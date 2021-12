Podle obžaloby banda zpracovávala kokain v Dominikánské republice a uschovávala jej do předmětů denní potřeby. V roce 2019 našli na letišti ve Vídni u cestujího z Dominikánské republiky 1,4 kilogramu kokainu ukrytého do konstrukcí kufrů. Letos v březnu zachytili celníci na letišti v Lipsku poštovní zásilku, v níž byly malé, drogou naplněné klíčové přívěšky ve formě malých bubínků (na snímku policie). Pošta byla adresována do Lince. Tamní členové bandy se starali o distribuci, zisk byl v malých nenápadných částkách posílán do Dominikánské republiky, nebo jej vozili v Rakousku žijící Dominikánci na dovolenou. Export mířil také do Španělska, Itálie a do USA.