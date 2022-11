Policie dál pátrá po motivu. V neděli ještě nebylo známo, zda pachatel nechal před sebevraždou dopis na rozloučenou, nebo zda jednal v afektu. Zveřejněno nebylo ani, zda zavražděné rodiny mají děti.

Největší nález metamfetaminu

Pátrači policie našli v Sinsheimu na severu Bádenska-Würtemberska asi 200 kilogramů metamfetaminu, dosud největší množství, jaké kdy bylo v SRN zajištěno, píše Donaukurier. Jeho "pouliční" hodnota byla 15 až 20 milionů eur.

"Drogy z Mexika byly ukryty v hydraulickém lisu těžkém 24 tun, speciálně přestavěném pro transport vysoce čistého metamfetaminu. Podezřelí ve věku 34 a 33 let byli dopadeni při činu na území obchodu s potřebami pro šiša-bary," píše list. Starší už byl za drogové delikty opakovaně trestán, mladší je také policii znám z více porušení zákona.

Podle vyšetřovatelů jednali zcela profesionálně a konspirativně, pro pašování použili například falešné osobní doklady a neexistující firmy. Na stopu zásilky se policie dostala ze zakódované komunikace v jiném vyšetřovaném případě. "Co podezřelí s drogou v Německu zamýšleli, je předmětem dalšího vyšetřování," uvedl DK.

Ke způsobu dopravy zásilky list zmiňuje, že lis přišel v kontejneru z Mexika do Antverp a odtud byl tahačem převezen do Sinsheimu. "Trvalo několik hodin, než se s pomocí profesionálních hasičů a útvaru technické pomoci dostal do policejního prezidia v Heilbronnu. Znalec a specialisté se do lisu dostávali jako při ,loupání cibule´, vrstvu po vrstvě. Až čtyři centimetry silný olověný obal chránil drogu před rentgenovými paprsky."

