"Rok pro své světové rekordy vyhledal uváženě," píše Donaukurier. "Před 50 lety byla tato robustní dětská vozítka poprvé představena na veletrhu hraček v Norimberku. V Burghaslachu ve Středním Francku už jich vyrobili přes 20 milionů."

Nasbíral 10 000 metrů

Florian Pfingstl postavil pro svou sbírku v roce 1996 samostatný zahradní domek a všechny zdi a půdu "vytapetoval" měřicími metry, napsal Donaukurier.

Začal je sbírat před 60 lety v okrese Altötting. Když začal pracovat u tamní firmy jako řidič stavebního stroje a nákladního auta, dostával občas jako pozornost skládací metry. Když jich měl asi sto, slyšel v rádiu o jejich švýcarském sběrateli, a začali je s manželkou Marianne sbírat také.

Měřicími metry mohl tapetovat..Zdroj: Deník/DK

V osmdesátých letech to rozjeli naplno. Navštěvoval burzy, vyptával se na vlastníky mimořádných kusů, a posléze jich měli už 10 000. Žádný nesměl být dvakrát, a pan Pfingstl má celou sbírku v hlavě. Sjezdil za nimi prakticky celé jižní Německo, Rakousko a Švýcarsko. Zemřel v dubnu 2018 jako 81letý.

Rodina se po čase rozhodla sbírku předat. Asi 5000 metrů převzali zájemci, řemeslníci je brali i po stovkách, pár extrakusů si nechali a zbývajících asi 4000 nabídli na internetu.

Ozval se jim výtvarník Adam Langer, který z nich chce vytvořit umělecké dílo. Doris Pfingstlová to shledává pěkné: "Věřím, že by to bylo v otcově smyslu. Jeho metry budou mít ještě jedno velké vystoupení," říká.

Adam Langer formu dlouho hledal. Na výstavě v Mnichově spolupracoval se dvěma skupinami umělců, mezi nimiž byla řada Číňanů. Patří také do skupiny Crèmbachhaus, tvořící pro mladistvé a mladé dospělé. Langera pozvali k vystavování na Documenta v Kasselu. Rozhodli se vytvořit vlastní prostor, transkulturní učebnu, ve kterém je ukazováno mladé umění a nejsou vždy přikládána měřítka pro něj. Skupině bylo jasné, že k zobrazení problému měřítek jsou nejlepší měřítka, tedy metry. S plánované kooperace s jejich výrobcem sešlo, a Langer hledal použité exempláře. Při tom narazil na Pfingstovy. "Je to šílený životní příběh s těmito metry," raduje se. Rozhodně sbírku nechce rozdělit nebo doplňovat: Krásné je přece, že byla nasbírána jedinou osobou…

Svízel v Novém Údolí

Před letní sezonou se bavorští turisté těšili na nové cesty z nabídky bayernwaldských busů. O nečekaném zádrhelu "speciální linky do Čech" napsal deníku PNP jeden čtenář.

"Jde o to, že cestující autobusu přes hranici na Neureichenau, Třístoličník a Haidmühle k Novému Údolí se musejí přes čáru vracet opět busem, protože v Česku z něj nesmějí vystoupit na hraničním nádraží. Smějí vyjít až na německé straně a pěšky se vracet přes hranici do míst, kterými předtím autobusem projeli," píše čtenář. "Přitom vzhledem ke ztrátě času těsně propasou další česká vlaková spojení…"

Nádraží v Novém Údolí.Zdroj: Deník/PNP

PNP se na důvody přeptala na okresním úřadě ve Freyungu-Grafenau, který je objednavatelem linky. Mluvčí Karl Matschiner uvedl: "Silnice na německé straně je velmi úzká a nejsou na ní žádné možnosti otočení se. A jízda zpátečkou bez závodčího je zakázána…" Obrátka je na nádraží Nové Údolí. Autobus tam jede přes hraniční most, aby se tam mohl otočit.

A pak ten rozhodující bod: "Výstup cestujících na české straně by byl ale možný jen s koncesí mezinárodní linkové dopravy. K té je třeba licence EU, k níž je třeba dohody se zahraničním povolovacím úřadem, což trvá více měsíců. Řízení je tedy časově a nákladně intenzivní…"

K uváděné proceduře projetí a vracení se zpátky pěšky Matschiner uvádí: "Pěší cesta od zastávky k nádraží je akceptovatelná. Počet cestujících busem na objednávku je bohužel velmi přehledný. Dosud jsme měli měsíčně maximálně čtyři objednávky takových cest, v řadě měsíců žádné…"

Okres se podle mluvčího samozřejmě snaží integrovat české spoje do celkového plánu přepravy k zajištění hladkého spojení, ale při tom také musí dbát na fungování spojů ve zbývajícím území okresu a na dodržování doby jízd a odpočinku. "K tomu je tady bohužel třeba kompromisů…", dodává Matschiner.

Další miliony eur

Vítěz nebo vítězka dalšího tahu Eurojackpotu z Bavorska získává 16 811 926,40 eura, informuje DK. Trefil(a) čísla 8, 26, 29, 41, 48 a euročísla 3 a 5.

Rakouské mládí před Tower Bridgem.Zdroj: Archiv

Taneční akrobaté udivili Londýn

30 akrobatických "Freaks" ze St. Valentinu ohromilo při britské show talentů "Britain's Got Talent" a v pondělí odcestují k semifinále. "Chceme bezpodmínečně do finále," říká v OÖN Paula Rosenauerová, 17letá tanečnice z Kirchbergu-Theningu. Podle poroty tyto rakouské talenty snad "nejsou z tohoto světa"… Na snímku Deníku/OÖN pózují před Tower Bridge.