být nalezeny chytré a tvořivé prostředky řešení, aby bavorští učitelé nebyli ještě víc dostáváni pod tlak a současně nabídli dětem uprchlíků rytmus dne a rozptýlení. Navrhla přezkoumat, zda mezi běženci nejsou také učitelé i další lidé, kteří by mohli učit děti v jejich jazyce.

DK dále připomíná, že podle ministra školství Michaela Piazoly budou muset být kapacity škol rozšířeny, aby děti a mladiství z Ukrajiny mohli být přijati. Nejspíš budou muset přibýt další třídy a k nim noví učitelé.

Předcházet jim mají dobrovolné "vítací skupiny", třídy, které by děti z Ukrajiny měly podržet, nenechávat je samy. Jde o navázání sociálních kontaktů, poznání prostředí a hravé přiblížení německého jazyka. Ve druhém kroku mají být děti zařazeny do řádných pravidelných tříd.

Zdvojnásobené hasičky

Počet žen v hasičských jednotkách Horních Rakous se za deset let téměř zdvojnásobil na více než 8800, píší OÖN. Jsou ve 775 z 880 dobrovolných sborů.

Na klobásku od premiéra

Bavorský předseda vlády Markus Söder přivítal na cvičišti Grafenwöhr v bavorské Horní Falci 4000 amerických vojáků velkou snídaní bílé bavorské klobásy s hořčicí, preclíky a "obatzdou", sýrovou specialitou, včetně dvojstránkového návodu k požívání, napsal DK. Ten "přikazuje", že bílá klobása podle bavorského zvyku nesmí slyšet polední zvonění, aby se nezkazila, a nikdy se nemá jíst její "slupka". Premiér jim toto pohoštění slíbil při jejich příletu před deseti dny na letiště v Norimberku k posílení východního křídla NATO. Nyní se 55letý politik osobně postavil k výdejnímu pultu ve stanu na cvičišti a každému americkému vojákovi podal tablet s jídlem. "Jen na pivo musíte rezignovat, to by generálové rádi neviděli," řekl.

Uprchlíkovi tolerovali psa

Pes bojového plemene bez náhubku ve vlaku, to spolková policie netoleruje. V době války je ale leccos jinak, napsal DK. Když v Mnichově zjistili, že majitelem stafordširského teriéra je marocký student prchající z Ukrajiny přes Polsko a Salcburk k příbuzným v Severním Porýní-Vestfálsku, darovali mu pro zvíře náhubek a nechali ho jet dál, ačkoliv je držení těchto psů v SRN povoleno jen výjimečně.

Pošta k velikonočním zajíčkům

Německá pošta vyřizuje už 40 let korespondenci k velikonočním zajíčkům, píše DK. Letos jedenáct dobrovolníků v obci Ostereistedt v Dolním Sasku odpovídá do 15. dubna na dopisy dětí zajíčkovi Hannimu Hasemu na adresu Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt. Listy, které dojdou do 9. dubna, budou zodpovězeny do Neděle Velikonoční.

Loni vyřídili rekordních asi 100 000 vzkazů.