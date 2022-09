Stabilizovali ho, dopravili do nemocnice v Riedu a později do Mnichova. Podle prvních informací utrpěl těžké popáleniny, ale je mimo nebezpečí smrti.

Češi v ledovcové pasti

Vrtulník zachraňoval v úterý dva české horolezce ve věku 28 a 45 let z hallstättského ledovce, napsaly OÖN. Vzájemně nepřipoutaní muži uklouzli každý zvlášť před trhlinou, což viděla následující německá skupina. Ztratila je ale z očí a rozhodla se pro tísňové volání. Lékař a policejní vrtulník vyletěli do výšky 2860 metrů. Jak se ukázalo, měli Češi obrovské štěstí. Jejich sešup se zastavil těsně před hlubokou trhlinou a zůstali nezraněni, informovala policie. Záchranáři je vyzdvihli lanovým podvěsem.

Zpátky k píchačkám?

"Rozhodnutí nejvyššího pracovního soudu v Erfurtu by mohlo vrátit digitální ,píchací´ hodiny do podniků, úřadů a správ," píše Donaukurier. V minulých letech byl spíš trend k modelům "pracovního času na důvěru" a práce z domova s méně kontrolami a papírování.

Soud projednával případ ze Severního Porýní-Vestfálska a uzavřel, že v Německu platí povinnost zaměstnavatelů systematicky dokladovat dobu práce svých lidí. Prezidentka soudu Inken Gallnerová ji odůvodnila výkladem německého zákona o bezpečnosti práce podle tzv. "píchačkového" rozsudku Evropského soudního dvora z roku 2019. Podle něj jsou členské země povinny zavést objektivní, spolehlivé a přístupné evidování pracovní doby. To má pomoci tlumit její extrémy a dodržovat doby odpočinku.

Od sousedů: Nejlepší řízečky mají v Ansfeldenu

Německý zákon o době práce dosud ukládá dokumentovat jen přesčasy a nedělní práce, nikoliv celkovou pracovní dobu. Soud se ale opřel o jinou normu, o zákon o ochraně práce. Podle něj jsou zaměstnavatelé povinni zavést systém, kterým mohou evidovat zaměstnanci odvedenou dobu práce. Gallnerová k tomu dodala, že tato evidence také chrání před "vykořisťováním jinými osobami a samovykořisťováním". Způsob jejího pořizování musejí najít zaměstnavatelé.

"V projednávaném případě šlo jen o to, zda zavedení elektronického systému zaznamenávání doby práce mohou iniciovat rady pracujících. V dané věci stěžovatel neuspěl s požadavkem na lepší dokumentaci přesčasů. Nejvyšší pracovní soud takové iniciativní právo vyloučil pro případy, že k evidenci pracovní doby už je zákonná povinnost. Že spor vedl až k zásadnímu rozhodnutí, viditelně překvapilo advokáty rady pracujících i zaměstnavatele, který dotčené zařízení sociální a zdravotní péče provozuje," uvedl DK.

Dárek k sňatku přiletěl

50letého novomanžela překvapila v sobotu policie z Holzkirchenu (okr. Miesbach) sdělením, že se našel jeho svatební heliový balon. Uletěl s peněžitým dárkem ve stovkách eur v pátek při oslavě sňatku na Ammersee a přistál o 55 kilometrů dál, ve Valley, kde ho našel 58letý občan. Předal "poštu" policii a ta kontaktovala svatebčany. Novomanžel (na snímku vlevo) pak nálezci poděkoval v neděli při předání zásilky.

Obnoví most u Remagenu?

Před 77 lety, 7. března 1945, překročily americké jednotky u Remagenu po ústupu wehrmachtu z Francie poprvé Rýn směrem na východ. Podle historiků to značně urychlilo průběh války. Deset dnů poté most spadl.

Nyní se jedná o jeho náhradě, píše Donaukurier. Okolní obce zadaly studii proveditelnosti. Mezi historickými hlavami pat mostu, v nichž je dnes muzeum míru, má do deseti let ve výšce 9,10 metru nad řekou vzniknout visutá komunikace pro chodce a cyklisty, nouzově i pro sanitky, dlouhá 325 a široká šest metrů. Náklady se odhadují na 22 milionů eur. Pro stavbu se vyslovilo v online dotazníku 91 % občanů. Mezi Bonnem a Neuwiedem není momentálně na 44 kilometrech přes Rýn žádný most, jen přívozy.

Vídeň utlumí Vánoce

Většina nákupních ulic v centru Vídně se slavnostně rozsvítí i letos o Vánocích, informuje náš web Martin Landa z Eurokommu. Celková doba svícení však nepřesáhne 364 hodin a velikou většinu výzdoby zajistí úspornější LED osvětlení, uvedla místní hospodářská komora. Rozsvícení je v plánu 18. listopadu.

Od sousedů: Za kolik je benzín tam a tady. Šikmá věž v Porýní

Zástupci obchodů se u kulatého stolu zavázali k výraznému snížení spotřeby. Více než 85 procent výzdoby tvoří osvětlení LED, s jehož instalací místní sdružení začala přibližně před deseti lety. Adventní dekorace budou zářit do 8. ledna 2023, a to od 15 hodin do 22 hodin. Celkovou spotřebu energie vyčíslila vídeňská hospodářská komora na 49 000 kWh.

Hledají nejstarší mobil

V roce 1993 byla ve Vídni a kolem letiště Schwechat aktivována první digitální síť GSM v Rakousku. Měla asi 400 stanic.

Forum Mobilkommunikation (FMK) k výročí hledá tři nejstarší ještě užívané a plně funkční mobily v Rakousku. Podmínkou účasti jsou technicky a opticky dobrý stav a platná smlouva nebo aktivní SIM karta.

FMK převezme za nejstarší handy měsíční základní poplatek a ke smlouvě náležející náklady, například servisní paušály, na dva roky ve výši do 1000 eur. Obdobně uhradí provoz přístroji provozovanému pre-paid-kartou. Dalším dvěma nejstarším mobilům zaplatí náklady na tři měsíce do výše 200 eur. Více na fmk.at/handysuche. Snímek zachycuje, jak mobily vypadaly před asi 20 lety.

Vraha dopadli ve Francii

49letý Tunisan podezřelý z usmrcení manželky (32) a její 15leté dcery v noci na 4. srpen ve Vídni byl zatčen ve Francii. Dvě další děti ženy ve věku sedm a devět let po činu přišly požádat o pomoc do lékařské ordinace. Protože byly samy a doktorce se nepodařilo kontaktovat jejich matku, vyrozuměla policii. Ta chlapce vyzvedla a vezla je domů, kde objevila mrtvé.

Pátrači zjistili, že krátce po činu odjel otec vlakem do Francie, kde zmizel v arabské komunitě. Ve spolupráci s evropskou pátrací sítí byl lokalizován nejprve v oblasti Paříže, odkud koncem srpna zamířil do Brestu. Tam byl zatčen při jídle v domově žadatelů o azyl.

Nelíbí se jim pocta královně

Na 19. září, den pohřbu královny Alžběty II., nařídil úřad rakouského kancléřství vyvěšení smutečních vlajek na všech budovách vlády od 7 do 19 hodin. Ty ve státních barvách mají být spuštěny do poloviční výše, eventuálně s černou páskou. Je doporučeno doplnit je vlajkami Evropské unie. Spolkové země byly požádány o stejný postup na svých veřejných budovách.

Od sousedů: Co to leze Bavorskem?!

Horní Rakousy už oznámily, že vyhoví. V Dolních Rakousích ale hněvivě reagoval svaz zástupců obcí. „Přes velký respekt k zesnulé královně" je pro něj nepochopitelné nařídit smuteční výzdobu pro hlavu státu, "která není demokraticky legitimována", a ještě k tomu pro zemi, která už není členem Evropské unie, řekl prezident svazu Rupert Dworak.

Zakázali rockery United Tribuns

Po celoněmeckém zákazu rockerské skupiny «United Tribuns» prohledaly v souvislosti s touto organizací bavorské orgány třináct objektů, k zatýkání ale nedošlo.

Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová předtím sdělila, že činnost rockerům podobného uskupení «United Tribuns», které má v celém státě asi 100 členů, je s okamžitou platností zakázána. Členové třinácti regionálních uskupení, tzv. chapterů, také v Augsburgu, Ingolstadtu, Norimberku a Mnichově, se měli dopouštět nejtěžších trestných činů, mezi nimi znásilňování, obchodování s lidmi a pokusů o zabití. Snažili se tím upevnit a rozšířit svůj vliv mezi podobnými bandami.

Se zákazem nesmějí na veřejnost žádné symboly «United Tribuns», například na bundách, kterými prý chtěli zastrašovat lidi. Podle spolkového ministerstva vnitra skupinu založil ve Villingen-Schwenningenu bývalý bosenský boxer a v roce 2004 se střetla v tvrdém boji s konkurujícími rockerskými skupinami jako «Hells Angels».

Tři mouřeníni zavřeli

Pobýval tu švédský královský pár, bývalá velvyslankyně USA Kathryn Hallová, často tu nocoval prezident Heinz Fischer, rád tu spával Karel Gott, stavěli se tu němečtí předsedové vlády, když měli co dělat v Linci, popisují OÖN. "A teď to skončilo. Po 415 letech čtyřhvězdičkový hotel U Tří Mouřenínů na linecké Promenade zavírá, pravděpodobně navždy," uvádějí.

„Od včerejška jsem v důchodu. Byl jsem hoteliérem tělem i duší, ale nechci být v hotelu ještě v osmdesáti," cituje list majitele Rudolfa Loidla. Už podle deníku nenašel žádného nástupce, děti mají jiné zájmy…

Od sousedů: V Pasově začal podzimní trh

Podle OÖN nechal Loidl před pár lety ještě upravit v hotelu ke 25 pokojům dva apartmány o 70 a 100 metrech čtverečních, a teď objekt prodává. Linecký zájemce z něj chce údajně zřídit byty.

Hotel písemně zmíněný už v roce 1595 se kdysi nazýval „Zur Güldenen Änte“, U Zlaté kachny, od roku 1771 „Zu den drey Mohren“. Krizi branže Linec přečkal zázračně, titul Hlavní město kultury přineslo hotelnictví ve městě plus 9,5 procenta zakázek, ale během roku tu otevřely tři nové hotely se 327 pokoji a to srazilo ceny…

S konopím v břiše

1,6 kilogramu pryskyřice konopí v ceně kolem 16 000 eur chtěli dva muži z Gmundu a Riedu ve věku 37 a 39 let v létě propašovat z Maroka do Rakouska. 296 kapslí před odletem z Rabatu spolykali, což odhalila ultrazvuková kontrola. Pod dohledem policie je pak pašeráci ze sebe vyloučili. U soudu tvrdili, že drogu měli pro vlastní potřebu.

