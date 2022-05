Jejich zahrada je otevřena od středy do neděle od 10 hodin a majitelé slibují, že Mikita může být obdivována a fotografována návštěvníky denně v 11 a 15.30 hodiny.

Dálnice do Čech: Povoleno

Hornorakouská vláda jako příslušný úřad vynesla po ústním jednání 4. dubna v hostinci v Rainbachu rozhodnutí o povolení stavby úseku mühlviertelské rychlostní silnice S10 mezi Freistadtem sever a Rainbachem sever, napsal Volksblatt. Námitky usedlíků k posudku o vlivu stavby na životní prostředí, už předtím odmítnuté ve Vídni, byly odmítnuty i v tomto řízení.

Starosta Rainbachu Günter Lorenz říká ulehčeně: "Desetiletý zápas o tento projekt se vyplatil. Teď jde o to poslední úsek silnice od Kerschbaumu do Wullowitzu co nejdřív realizovat."

Vedoucí projektu Leopold Lechner dodal, že Asfinag začne letos v srpnu plnit uložená opatření k přestěhování motýlů jako modráska bahenního. Ohrožené druhy tak dostanou čas náhradní domovy přijmout, aby v září 2023 mohla stavba začít. Ze 72 dotčených majitelů nemovitostí už 50 podepsalo smlouvy. Rozhovory se zbývajícími budou pokračovat do června. V prosinci má být vypsána nabídka pro stavební firmy. "Prvním úsekem bude 996 metrů dlouhý tunel ve Vierzehnu. Asfinag usiluje o uvolnění celého úseku pro dopravu do začátku 2027," uzavírá linecký deník.

Vracejí Židům umění

Město Augsburg vrátilo dědicům původních židovských vlastníků 18 uměleckých předmětů ze svých sbírek, napsal DK. Porcelánové, skleněné a stříbrné objekty a dva kusy nábytku pocházejí z majetku sběratele umění Friedricha „Fritze“ Gutmanna, zavražděného nacisty v dubnu 1944 v Terezíně. Jeho dědicové z USA a Itálie požádali v letech 2014 a 2017 o navrácení 23 předmětů.

Podle města získali část dědictví obchodníci s uměním Karl Haberstock a Julius Böhler v roce 1941. Haberstock svůj díl následně převedl na město Augsburg, které díla od roku 1957 spravuje v nadaci po něm nazvané.

To vyvolalo kritiku. Světový židovský kongres vytkl městu v roce 2000, že dovoluje "glorifikaci starého nacisty". Nese po něm jméno i jedna ulice. Od loňska na jeho minulost upozorňuje plaketa na označení komunikace.

Navrácení předmětů ukazuje vůli města k urovnání a je jeho morální povinností, říká vedení Augsburgu.

Jiný osud mají některá díla nalezená ve fondu sběratele Cornelia Gurlitta. 10. června budou v Mnichově vydraženy dva akvarely Otto Dixe, uloupené nacisty - Krotitelka a Dáma v lóži. Práce z roku 1922 patřily původně židovskému právníkovi a sběrateli Ismaru Littmannovi z Vratislavi, který je získal v roce 1924 v Kölnu. V roce 1934 spáchal sebevraždu a vdova chtěla sbírku prodat. Den před aukcí ale gestapo četné práce zabavilo. Akvarely se pak dostaly k obchodníkovi Hildebrandu Gurlittovi, který je v roce 1968 odkázal s dalšími asi 1500 díly synovi Corneliovi. Nález pozůstalosti vzbudil v roce 2012 velký rozruch, ale podezření na nacistické krádeže bylo prokázáno jen u několika děl. Po dědicově smrti šla sbírka Uměleckému muzeu v Bernu, které dále vede zkoumání původu a restituce. Zmíněné oleje byly v prosinci 2021 vráceny dědicům, kteří je nyní chtějí vydražit.

Zabil expřítelkyni a malé dítě

V Coburgu je souzen 35letý Maročan viněný z toho, že loni 23. května probodl v ubytovně žadatelů o azyl jednu ženu a její dvouletou dcerku. Do pokoje vnikl přes balkon. Žena utekla do kuchyně, ale zjednal si tam přístup násilím. Spolubydlící volaly policii, ale pozdě - útočník nejprve zabil dítě kuchyňským nožem koupeným za tímto účelem a pak jím probodl ženu. Po činu se polil tekutým podpalovačem grilu a zapálil se. Přežil s těžkými zraněními. Hlavní líčení je rozloženo do deseti jednacích dnů.

Druhého Scholze nenacházejí…

Agentura pro vyhledávání dvojníků v Mülheimu na Ruhru od voleb na podzim 2021 marně pátrá po "kopii" německého kancléře Olafa Scholze.

Od roku 1998 jsou dvojníci pro firmu Jochena Florstedta jobem - hledá je po celém Německu pro film, televizi a firmy, prý úspěšně. Nezdar se Scholzem si neumí vysvětlit. Jako milion jiných Němců má polopleš, obočí do V, chytrácký výraz . Ale z 50 uchazečů se zatím nenašel žádný, který by plně vyhovoval. Při telefonických kontaktech se ukázalo, že někteří jsou o patnáct centimetrů vyšší a jiní o 30 kilogramů těžší než kancléř…

Problémy má Florstedt i s obsazením jiných členů vlády. Na Christiana Lindnera (FDP) nebo Annalenu Baerbockovou (Zelení) nedostal žádnou přihlášku… Předpokládá, že mnoho lidí má zkrátka strach vystupovat jako dvojníci politiků. Ti v sociálních médiích sklízejí zlé komentáře. Majitel agentury ale nevzdává naději, že "vládu" obsadí…

Bosňanka je sestrou roku v SRN

Bozidarka Zimmermannová (36) z oddělení pooperační péče Unikliniky Freiburg je zdravotní sestrou roku v SRN. Iniciativa Srdce a Odvaha ji zvolila z asi tisícovky navrhovaných. Získala hlavní cenu 5000 eur. Druhé jsou paliativní ošetřovatelky Michaela Bayerová a Sara Loyová z mnichovské univerzitní kliniky, které o své citlivé práci vyprávějí na instagramu elsa.palliative.care, třetí Giovanica Foisová z Düsseldorfu, pečovatelka pacientek s demencí v domově důchodců. Ocenění bylo uděleno k Mezinárodnímu dnu sester 12. května. Ten připadá na narozeniny britské pionýrky moderní péče Florence Nightingaleové (12. 5. 1820 – 13. 8. 1910).

V Bosně narozená Bozidarka Zimmermannová utekla jako osmiletá s rodinou před válkou. Po roční cestě přišli do Německa. Žili poblíž Güterslohu a Boba, jak si sama dodnes říká, měla už dřív přání naučit se povolání, které by mohla zastávat kdekoliv na světě. "Praktiky" na chirurgii její odhodlání posílily. Po maturitě nastoupila do pooperační péče kliniky v Münsteru a učila se dál… Léta byla k tomu navíc docentkou na akademii medicínských povolání, pak mentorkou žákyň ošetřovatelské péče. Po porodu dcery činnost docentky ukončila, ale ve vedení žáků pokračuje.

Nominována na ocenění byla kolegyní, kterou upoutala vedle vysoké odborné kompetence a angažovanosti pro vzdělávání také její schopnost pro své povolání nadchnout ostatní. „Přes služby na směny, práci o víkendech a 16 hodin pohotovosti je stále pozitivní a miluje svou práci," zaznělo v návrhu.

Nejlepší sestřička Německa je z Bosny.Zdroj: Deník/DK

Hasiči tahali srnce ze stoky

Ve středu spadl v Augsburgu srnec do stoky. Pozorní lidé ho sledovali na kolech po stezce kolem kanálu a informovali hasiče o jeho poloze. Po dvou kilometrech, na okraji veřejného koupaliště, do něhož stoka ústí, jeden z hasičů zvíře z vody vytáhl. V hasičském autě ho pak dopravili na veterinární kliniku.

Odnášen do bezpečí.Zdroj: Deník/DK

Žáci pohřbili kostru

Žáci gymnázia ve Schleidenu pohřbili lidskou kostru, po mnoho let užívanou při biologii, píše DK. Na snímku skelet žáci přenášejí z přednáškového sálu školy na blízký evangelický hřbitov.

Pohřbu bylo přítomno asi 80 žáků, učitelů a zástupců města. Vzhledem k neznámému původu mrtvé se obřad konal v interreligiózní formě podle návrhu evangelického faráře, který na gymnáziu učí náboženství, za účasti katolického kolegy. Modrou dětskou rakev věnoval místní pohřební ústav. Odkud nebožka pocházela a jak byla stará, má být poodhaleno z rozboru DNA. Žáci ji nazvali Anh Bian, což vietnamsky údajně znamená Tajemný mír. Kostru nahradil umělohmotný model.

Poslední pohled na pomůcku…Zdroj: Deník/DK

"Neviditelné" totální zatmění

Úplné zatmění Měsíce 16. května bude v Rakousku sotva viditelné, píší OÖN. Jak vysvětlil vídeňský astronom Alexander Pikhard, Měsíc začne vstupovat do jádra stínu Země ve 4.28 hodiny (ve Vídni ve 4.36), čímž začne částečné zatmění. V tu dobu už ale bude velmi jasno, bude například možné číst noviny venku bez umělého osvětlení. "Totální zatmění začne v 5.29, tedy po východu slunce (5.14), resp. po západu Měsíce (5.16 - vždy vídeňské časy)," píše list.

Příští totální zatmění bude až 31. prosince 2028, když druhé letošní 8. listopadu bude v našich šířkách zcela "zatajené" - viditelné bude jen z Pacifiku nebo z Arktidy.

Mistrovství světa v létání papíru

O víkendu bude v Salcburku mistrovství světa papírových vlaštovek. Kvalifikovalo se k němu přes 100 "pilotů" z 57 zemí. Soutěž Bull Paper Wings se koná každé tři roky. Rakousko bude reprezentovat Daniel Keil z Bad Ischlu, 26letý student učitelství, v disciplíně na časově co nejdelší let. K účasti se kvalifikoval letem po 8,96 sekundy…

Pravidla jsou prý jednoduchá - soutěžící může užít ke skládání modelu jen jeden list papíru A4. Lepit nebo stříhat je zakázáno. Dalšími soutěžními disciplínami jsou lety na vzdálenost a lety akrobatické. "Ve vzduchu se vyzná," píší o něm OÖN. "Skáče na lyžích…"

Kolik vteřin mu vydrží vlaštovka ve vzduchu?Zdroj: Deník/OÖN