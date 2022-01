Od sousedů: Neuznává stát, protože ho má za firmu. Dostal podmínku

Sňatkuchtiví jsou pandémií "nadržení" - v Norimberku, Mnichově, Augsburgu a v Řeznu se v uplynulých letech vzalo 810 a 8300 párů, ale v roce 2019 jich bylo ještě přes 9800.

Bavorsko loni přispělo devíti miliardami eur méně prospívajícím spolkovým zemím, napsal Donaukurier.

V SRN se tomuto institutu říká vyrovnání finanční síly. Bez Bavorska by bylo k rozdělování daleko méně - naši sousedé do fondu zaplatili opět jako už 13 let víc než polovinu částky, tentokrát kolem devíti miliard eur. Nejvyšší bylo také toto solidární zatížení na občana - v Bavorsku asi 687 eury. V začátku tohoto přerozdělování inkasovalo i Bavorsko, 3,4 miliardy, ale do fondu zaplatilo celkem už přes 98 miliard. Dárcovskými zeměmi byly předloni také Bádensko-Württembersko, Hessensko, Severní Porýní-Vestfálsko a Hamburk. Nejvíc ze systému profitoval Berlín, který dostal ani 3,5 miliardy.

"V úplném zápisu 22.02.2022 je tento den čistým kalendářním palindromem - číslice následují ve stejném pořadí dopředu i pozpátku," vysvětluje DK. "Takové dny jsou vzácné, ve 21. století je jich ve formátu dny-měsíce-roky jen 29. Četné generace nemohly prožít ani jediný, po 29.11.1192 museli milovníci čísel čekat na další symetrické datum víc než 808 let, do 10.02.2001. Dnešní romantikové se zálibou v matematice se pak dalšího palindromu dočkají už za 19 let - o Valentýnu, 14.02.2041."

Pořád vozí pyrotechniku

V sobotu večer upoutal pozornost policistů na hraničním přechodu ve Studánkách "váhavý" průjezd dvou aut s poznávací značkou Steyr-venkov, řízených mladými lidmi ve věku 17 a 21 let, píší OÖN. Následovali je do Bad Leonfeldenu. Ve voze mladší dívky pak v kufru pod dekou našli ilegální pyrotechniku - jedenáct petard tříd 3 a 4, dva a půl kilogramu těžkou kulatou bombu a sedm raket třídy 4. "21letý mladík pyrotechniku koupil v Čechách. Z obav před policejní kontrolou nákup schoval ve voze dívky," píše list. "Protože chlapec neměl úřední povolení pro tento druh zboží, policie celý ohňostroj zajistila a oba řidiče oznámila pro ilegální dovoz a držení zakázané pyrotechniky."

Očkovací povinnost v Rakousku

Rakouská vláda prezentovala v neděli návrh zákona o všeobecné povinnosti o očkování proti koroně, napsaly OÖN. Má začít od února, přičemž do poloviny března nebudou udělovány sankce za porušení. Platit má zatím pro osoby starší 18 let. Výjimkou jsou těhotné a ti, kteří nemohou být očkováni z lékařských důvodů. Přitom vytvoření jejich seznamu v národním očkovacím registru bude možné až od dubna.

"Od začátku února do 14. března bude o opatření písemně informována každá domácnost," píší OÖN. Teprve potom bude povinnost kontrolovaným deliktem, sledovaným podobně jako dodržování pravidel silničního provozu. Kdo bude přistižen, že není očkován, musí od té doby počítat s oznámením. Rámec pokut je od 600 eur při zkráceném řízení do 3600 eur. Všichni neočkovaní dostanou poté upomínku, která je vyzve k vykonání povinnosti. Bude-li to epidemiologicky nutné, stanoví vláda se souhlasem parlamentu datum očkování, po němž dojde k celoplošnému pokutování neočkovaných.

Zákon má schválit příští čtvrtek Národní rada. Stačí k tomu prostá většina. Povinnost má platit pro 7,4 milionu dospělých v Rakousku, tedy pro 83 % obyvatelstva. Z nich už podle ministerstva zdravotnictví povinnost splnilo 5,8 milionu. Pro 344 000 mladistvých od 14 do 17 let bude očkování dobrovolné.

Očkovací povinnost zavedla vláda v den, kdy zdravotnické úřady oznámily na neděli rekordních 15 419 nových onemocnění za 24 hodin. Rekord všedních dnů je 17 006 ze středy 12. ledna.