Jak zabíjel Afghánec…

Za pokus vraždy vlastní manželky byl ve Vídni odsouzen 52letý muž původem z Afghánistánu, který přišel do Rakouska před deseti lety, k odnětí svobody na 18 let a moc srozuměn nebyl, jak napsal Volksblatt: "Až mě pustí, bude mi sedmdesát…," řekl. Ponechal si čas na rozmyšlenou, žalobkyně se ale už odvolala.

Obžalovanému přitížila brutalita činu, který poškozená přežila jen díky více šťastným okolnostem. Polehčil mu dosavadní čistý trestní rejstřík a to, že se sám hodinu po útoku přihlásil policii.

10. ledna napadl nožem v bytě stejně starou ženu. Přiznal více bodnutí, ale popíral úmysl zabít, a omluvil se. Manželka mu prý nejhrozněji nadávala slovy, které by on prý ani nemohl vyslovit, a urážela ho. Pak sáhl po noži a poranil ji, ale nechtěl ji zabít. Kolikrát bodl, si přečetl až ve vězení.

Státní zástupkyně popsala, že poškozená našla na jeho mobilu fotografii nahé ženy a hodila mu pod nohy varnou konvici. On jí na to vrazil nůž do břicha a do krku a řekl jí, že teď jí uřízne hlavu. Podařilo se jí utéct, ale manžel vytáhl v kuchyni řeznický nůž s ostřím dlouhým 20 centimetrů, pronásledoval ji a vícekrát ji bodl.

Soused alarmovaný křikem napadené jí přispěchal na pomoc a pokusil se útočníkovi nůž sebrat. Když muž hodlal napadnout i jeho, popadl na zádech ležící zraněnou za nohy a odtáhl ji po schodech. V nemocnici strávila dva týdny. Soudní znalec na ní konstatoval tři těžká zranění - vbodnutí pod uchem, které přeťalo kývače hlavy a těsně minulo krční tepnu, dvě těžká bodná zranění hrudníku, která jen se štěstím nezasáhla srdce, a obranná zranění paží a rukou, které ženu stále vážně omezují. Ještě pět měsíců po události musí brát denně prostředky proti bolesti a je ve fyzioterapeutickém ošetřování.

Státní zástupkyně zdůraznila žárlivost obžalovaného. Zdrojem konfliktů v rodině byla skutečnost, že žena na rozdíl od manžela měla práci, a manžel ji bezdůvodně podezíral z poměru se šéfem. Chtěl od ní stále víc peněz a hrozil jí smrtí. "Vzhledem k četnosti těchto vyhrožování to poškozená nebrala vážně," řekla žalobkyně. Vyhodila ho nakonec z bytu, ale po několika měsících ho vzala zpátky. To už byl muž opakovaně stíhán za útisk, poškozování věcí manželky a nevlastního syna a pokračující fyzické násilí na dalším nevlastním synovi. Všechna tato řízení byla pro nedostatek důkazů zastavena.

Budou přezkoumávat pražce

Víc než měsíc po železničním neštěstí regionálního spoje z Ga-Pa do Mnichova, při kterém vykolejil vlak, zahynulo pět lidí a šestnáct bylo těžce zraněno, chtějí Německé dráhy přezkoumat preventivně tisíce betonových pražců, napsal Donaukurier.

Jedná se o stejný typ jako na drážním úseku, kde k neštěstí došlo. Tam užité pražce nyní zkoumají vyšetřující orgány. I když příčiny nehody ještě nejsou zjištěny, chce dráha nechat prohlédnout stavebně shodné prvky a případně je vyměnit. Celkově má být přezkoumáno kolem 200 000 pražců v celé spolkové drážní síti, uvedl DK. To je podle správy asi 0,25 procenta těchto prvků starých průměrně 15 let.

Bude den nezdravé stravy

Kalendář Topzine uvádí i na červenec různé světové a mezinárodní dny - například

Světový den správců počítačových sítí (10. 7.), Světový den populace (11. 7.), Mezinárodní den alternativ ke spalovnám (14. 7.), Den gumových medvídků (15. 7.), den "Pojďme se vykoupat do řeky" (17. 7.), Den lízátek a Mezinárodní den šachu (20. 7.) a Den mléčné čokolády (28. 7.), ale jiné přehledy uvádějí například také národní Den "Junkfoods", česky bufetové či nezdravé stravy, tedy "rychle hotové, vysoce kalorické a naopak nutričně chudé". Dal by se pod to zahrnout pojem "Fast Food". Bude 21. července.

Donaukurier připomíná, jak to s rychlým občerstvením nyní je v Německu. Podle aktuálních průzkumů jí nějaký fast food jednou týdně každý desátý občan, přesněji 11 %. Každý třetí dotazovaný jde na pizzu, burger a spol. jen jednou za měsíc.

Říká se, že fast food "letí" obzvlášť ve dnech stresu. Dvě třetiny Němců popírají, že by döner nebo burger jedli pod vlivem psychického vypětí častěji než jindy, ale 26 % to připouští. 60 % míní, že nadměrný konzum fast food se nedá vyrovnat sportováním.

DK si jako překvapení schovává, že 23 % dotazovaných prý nikdy fast food nejí. 35 % řeklo, že od pandemie chodí za rychlým občerstvením méně často.

Němci bez domova

V Německu bylo koncem ledna 178 000 bezdomovců umístěno v tísňových a obecních ubytovnách. 62 % byli muži, 37 % ženy, u jednoho procenta bylo pohlaví opatřeno poznámkou "neznámé". Statistika byla poprvé sestavena podle hlášení obcí a zařízení. Nejvíc bezdomovců bylo v ubytovnách Bádenska-Württemberska a Severního Porýní-Vestfálska - po 36 000, v Berlíně 26 000. Nejméně jich bylo v Sasku-Anhaltsku 365, Meklenbursku-Předpomořansku 405 a v Brémách 790. Průměrně byli ve věku 32 let. 37 % bylo mladších 25 let, 5 % starších 65 let. 74 000 ubytovaných bezdomovců bylo single, asi třetina přišla s rodinou. Německé občanství mělo 31 % ubytovaných.