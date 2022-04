Mladé ženy už se tu dobře zabydlely - privátně i pracovně, řekly deníku PNP. Začátky byly pro ně ale opravdu těžké - práce na malajských klinikách se od té v německých nemocnicích velmi liší, také v množství užívané léčebné techniky. I řeč byla na začátku velkým problémem. "Kurs bavorštiny by byl pravděpodobně smysluplnější než kurs němčiny," říká Yusof Nursyamilah srozumitelnou němčinou s úsměvem.

I když ženy svůj domov a své rodiny postrádají, jsou velmi vděčné za šanci moci pracovat v Německu. "Nabíráme mnoho nových zkušeností a můžeme poznávat zemi a její kulturu. To je velkolepá příležitost," míní Nurul.

Fascinuje je nejen pestrost krajiny, ale také klima. "Na chladno si musíme teprve zvykat, ale zase jsme poprvé v životě viděly sníh. Sjely jsme si dokonce na saních," září Omar Umi.

Vedle práce navštěvují jazykový kurs. "Helga Weberová, vedoucí odboru chirurgických oddělení kliniky, je zjevně pyšná na své ,dětičky v péči´, jak tři Malajčanky láskyplně nazývá. Při své činnosti v servisu péče, rodiny a práce se ukázkově snaží o jejich integraci. Při nákupech, v bance nebo na úřadech je jim ráda po boku. ,Dělají opravdu velkolepou práci a jsou velmi pilné,´ chválí je v PNP."

Kromě práce a jazykových kursů se učí ke skládání odborných zkoušek pečovatelek. Omar Umi Nursyahida už je má za sebou a potřebuje jen jazykový test, aby získala německé uznání kvalifikace. "Zbývající dvě budou tak daleko už brzy," je si Weberová jistá.

Přála by si, aby ty tři dál pracovaly pro kliniku Pojavoří. Omar Umi Nursyahida, Nurul Hasan Taib a Yusof Nursyamilah jí nemohly slíbit, že v Německu zůstanou trvale, ale ujišťují, že po uznávací fázi by tu rády ještě pár let chtěly zůstat…