Prodávali falešné pasy

Bulhar a Rakušan stojí před soudem ve Steyru s obžalobou z podvodu.

Měli deseti zájemcům prodat falšované diplomatické pasy státu Svatý Kryštof a Nevis v Karibiku. Poškození za ně platili 5000 až 45 000 eur. Celkově si obvinění přišli na 334 000 eur. Zodpovídat se musejí i klienti, kteří jsou v podezření, že úmyslně získávali padělané cizí doklady. Celkem je obžalovaných dvanáct.

"Odkud hlavní obvinění falešné papíry měli, se nedá z obžaloby vyčíst," uvádějí OÖN. "Nebyly ale dobře udělány, sériová čísla byla neplatná a pasy byly vyrobeny zastaralou technologií."

Případ se provalil, když ostrovní stát vznesl k ministerstvu zahraničí ve Vídni oficiální dotaz na údajné karibské diplomaty. "Hlavním obžalovaným hrozí až deset let vězení, objednatelům dokladů dva roky."

Nejlepší "sváča" je v TikTak

Gurmánský průvodce Fallstaff inicioval online hlasování o snídaňových lokálech. V Horních Rakousích vyhrál linecký TikTak na Landstrasse. Za ním byly Café Zauner v Bad Ischlu a Josef ve vnitřním městě Lince. Ve Vídni vyhrála &flora, v Dolních Rakousích Café Arkadia z Traiskirchenu.

Dořešili 22 let starou vraždu

Ve Štýrském Hradci dostal 19,5 roku muž žijící na Slovensku. V roce 2001 zabil v Rakousku Itala Gianmaria Vitaliho (47), žijícího rovněž na Slovensku, který se koncem devadesátých let zamiloval do slovenské občanky Ludmily P. (57) (ORF uvedla, že nyní na Slovensku vlastní zkrášlovací kliniku). Ta z něho údajně "vysála" 50 000 eur. Vitali jí financoval mimo jiné pořízení bytu a když ho do něj nechtěla pustit, pohrozil jí podle státní zástupkyně obviněním z podvodu. "To byl pro něho rozsudek smrti," uvedla štýrská televize.

Žena krátce nato objednala jeho vraždu. Její známý Michael B. (54) přišel s nápadem vylákat nápadníka do Štýrska a tam ho usmrtit. V procesu ho těžce zatížila i výpověď jeho dcery Nikolety (29). V roce 2012 jí otec vyprávěl o svých četných trestných činech, také o vraždě Vitaliho. K tomu jí prý tvrdil, že Ludmila B. o tom nic nevěděla…

Od sousedů: Teplo a světlo Ukrajině od motorkářů

U soudu B. mj. uvedla, že s partnerem uzavřeli životní pojistky ve výši 200 000 eur ve prospěch její dcery: "Chtěli jsme mít něco společného," vysvětlovala. "To je i dnes ještě hodně peněz, ale v roce 2001 na Slovensku to bylo jmění," řekl žalobce. Když se jejich vztah rozpadl, svou pojistku vypověděla. Podle jiné verze pojistku odmítl pořídit Vitali.

13. července 2001 Vitaliho dva muži vylákali z vlaku a přemluvili ho, aby jel s nimi autem. "Jízda skončila v Sinadelkirchenu," pokračovala ORF v pořadu vysílaném 2. prosince 2019. Dlouho nebylo žádné podezření na konkrétní osoby. Až v roce 2016 "práskl" štýrský dealer ve slovenském vězení policii podezřelé z komplotu, o kterém se dozvěděl (a nedostal žádné peníze za mlčení, jak uvedla štýrská ORF). Muži pak byli v roce 2019 odsouzeni.

Od sousedů: Orgány od živých jen pro nejbližší

Organizátora akce obžaloba popsala jako vysoce inteligentního - čtyři komplice natočil k zajištění na video při rozhovoru nad plánem činu a každý dostal kopii, což mělo zaručovat, že nikdo nebude mluvit…

K činu došlo v Sinabelkirchenu (okr. Weiz). Oběť byla bodnuta do zad a pak zastřelena Michaelem B. ranou do hlavy. Sedm let nato se našly nové stopy na Slovensku. Miroslav D. (57) a vozíčkář Igor P. (58), osnovatel a jeden z přímých vykonavatelů vraždy, byli v roce 2019 odsouzeni na 17 a 18 let.

Od letošního ledna se zodpovídali údajní objednatelka činu a druhý přímý pachatel, její bývalý švagr, ve Štýrském Hradci, kam byli loni v létě vydáni ze Slovenska. Mužova obhájkyně mínila, že se obžaloba opřela o výpovědi svědků, "zčásti nepřesvědčivé a téměř dobrodružné", přičemž vyšetřování na Slovensku bylo neúplné. Obhájce slovenské ženy byl přesvědčen, že první obžalovaný měl k vraždě Itala vlastní důvody. "Všechny výpovědi o tom, že měl jednat z návodu mé mandantky, pocházejí z jeho okolí," tvrdil. Ozvalo se i tvrzení o italské mafii ve hře, ke které prý mohla mít kontakty i bývalá životní partnerka oběti jako překladatelka… Muž byl uznán vinným hlasy porotců 6:2, u ženy se senát neshodl (4:4) a byla zproštěna obžaloby.

Našli výherce loterie

Lotto Bayern hledala výherce druhého nejvyššího jackpotu v historii v Bavorsku 73 860 867,70 eura z 28. března. 75letá sázející srovnala svá čísla se zprávou v zákaznickém magazínu loterijní zprávy a za dva dny to řekla synovi, který byl také částí čtyřčlenného hráčského společenství z Horního Bavorska. Ten pak informoval zbývající dva výherce.

Proboural se do skladiště

V úterý kolem 18.15 hodiny sjel z neznámých důvodů ze silnice v Schaldingu (okr. Pasov) 52letý řidič. Přejel parkoviště a proboural se zdí prázdného objektu bývalého malého obchodu s nápoji. Řidič vylezl kufrem havarovaného vozu s lehkým zraněním a byl ošetřen v blízké nemocnici. Auto vyprostila z domku odtahová služba. Škodu odhadla policie na 5000 eur.

Vezl pečené netopýry

Policie z Cách našla při kontrole malého transportéru u belgické hranice ve vozidle pečené netopýry a skoro tunu nechlazených ryb. 32letý řidič u sebe neměl doklady. Zásilku mu zabavili, nepojištěné auto zadrželi a muže vzali do vazby, aby ho předali italským orgánům. Podle policie je občanem republiky Pobřeží slonoviny.

Zapomnětlivá houslistka

80 000 eur drahé housle od vídeňského stavitele Gabriela Lemböcka a dva smyčce zapomněla ve vlaku 27. března při cestě z Dolních Rakous do Vídně 33letá houslistka. Vystoupila na hlavním nádraží a až druhý den si všimla, že nástroj nechala ležet ve vlaku. Kontaktovala Rakouské dráhy, zda jim housle někdo nepředal, a 3. dubna podala oznámení na policii. Na houslích je nápis "Gabriel Lemböck fecit secundum Josephi Guarneri Cremonesis originale ex Nicolai Paganini Concertuosa Violina. Viennae Anno 1858. IHS."