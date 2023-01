12. března 1938 do země vstoupily německé jednotky a týž den se Hitler z linecké radnice představil svým "osvobozeným" krajanům. Boží prozřetelnost mu prý dala úkol "jeho drahou vlast vrátit Německé říši". Triumfální vstup Hitlera do města jeho mládí vítalo až 80 000 Linečanů a toto přijetí prý "fýrera" definitivně přivedlo k začlenění Rakouska do říše.

15. března Hitlera, rodilého Rakušana, zdravilo ve Vídni přes sto tisíc lidí. Seyß-Inquart se stal říšským místodržícím ve Východní marce, jak se Rakousko po připojení k Německu nazývalo. Od 12. do 22. března tam nacisté zatkli oficiálně 1742 lidí, 96 Vídeňáků spáchalo sebevraždu…

10. dubna v protidemokratickém referendu bylo 99,73 % Rakušanů a 99,01 % Němců pro připojení Rakouska k Německu.

Ale dosti "politického školení" a zpátky k lineckému balkonu.

Bude symbolem míru?

26. ledna odpoledne projedná městská rada návrh strany NEOS (volně přeloženo Nové Rakousko a Liberální fórum), přednesený radním Georgem Redlhammerem, na změnu režimu balkonu na mírový symbol.

Pod balkonem vchází návštěvník na radnici a je mu zamlčováno, co tehdy bylo. Nedozví se ani o zákazu vstupu na balkon, který vytvořil nežádoucí mýtus. To má být prolomeno. Historicky zatížené místo má být Balkonem míru, viditelným symbolem…

Redlhammer prý v žádném případě nechce uhnout od mlčky provozované praxe nevstupovat na balkon - v budoucnu se podle něho mají lidé vyhýbat každému místu, které největší zločinec dějin užíval jako platformu. Linci jako městu míru by ale slušelo udělat z něj viditelný symbol míru.

Obava, že by se stalo poutním místem věčně včerejších, není. Právě naopak - sebevědomě a viditelně by se Linec postavil nově upraveným balkonem proti těm, kteří si nepřejí žádný mír. Mlčení bylo včera - proměna na nejprominentnějším a ústředním místě Lince by byla hlasitým signálem tohoto napomenutí…

NEOS chtějí vylámat železné mříže balkonu a vytvořit z nich znamení míru s nápisem "Už nikdy". Prací by mohli být pověřeni studenti sousední Univerzity umění. Návrhem chce politik vyvolat diskusi, která by mlčení ukončila. "Jen jednou za rok stojí na balkoně malý vánoční stromek na rozdíl od velkého na adventním trhu na náměstí. Redlhammer by si prý dovedl představit, že by byl Balkon míru zapracován do nového konceptu městského vánočního osvětlení, jakkoliv ten je prý už hotov…

Signatáři podání naformulovali návrh usnesení rady města, které vyzývá městského radu Dietmara Prammera, aby ve spolupráci s radní Doris Lang-Mayerhoferovou dali navrhovanými změnami nový význam balkonu na Staré radnici. Následovat mají komunikace na turistických informačních kanálech k dějinám města a nové, silně vizualizované napomenutí k opatrnosti, vyjadřující doufání občanů Lince v mír…

Vraceli mu auto, a našli v něm drogu…

Včera jsme informovali o tom, jak čeští policisté pronásledovali přes hranice nepřiměřeně rychle jedoucího 30letého rakouského řidiče, který nereagoval na výzvy k zastavení. Na dramatickém úniku pěšky po nehodě v Bad Leonfeldenu ho zadržel psovod a po krátké obraně byl dodán do vazby. Řidičák neměl, test na drogy odmítl a z nemocnice utekl. V úterý odpoledne mu policisté chtěli vrátit zadržené auto, a při předávání ve vozidle našli 20 gramů crystal menthu… Řidič tedy skončil ve vazbě.

Bavorský národní park s ředitelkou

1. srpna převezme vedení Národního parku Bavorský les poprvé žena - 47letá ekoložka krajiny Ursula Schusterová. Podrobnosti zítra.