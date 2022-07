Od sousedů: Drahé doučování, do starožitností podlahou

25 000 dětí, tedy 15 % všech hornorakouských školáků, loni nedostalo žádné placené doučování, které by potřebovali, napsaly OÖN. Nemohli si to dovolit… V roce 2018 na to nedosáhlo jen osm procent potřebných.

Podlahou pro starožitnosti... | Foto: Deník/Volksblatt