Od sousedů: Budou těžit u chráněného území zemní plyn?

V obci Molln (okr. Kirchdorf an der Krems) to vře: podnik ADX Energy Ltd, zapsaný na burzách v Austrálii a SRN, měl dostat licenci k vrtům pro zemní plyn, píší OÖN.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Těžba má začít už na jaře, informovala hornorakouská televizní stanice ORF. Vrtné zkoušky už proběhly a podle nich se ví, že jde o plyn prvotřídní kvality, schopný transportu plynovody. Údajně jsou zásoby tak velké, že by plynem mohlo být zásobováno celé Rakousko tři roky. Firma počítá se 22 miliardami krychlových metrů, země potřebuje na rok asi 8,5 miliardy kubíků plynu. Ložisko se ovšem nachází deset metrů vedle chráněného přírodního území a jen několik kilometrů odtud začíná Národní park Kalkalpen. Proto se zlobí starosta Mollnu Andreas Rußmann, podle kterého obec nemá žádný zájem na vrtech. "Vycházím z toho, že takové vrty zatěžují životní prostředí, protože k chlazení je užíván materiál, který přírodě škodí," říká. Od sousedů: Kozlí maso v kufru. Voříšek utekl na letišti ADX loni v květnu vydala prohlášení, že jde o projekt, který výrazně přispěje k bezpečnému zásobování rakouského a evropského trhu a k obrátce k zelené energii. ADX má s ministerstvem zemědělství, regionů a turistiky uzavřenu smlouvu o rozšíření licence k těžbě, produkci a ukládání plynu z nynějšího území 450 kilometrů čtverečních na 1022 kilometrů čtverečních. To společnosti nabízí možnost reagovat na krizi zásobování energií v Evropě a dává jí geotermický potenciál k průběžnému přechodu k obnovitelným energiím. Společnost uvádí, že těžební území Welchau v rakouském předhůří Alp má antiklinální strukturu (hornina se ohýbá do oblouku nahoru) podobnou velkým těžebním polím v Kurdistánu. Výkonný ředitel ADX Paul Fink v prohlášení říká, že během 18 měsíců od získání licence mohli k nejmladšímu objevu ložiska nafty v Anshofu připojit plynový projekt světové třídy Welchau. Ten přispěje ke krytí velkého deficitu zásobování plynem v Evropě. Docela drahá solidarita Bavorsko loni zaplatilo ostatním spolkovým zemím skoro deset miliard eur na tzv. finanční vyrovnání. To bylo opět výrazně víc než polovina celkového přesunu, jak řekl zemský ministr financí Albert Füracker. Podle prvních odhadů tyto přesuny mezi finančně silnými a slabými spolkovými zeměmi činily loni odhadem rekordních 18,5 miliardy eur. V roce 2018 zadotovalo Bavorsku chudší země SRN částkou 6,67 miliardy eur, rok nato 6,70 miliardy, v roce 2020 to bylo 7,77 miliardy a loni 9,04 miliardy. Přičinliví zubaři Od 16. února se budou u soudu ve Steyru zodpovídat dva zubaři, bratři z Traunviertlu, z těžkého podnikatelského podvodu a z těžkého ublížení na zdraví, napsal Volksblatt. Podle obžaloby je 191 poškozených. 46letý Němec ze Sýrie podvedl tehdejší územní zdravotní pojišťovny o asi 300 000 eur tím, že započítával výkony, které vůbec neprovedl, nebo ne uváděným způsobem. Například slíbil asi 150 pacientům drahé korunky, které se ale ukázaly být provizorii z umělé hmoty. Ve 46 případech vykázal vůbec neprovedené výkony. Od sousedů: Schönbrunn je velkolepý Protože někteří ošetřovaní utrpěli škody na zdraví, je zubař v jedenácti případech žalován z ublížení na zdraví, čtrnáctkrát měla jeho práce těžké fyzické následky. Jeho 56letý bratr, se kterým spolupracoval ve druhé ordinaci, se bude zodpovídat ze 16 ublížení na zdraví. Polovina bezbariérových nádraží nestačí Donaukurier připomněl, že loni Bavorsko překonalo hranici 500 bezbariérových nádraží, tedy asi polovinu z 1066 nádraží v zemi. Loni na ně bylo přestavěno čtrnáct stanic, letos má přibýt dalších třicet. Dotčení požadují rychlejší výstavbu a víc peněz na ni. Ulrike Mascherová, zemská předsedkyně sociálního svazu VDK, kritizuje, že s výstavbou se začalo pozdě a pokračuje jen rozvláčně. V Bavorsku žije přes 1,93 milionu postižených, skoro 15 % obyvatelstva. "A nejen oni profitují z nádraží s výtahy, dobře vyznačenými cestami a moderními toaletami," říká. Takové nádraží nabízí větší komfort všem cestujícím. 169 000 běženců v Bavorsku Koncem minulého roku žilo v ubytovnách azylantů v Bavorsku asi 160 000 lidí. Mezi nimi bylo 34 000 Ukrajinců. Dosavadní maximum bylo v květnu 2016, kdy Bavorsko ubytovávalo přes 150 000 uprchlíků. Koncem roku 2020 jich bylo 83 000, pak jejich počet zase začal stoupat. Aktuálně řada okresů opět zkouší postavit pro ně další kontejnery. Couvání dělá problémy U Windorfu (okr. Pasov) kontrolovala policie v pátek večer na příjezdu Aicha vorm Wald na A3 55letého českého řidiče, který jel pozpátku s malým transportérem. Vysvětlil to tím, že propásl výjezd a chtěl si ušetřit objížďku přes Pasov… Na místě musel zaplatit několik set eur a čeká ho správní řízení. Od sousedů: "Oběsili" na komíně e-koloběžku... V sobotu kolem 18.15 zase najel 35letý řidič z Osterhofenu pozpátku na spolkovou silnici B8 v okresu Deggendorf. Dalšímu řidiči (58) v audi se na poslední chvíli podařilo srážce se vyhnout. Mladík ho začal pronásledovat, dostihl ho na červené v křižovatce, vystoupil a praštil pěstí do čelního skla audiny. Kromě toho řidiče urážel a vyhrožoval mu. Teď ho za to čeká trestní stíhání, uvedla PNP.

