"Nefunkční vozidla nám zdarma ,dohazuje´ automotoklub, jen nálepky o technických prohlídkách platím. Spolupracuji se sociálními zařízeními jako Caritas nebo Lions Club, které prověřují, jestli příjemce auto opravdu potřebuje," říká Eidenhammer.

Vypráví, že v uplynulých letech poznal mnoho zvláštních lidí, a když jim předává klíčky k autům, ví, že jim dává šanci k novému začátku, že jim ukazuje cestu z nouze.

Třináctiletí oloupili taxikáře

Také PNP zaznamenaly, že v neděli byl v Horních Rakousích oloupen trojicí třináctiletých taxikář (72). "Po několikahodinovém útěku byli zadrženi, ale auto, které ukradli, při jejich opilecké túře silně poškodili," píše list. "Násilníci se nechali odvézt z Lince do Pettenbachu (okr. Kirchdorf) vzdáleného 50 kilometrů. Když tam řidič zastavil, vytáhli ho násilím z auta, srazili ho na zem a jeho autem odjeli na 65kilometrovou projížďku. Jednoho z nich policie a taxikář poznali na fotografii jako hlavního pachatele. Podle popisu spolupachatelů identifikovala městská policie také druhého mladíka rumunského původu z Lince a 13letou dívku z okresu Linec-venkov. Všichni už byli policejně známi jako vyšetřovaní za loupež a těžké ublížení.

Ve 8.15 našli policisté uloupené taxi na poli v Hohenzellu, silně poškozené. Zaměstnanci místního pekařství vypověděli, že je parta požádala o objednání dalšího taxi. Majitel firmy zjistil, že je ve Welsu. Tam bylo vozidlo zastaveno a pasažéři zadrženi, uvádí list a připomíná, že vzhledem k nízkému věku nemohou být potrestáni.

Vrah na vycházce znásilňoval

V roce 2012 byla v parkovacím domě v Emdenu zavražděna 11letá Lena. Tehdy 19letý pachatel, obžalovaný i z pokusu o sexuální útok a nebezpečné ublížení na zdraví, byl rozhodnutím státního zastupitelství v Aurichu umístěn kvůli omezení těžkou poruchou osobnosti na uzavřeném oddělení psychiatrie kliniky v Ammerlandu. Tam se v roce 2020 dočkal některých úlev na základě posudku znalců a komise prognóz, kteří riziko uvolnění režimu - krátkými, časově a prostorově omezenými vycházkami po území nemocnice - shledali malým. Krátce poté nyní 29letý znásilnil v ústavním areálu, k němuž patří i lesík, ženu. Dva měsíce předtím tam další sexuálně obtěžoval a hrozil jí, že ji zabije, když nepřestane křičet.

Nyní se odsouzený nachází v jiném psychiatrickém zařízení a znovu ho soudí. Rozsudek by mohl být vynesen v pátek.

Zajali dítě v domě

V regionu Sauerland v západním Německu drželi osm let holčičku doma v izolaci. Neumožňovali jí chodit do školky, do školy, hrát si s jinými dětmi, "ukradli jí velkou část dětství," napsal Donaukurier. Státní zastupitelství v Siegenu za to stíhá dívčinu matku a prarodiče.

Úřadu péče o dítě přišla před dvěma roky a podruhé před rokem anonymní upozornění. Na místě ale nenašli žádné konkrétní poznatky, že se tam dítě nachází, a nemohli do domu vstoupit. Matka se v létě 2015 z Attendornu odhlásila a jako nové bydliště pro sebe a dceru uvedla italskou adresu, pravděpodobně aby zabránila kontaktu dívky s otcem, který od nich žil odděleně. Rodinný soud v roce 2016 potvrdil stejná práva oběma rodičům.

Až letos v červnu se na úřad obrátili manželé ze sousedství a uvedli, že holčičku viděli. S pomocí spolkového ministerstva spravedlnosti a italských orgánů úřad zjistil, že dotyčná matka s dcerou v této zemi nikdy nežily. Při domovní prohlídce 23. září pak v domě děvčátko našli.

Město staví hnízda jiřičkám

Počet jiřiček obecných se za posledních dvacet let v Linci zmenšil na polovinu. Jejich malý zbytek se nachází jen na Urfahru u Dunaje. Proto město podporuje ohroženého ptáka zřizováním stanovišť k hnízdění. Zavěsilo jich zatím padesát. Projekt je financován z klimatického fondu, umístění určují ekologové krajiny po konzultaci s ochránci přírody a štábem pro klima. "Jiřička je ostatně Ptákem roku 2022," dodávají OÖN.

Instalují jiřičkám hnízda.Zdroj: Deník/OÖN

Rozdávali listnaté stromy

Každý majitel domu v Ennsu si mohl ve čtvrtek vyzvednout v městské hale zdarma listnatý strom, píší OÖN. K výběru bylo sto kusů - javor mléč, dub červený, líska turecká, olše lepkavá, habr obecný, buk lesní a lípa malolistá. "Projekt má postupně pomoci redukovat emise oxidu uhličitého a přinést město víc zeleně," říká starosta Christian Deleja-Hotko.