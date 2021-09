Po komunálních volbách v Rakousku zůstávají v obcích v převaze lidovci - ÖVP. V Horních Rakousích získali 40,2 % hlasů (+0,6), polepšili si ve 244 obcích a ve 367 ze 438 samospráv jsou nejsilnější stranou. Celkem jim patří 4525 mandátů.

Sociální demokraté ztratili půl procenta hlasů, ale jsou dál jasně druzí nejpočetnější. Jejich 27,1 % v zemi jim přineslo 2164 mandátů v obcích. Lehce si polepšili v Linci (34,4 %) a Steyru (43,8) a zůstávají dál silní v obcích Solné komory. V zemském měřítku "padlí" Svobodní dosáhli prestižního vítězství ve Welsu, ale celkově ztratili 5,3 % hlasů a patří jim už jen 17 % mandátů v obecních radách, tedy 1432. Zelení mají 8,8 % (532 křesel); dobře vyšli v okolí velkých měst, v Mühlviertlu a letos také kolem jezer komory. Odpůrci očkování, MFG, si s 1,3 % vybojovali 44 křesel. Neos mají 1,2 % a celkem 35 míst v zastupitelstvech. V Hirschbachu v Mühlkreisu ale získali při své první kandidatuře 29,13 % a tím čtyři místa radních.

Už je zvoleno 296 lidoveckých starostů (54 sociálně demokratických, osm Svobodných a čtyři z ostatních kandidátek). V 76 místech o nich rozhodnou druhá kola.

V Bad Ischlu došlo podle OÖN k překvapení. Hannes Mathes, v letech 2016-2020 vedoucí tajemník SPÖ v Salcburku, nastoupil k těmto volbám s vlastní kandidátkou "Budoucnost Ischlu" proti své bývalé straně a se 34 % hlasů ji těsně porazil. Ve volbě starostů zato měla kandidátka SPÖ Ines Schillerová se 37,6 % o procento víc než on a za dva týdny se utkají o křeslo.

Obdobně ve Stadl-Pauře vyhrála se 74,7 % občanská volební strana - Liste Popp úřadujícího starosty Christiana Poppa (dříve FPÖ), podporovaná i nekandidujícími lidovci. 81,6 % občanů chce mít Poppa dál starostou.

Ve 76 obcích nezískal v neděli žádný kandidát na starostu přes 50 procent hlasů, takže 10. října dojde k "rozstřelu" nejúspěšnějších. Je to skoro dvojnásobek proti roku 2015, kdy se do sebe pustilo podruhé 46 dvojic. Opět budou volit také ve Freistadtu, kde v prvním kole získala starostka Elisabeth Teuferová (ÖVP) 36,2 % a Christian Gratzl (SPÖ) 32,7 %.

Lid proti povinnosti očkování

Rakouský parlament se musí zabývat odmítnutím povinného očkování 269 391 hlasy občanů (4,23 % oprávněných) ve všelidovém hlasování navrženém Svobodnými v Lungau. Počet výrazně překročil podmínku 100 000 hlasů. Povinnost nechat se očkovat podpořilo 65 729 voličů (1,03 %).

Prověří sirény

Nadcházející sobotu prověří Rakousko celostátní poplachová zkouška civilní ochrany. Mezi 12 a 12.45 zazní po 15sekundové znělce "Zkouška sirén" tři signály. Varování má tříminutový stálý tón a znamená blížící se nebezpečí s výzvou zapnout rádio, televizi či internet, a dbát omezení jednání. Poplach - minutový stoupající a klesající tón - zamená nebezpečí s výzvou vyhledat ochranné prostory a sledovat výzvy rádií, televize a internetu. Minutové vysílání stejného tónu znamená konec poplachu, popisují OÖN. "Každoroční zkouška slouží jednak prověrce technických zařízení, jednak má obyvatelstvo seznámit se signály vysílanými asi 8200 sirénami," uvádí list.

Doživotí za vraždu manželky

Soud v Salcburku uložil v pondělí doživotí 26letému Srbovi za vraždu 22leté manželky 21. března v jejím bytě osmi ranami nožem, zatím co jejich dvě společné děti spaly ve vedlejí místnosti, píše Volksblatt. Motivem byla žárlivost.

Obžalovaný byl pouhý měsíc před činem odsouzen za pokračující násilí vůči této ženě a měl vysloven zákaz ji kontaktovat, popisuje linecký list. Pachatel se bezprostředně po činu dostavil na policii a doznal se. Onen večer svou manželku navštívil zjevně s jejím souhlasem. Klidnými slovy líčil předsedkyni senátu, že byl žárlivý a rozzlobený. Na mobilu ženy četl její chaty s jiným mužem a v bytě našel kondomy, které nebyly jeho. Připravovala prý novou svatbu pro 600 lidí, ačkoliv jemu údajně řekla, že chce návrh na rozvod stáhnout. Reagoval prý nervózně a ptal se ženy, proč měsíc lhala a dělala, jako by všechno bylo normální. Vysmála se mu do očí a řekla, že zavolá policii, aby ho znovu zavřeli.

Co následovalo, prý hluboce lituje. Manželku vícekrát udeřil do obličeje a když ho kousla do prstu, vzal ze zásuvky v obýváku keramický nůž s deset centimetrů dlouhou čepelí a bodl ženu pětkrát do krku. Když ležela na podlaze, přinesl z kuchyně nůž s ostřím dlouhým 20 centimetrů a ještě oběť bodl třikrát do hrudníku. Zastlal ji do peřiňáku a nože očistil. Pak zavolal chůvě, že manželce není dobře, je v nemocnici a on ji chce navštívit, tak aby dohlédla na jejich dvě děvčata ve věku sedmi měsíců a tří let. Odjel na policejní stanici a doznal se.

"Obžalovaný byl v Rakousku jednou trestán, od dubna 2018 do prosince 2020 manželce opakovaně vyhrožoval zabitím a fyzicky ji napadal. Ve spojení s nebezpečným vyhrožováním a fyzickými útoky proti jejím příbuzným loni při oslavě Vánoc letos v únoru za to dostal v Salcburku rok vězení, z toho dva měsíce nepodmíněně. Protože si tuto část už odpykal ve vazbě, mohl 25. února věznici opustit.

Obhájce připomínal, že rodina oběti byla proti uzavření manželství se Srbem. Nezúčastnila se také jejich svatby a když hledala pro tuto ženu jiného muže, věci eskalovaly.

O pozůstalé děti pečují prarodiče z matčiny strany. Soud jim přiřkl náhradu škody po 30 000 eur a rodičům zavražděné ženy 20 000 eur.

Ohroženi laserem

Dva piloti byli v pondělí kolem 19.30 při přistávacím manévru na letiště v Mnichově lehce zraněni, píše PNP. Neznámý pachatel je ve 30 kilometrů vzdáleném Bruckbergu (okr. Landshut) cíleně oslnil zeleným laserovým paprskem.

Chtěl doplout do Řecka…

19letý mladík odcizil ve Vilshofenu (okr. Pasov) člun a podle policie chtěl doplout do Řecka, napsala PNP. Svědkové ho viděli, jak nasedl do pramice přivázané na břehu Vilsu, přítoku řeky Náby, a nechal se unášet proudem. Hlídka ho v pondělí poučila, aby plavidlo znovu zakotvil. "Podle zjištění muž nerozuměl německy ani anglicky," uvedl list. "Ukázalo se, že přišel z Atén a chce zase zpátky. Policisté mu vysvětlili, jak by se mohl do své vlasti vrátit, a dopravili ho na nádraží."

Při tomhle 'kreslení' na památku alba Nevermind od Nirvany se autor pořádně našlapal…Zdroj: Deník/PNP

Šlapáním "kreslil" dítě

Jistě důležité volební zpravodajství zpestřila PNP "civilní" zprávou z Austrálie. "Protože album Nevermind nedávno oslavilo 30. narozeniny, ,nakrelil´ 45letý Australan Peter Stokes v Adelaide obrys trasy, kterou najel podle dat GPS do podoby světoznámého obrázku dítěte plavajícího pod vodou z obálky Nevermind na svém ,jednorychlostním´ kole. Našlapal při tom kolem Adelaide 150 kilometrů. Na cestě byl osm hodin, stavěl jen v pekařství, aby se posilnil," píše list. Foto: Deník/PNP/Screenshot Instagram Pete Stokes