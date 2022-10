Ulmská městská rada se rozhodla pro pojmenování náměstí z iniciativy politika SPD Martina Rivoira.

Manga Bell, narozený 1873, chodil v letech 1891 a 1897 do škol v Aalenu a Ulmu. Jako pozdější král kamerunské národnostní skupiny Duala pranýřoval německé koloniální pány kromě jiného za nucené práce, svévolná zatýkání a bití. Trval na právních jistotách pro svůj lid a podporu hledal i u německého říšského sněmu. Následně byl odsouzen a v roce 1914 popraven. V Kamerunu platí za hrdinu národa.

Stéla na náměstí pojmenovaném po něm jako bývalém občanovi města popisuje jeho životní příběh. Ke slavnostnímu vysvěcení přijeli do Ulmu také král Jean-Yves Eboumbou Douala Bell a prasynovec Manga Belly Jean-Pierre Félix-Eyoum. Ten poděkoval městu za "odvahu a rozhodnost" při pojmenování místa. Potomci Manga Belly chtějí peticí německému Bunsdestagu dosáhnout rehabilitace svého předka a uznání jeho neviny.

Na snímku z odhalení názvu jsou v čele zleva nový král Eboumbou Duala Bell, starosta Ulmu Günther Czisch, ministryně Marien Gentgesová, Martin Rivoir a velvyslanec Victor Ndocki.

Papež František, kvůli nemocným kolenům sám částečně odkázán na kolečkové křeslo, požehnal skupině maltézských poutníků z Německa a každému ze 117 vozíčkářů v 600členné výpravě s účasníky od dvou do 94 let stiskl ruku, napsala PNP. Čtyři postižení byli z Traunsteinu, které doprovázelo sedm dobrovolných pomocníků - pečovatelé, zdravotní sestry a lékaři. Bez nich by se akce nemohla uskutečnit.

Cesta vyvrcholila generální audiencí s papežem Františkem. 117 vozíčkářům a jejich doprovodu papež požehnal. Poutníkům z Německa byl umožněn bezbariérový vstup do Sixtinské kaple, Petrova dómu a do vatikánských zahrad, ranní a večerní dopravní špičkou provázela konvoj 15 autobusů čtyři dny římská policie na motorkách.

Brankář Hradce Králové, Liberce, Sparty a Rennes Tomáš Koubek (30) čekal 833 dnů na první start za FC Augsburg v bundeslize. V sobotu hráli 1:1 s Wolfsburgem.

"V této sezoně byl vlastně trojkou tohoto klubu," píše PNP. Po zranění stehna jedničky Rafala Gikiewicze ale dostal od trenéra Enrico Maaßena přednost před Danielem Kleinem a předvedl silný výkon, napsal o něm list. Zmiňuje, že tehdejší reprezentant přišel v létě 2019 do Augsburgu za údajně osm milionů eur ze Stade Rennes, ale už v první sezoně mu místo v brance sebral Andreas Luthe. Od léta 2020 je v klubu stálým golmanem Gilkiewicz. Zápůjčka Koubka do Francie nevyšla. "Kluby měly také trochu strach mě vzít, protože jsem dva roky nehrál," řekl Koubek, který má v Augsburgu smlouvu do léta 2024.

