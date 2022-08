Předseda představenstva společnosti Georg Pölzl to odůvodňuje především náborováním dalších zaměstnanců - pošta by jich prý mohla ihned přijmout tisíc. Problémem jsou údajně řidiči a nedostatek papíru.

Ukrajinské děti v Rakousku ponovu

Nový školní rok začne u sousedů zřejmě opět 11 000 dětí a mladistvých z Ukrajiny, píše Volksblatt. Ministerstvo počítá, že bude muset integrovat celkem až 50 000 žáků. Letos se mnozí, kteří přišli do země později, učili na dálku, řada z nich i řízeně z Ukrajiny. Nyní mají všichni školáci přijít rovnou do rakouských škol, jen ve volném čase mohou sledovat například online vyučování ze své vlasti. V nové zemi bude jejich výuka mateřštiny podporována jako dobrovolná. Na zvláštní smlouvy má být opět získáván personál z Ukrajiny na asistenční místa nejen učitelů, ale třeba také psychologů. Po skončení školní docházky mají být těm, kteří si dál chtějí zlepšovat znalosti němčiny ke studiu nebo zaměstnání, nabídnuty přechodové ročníky. Na spolkových školách, kde je "přetlak" žáků, mají být zřízeny "dislokované třídy" v místnostech pronajatých v blízkosti škol.

Hospodský pobodal hosty

61letý hospodský ve čtvrtek kolem 13.45 hodiny zranil v lokálu v St. Kanzianu v Korutanech dva své slovinské hosty ve věku 35 a 54 let. Byli převezeni do nemocnice v Klagenfurtu. Po blíže neobjasněné výměně názorů došlo na fyzický střet, při kterém hospodský vrazil mladšímu z nich nůž s čepelí 30 centimetrů do břicha. Jeho kolega utrpěl řezné rány na rukou.

Zachrání holiči ryby?

Volksblatt se rozepsal o tom, jak by kadeřníci a jejich klienti mohli pomoci vyčistit moře, jezera a toky ustřiženými vlasy. Ty prý totiž mají zvláštní schopnost nasávat i po odstřižení mnoho tuku a tím jsou vhodné jako přírodní čisticí prostředek proti olejům, benzínu a zbytkům slunečních krémů. Zatím jsou každoročně tuny tohoto materiálu likvidovány jako odpad, například i ze 83 000 německých salonů, protože jen málo vlasů je vhodných na paruky.

Francouzský spolek coiffeur-justes.com začal tyto zbytky ukládat do nylonových punčoch, vázat je a používat jako filtr ve znečistěných vodách. Stahuje olej z vody, je následně vyčistěn a "punčocha" může být použita i osmkrát. "Jeden kilogram vlasů může z vody vyfiltrovat až osm kilogramů oleje," uvádí Volksblatt. V létě 2019 byly tyto filtry nasazeny před Mauriciem, kde havarovaný tanker ztratil tisíce litrů oleje.

Od sousedů: Natrhejte si, nabízí radnice ovocné stromy

Myšlenku rozvinula například firma z Bückeburgu v Německu (hair-help-the-oceans.com), která se etabluje i v Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a Nizozemsku. V Rakousku už se zapojil například SaloN04 v Josefstadtu provozovatelky Sonji Krennové (34). Posílá pytel s obsahem kolem 200 litrů vlasů svých klientek zhruba každých šest týdnů do Německa. Ještě minulý týden byla první ve Vídni, teď už další podniky přibyly.

Budou bojkotovat vzpomínku na Mnichov ´72?

Pozůstalí obětí olympijského atentátu v Mnichově 1972 chtějí podle zpráv médií bojkotovat oficiální 50. výročí tohoto teroru chystané na 5. září. «50 let urážení, lží, ponižování a odmítání německou vládou a obzvlášť bavorskými úřady máme už víc než dost," napsaly Ankie Spitzerová a Ilana Romanová v zastoupení dotčených rodin bavorskému ministerskému předsedovi Markusi Söderovi. V pozadí je vlekoucí se dohadování o odškodňování, v němž poslední nabídku spolkové a bavorské vlády a města označila Spitzerová, jejíž muž při atentátu také zahynul, za urážku. Pozůstalí mluví údajně o dorovnání dosud vyplacených 4,5 milionu na desítku.

I Bodamskému jezeru ubývá voda

Bodamské jezero má u Kostnice aktuálně vodní hladinu ve výši 311 centimetrů, třetí srpnovou nejnižší od roku 1850. Nižší byla jen 198 cm v roce 1949 a 302 cm v roce 2003. Současná výška hladiny bývá obvyklá teprve koncem října.

Dres Bayernu "podle karet"

Nový dres FC Bayern Mnichov pro ligu šampionů je inspirován hospodskou karetní hrou Schafkopf, "matkou všech trumfových her", hranou v zemi od 19. století, jakkoliv s nevyjasněném původu názvu. Na tmavošedém podkladě od Adidasu s červenými pruhy a klubovým znakem nese "barvy" hry, podobně jako u nás mariášky - červené, listy, žaludy a kule. "Schafkopf patří k Bavorsku a s takovým dresem má Bayern trumf! Budeme mít v každém zápase dobré karty," řekl ve čtvrtek Thomas Müller.

Od sousedů: Češi nocovali na Dachsteinu. Málem umrzli, museli je zachraňovat

Předseda představenstva Oliver Kahn uvedl: "V generaci hráčů Bayernu od Seppa Maiera, Gerda Müllera, Uliho Hoenesse přes Klause Augenthalera k Pilippu Lahmovi a Thomasu Müllerovi tady všichni hráli tuhle hru. Má obdivuhodnou tradici v našem klubu i u našich fanoušků." Klubový web připomíná, že hru se naučili po příchodu do Bayernu i legendární Giovane Elber a Claudio Pizarro, ke kurzu z její taktiky u Elbera se už přihlásila brazilská reprezentantka Tainara de Souza, která tuto sezonu hraje v obraně Bayernu. A Elber k tomu říká, že až bude mít Tainara čas na trénink Schafkopfe, uděláme z ní pravou Mnichovanku…

Goethe nebo Faust vadí?

Bavorsko rozhodlo vyškrtnout Goetheho Fausta ze školního plánu 2024-25. Má se tak stát po 48 letech jeho vyučování, byť z toho po 30 letech jen v pokračujících, doplňujících kurzech němčiny.

Narazilo to na kritiku nadace klasiky ve Výmaru, která pečuje o duchovní a materiální dědictví německé klasiky. Její prezidentka Ulrike Lorenzová apeluje v otevřeném dopise na premiéra Markuse Södera, aby to přehodnotil. Jako sotva jiné dílo světové literatury je Faust "tématicky a jazykově brizantním podnětem ke střetu se zásadami, rozpory a proměnami dnešního světa," napsala. Přitom nejde o "rozehrávání" Goetheho díla proti současné literatuře.

Bavorský ministr školství Michael Piazolo říká: "Faust u nás není z vyučování ,vypovězen´ definitivně. Mnoho žákyň a žáků bude dál číst toto významné dílo v hodinách němčiny, protože reflektuje zásadní lidské otázky také z filozofického a teologického pohledu. Učitelé mohou toto dílo zvolit k výuce i v budoucnu pro jeho význam."

Superplachetnice ve Warnemünde

111 tradičních lodí se splulo k 31. přehlídce námořní lidové slavnosti Hanse Sail do Warnemünde a do Rostocku. Je mezi nimi po sedmileté přestávce i slavná «Gorch Fock», školní plachetnice německého námořnictva.

Přehodnotí pomoc k umírání?

Aktivní pomoc k umírání je v Německu trestná. "Člověku, který chce zemřít, je možné podat smrticí dávku, ale vzít ji musí on sám. Teď to znovu váží nejvyšší soud," píše DK.

Žena, zdravotní sestra v důchodu, vstříkla nadměrnou dávku inzulínu manželovi upoutanému na lůžko a byla odsouzena za usmrcení na objednání. Rozsudek nyní zrušil nejvyšší spolkový soud a osvobodil ji. Její čin kvalifikoval jako beztrestnou pomoc k sebevraždě. (Az. 6 StR 68/21)

"V Německu není sebevražda trestná a pomoc k ní v zásadě rovněž ne," píše DK. Jinak je to s aktivní pomocí k umírání. "Je-li někdo výslovnými a vážnými požadavky druhého přesvědčen k jeho usmrcení, je v tom třeba vidět naplnění trestného činu se sazbou odnětí svobody na šest měsíců až pět let," říká § 216 trestního zákona. List vysvětluje, že tomu bylo dosud rozuměno tak, že například rodinný příslušník člověka loučícího se s životem směl postavit k jeho posteli smrticí medikament. Polknout jej musel ale on sám.

Od sousedů: Víkendový veletrh zážitků Mühlviertlu

"V případě manželů od Magdeburgu bylo mužovo přání zemřít tématem už dlouho," pokračuje DK. "Leta trpěl chronickými bolestmi, diabetem, depresemi a četnými jinými nemocemi. V poslední době musel být v trvalé péči. Jednoho dne v srpnu 2019 mu bylo tak zle, že řekl manželce - dneska to udělejme. Poprosil ji, aby shromáždila všechny tablety z domu, a když mu je vytlačila z obalů, čehož nebyl schopen pro pokročilou artrózu v rukou, spolykal je. Požádal dále o všechny injekce inzulínu. Manželka mu jich aplikovala šest, na které v noci zemřel. Jak se domluvili předem, lékaře neinformovala".

Okresní soud ve Stendalu ženě v prosinci 2020 uložil rok podmíněně - aktivně konala s injekcemi, její muž vložil svůj život do jejích rukou. Podle nejvyššího soudu toto posouzení ale neodpovídalo zvláštnostem případu. Okresní soud viděl předání prášků a aplikaci inzulínu jako spojený akt ukončení života. Rozhodoval o něm jen muž sám, který by byl zemřel také na samotné podané tablety. Nepožádal o zavolání záchranné služby.

Nad rámec tohoto případu vyslovil senát i zásadní pochyby nad § 216. Odkázal na rozsudek ústavního soudu z února 2020, který tehdy prohlásil za nicotný zákaz pomoci k sebevraždě k vlastnímu prospěchu (§ 217), který mířil hlavně proti společnostem "prodávajícím" sebevraždy. Každý člověk má právo na rozhodnutí vzít si život, což zahrnuje i získání dobrovolné pomoci druhých, řekli soudci. Třeba v případech, kdy člověk fakticky nemá možnost své svobodné a nikým neovlivněné rozhodnutí vzít si život sám uskutečnit a je odkázán na provedení k tomu potřebných kroků vedoucích k bezprostřední smrti jinou osobou.

Dlouhá noc trhů

Na dvanácti místech ve Vídni bude v neděli 2. září poprvé v historii Dlouhá noc trhů s nákupy až do 23 hodin a s kulturním programem. Na vídeňském Naschmarktu budou například každou hodinu kuchařská live show, přislíbený je i swingový koncert apod. I na ostatních trzích čeká na návštěvníky bohatý program jazzových a rockových koncertů, informovala náš web Markéta Poláčková z Eurocommu Praha. Na snímku je tradiční Kutschkermarkt ve Vídni.

Slunce lisuje odpad

Na lineckém Holubím trhu testují „WasteMate 240“, nádobu na odpadky o objemu 240 litrů (na snímku s městskou radní Evou Schobesbergerovou).

"Je větší než obyčejná a především průkopnická," píší OÖN. Lisuje totiž do ní odhozený odpad s pomocí solární energie z panelu na horní části schránky. To umožňuje její flexibilní nasazování do míst bez přívodu elektřiny. V ní zabudovaný lis odpadky zahušťuje na pětinu až osminu objemu.

Ke knedlíkovému stolu!

Ke "Knedlíkovému stolu" specialit podle chuti, sladkých nebo třeba zelných, zvou na 15. srpen od 11 do 15 hodin na náměstí do Bad Leonfeldenu tamní muzikanti. Česko-moravskou dechovkou se o doprovod postará "Bierbrezn-Musi". V dětském programu budou malí milovníci knedlíků všeho druhu malovat a kreslit "největší knedlíkový umělecký stůl Mühlviertlu" a vedle toho si vyzkoušejí skákací hrad a další atrakce. Vstup bude volný a čistý výtěžek připadne zejména dalšímu hudebnímu vzdělávání místní mládeže.

"Stolem" odstartuje týdenní "cykloputování bez hranic" v kooperaci turistických svazů Mühlviertler Hochland a Lipno. Po svačince v Leonfeldenu vede trasa před Vyšší Brod, Lipno, Heuraffl a Guglwald zpátky do lázeňského města. Každý startující dostane balíček s informacemi a na občerstvovacích stanicích nápoje. Od 16. do 19. srpna budou po obou stranách hranice túry s průvodci, na závěr společná slavnost s muzikou. Poslední den je naplánován závod kolem Lipna.

Od sousedů: Wels opět otevře sportoviště obyvatelům