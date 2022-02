Kancelář Rothkopf připomněla, že Bavorský les se k přeshraniční cyklodestinaci připojuje kromě MTB okruhu Transbayerwald jen v jediném místě a příliš hostů proto region míjí. Na české straně je sice rozsáhlá síť cyklostezek, ale přeshraniční turistika k ní je sotva možná. "Iron curtain trail" podél někdejší železné opony a trasa kolem Dunaje fungují často jen jako tranzity.

"Starostové zúčastněných obcí rozpoznali potenciál společného propojení regionu mezi dunajským prostorem a Šumavou," uvádí manažerka společnosti Andrea Rothkopfová. Výstavbou, vylepšením stezek a jejich propojením by byla vytvořena vysoce kvalitní nabídka pro "cyklotúraře", obzvlášť s e-biky.

Účastníci setkání shlédli navrhované stezky a vyznačili do map koncepce jejich propojení. Zjišťovali potřeby jejich označení, zřízení nabíjecích stanic, s českými partnery koncipovali opatření k digitalizaci a marketingu Šumavy a Bavorského lesa. Turistickým střediskům, obcím a organizacím mají být nabídnuty možnosti připojení se a zařazení do společného marketingu.

"Společně s českými partnery, třinácti obcemi, bude v příštích měsících formulována žádost k interregu k realizaci konceptu cyklostezek, ke kterému se obce budou moci připojit," píše PNP.

Dana Biskup z euregia informovala, že návrh programu bavorsko-českého interregu pro novou periodu dotací už byl podán do Bruselu a čeká se na jeho povolení.

Martin Pichler, předseda rekreační oblasti národního parku Bavorský les, označil za velké štěstí, že mají v projektu dobré české partnery, což je pro oblast enormně důležité.

Nejlepší mladý obkladač Rakouska

Alexander Gfellner (21) vyhrál soutěž mladých obkladačů při „AustrianSkills“ v Salcburku.

Vyučil se u firmy Kaimberger v Peuerbachu s deseti zaměstnanci (osm na stavbách) v červnu 2019 a u podniku zůstal. Jeho dalšími cíli jsou „WorldSkills“ v Šanghaji 2022 a „EuroSkills“ v Petrohradě 2023.

S dlaždicemi to umí!Zdroj: Deník/OÖN

Vzpomínali na oslici

Masopust v Simbachu na Innu býval neodmyslitelný od tělocvičného věnečku tamní jednoty. A ještě dnes tu vzpomínají na velké vystoupení oslice Sandry při něm v roce 1959.

Byla do Bavorska "importována" rok předtím ve VW-brouku ze Sardinie. A deník PNP našel svědky té události! Hans Benninger, Wilfried Bardroff a Hans Maier jeli s malým autem v roce 1958 na Sardinii. Ubytovali se u rybáře a koukali po hezkých děvčatech. Při tom zahlédli zemědělce, jak jde s malým oslíkem přes silnici, a napadlo je, že by "ušatec" byl kuriózním dárkem z dovolené. Shromáždili všechny mince, které měli, nabídli je za oslici a byli vyslyšeni! K ní pořídili přepravní box a nechali ji očkovat - museli přece přes několik hranic! "S flaškami vzduchu na zadních sedadlech a s oslicí, to už místa moc nezbývalo," vzpomíná pobaveně Hans Maier.

Jako ajzboňák jel tedy zpátky do Simbachu vlakem. Benninger a Bardroff vezli Sandru ze Sardinie "broukem". Maier byl doma dřív a všude vyprávěl, koho vezou. Na hranici Braunau - Simbach je pak bouřlivě vítala spousta mladých. "Noviny měly titulek: Tři osli vyjeli a ve čtyřech přišli zpátky," směje se Maier. Malá Sandra měla v Simbachu dobrý život, žila v zahradě Bardroffových a pak u sedláka v Hitzenau. Na snímku táhne svůj vozíček simbašskou tělocvičnou.

Sandra na projížďce v roce 1959.Zdroj: Deník/PNP

… a jiný "suvenýr"!

Policii v Goslaru zaujal VW Tiguan, jehož kapota byla kompletně pokryta sněhem. Ten se nebezpečně sunul dozadu. 41letá řidička z Gehrdenu měla pro přestupek pozoruhodnou omluvu: Chtěla si prý dovézt sníh z Harzu domů jako suvenýr… Policie jí nařídila vozidlo před další jízdou očistit a navíc musí počítat s pokutou, prý minimálně deset eur…

Moc toho pro suvenýr neviděla…Zdroj: Deník/DK