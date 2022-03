Investují do cyklostezek

Po asi 460 milionech eur na 3,2 kilometru dlouhou městskou cestu investuje vídeňské radní Ulrike Simová letos 20 milionů do 17 kilometrů dalších stezek, napsal Volksblatt. Jsou rozděleny pro 44 projektů. Podle Simové jsou tím na hranici možností. Na ulici Lassalle, kudy ročně projede přes milion cyklistů, má například vzniknout čtyři metry široká dvousměrná cyklostezka. Na hlavních tazích budou stavebně oddělené pruhy pro rodiny s dětmi.

Pětinohého býčka se ujal dvůr milosti

Letos v noci na 2. únor se v Leiflitzu v okrese Regen narodil býček s pátou nohou na hřbetním hrbolu. "Myslel jsem, že je mrtvý, ale vstal a odběhl," říká zemědělec Alfons Ranzinger. Šest a půl týdne poté si převzali Ferdinanda lidé ze dvora milosti zvířat Gut Aiderbichl v Henndorfu u Salcburku. "Chováme výlučně dojnice a Ferdinand u nás nemohl zůstat," vysvětluje Ranzinger. Nechtěli také riskovat, že by se ve stádu mohl zranit.

Od sousedů: Kosmetický chirurg nedostane odškodné od fotbalisty

Přejmenovali ulici nacistického lékaře

25 let připomínala ulice v Augsburgu lékaře, který se podílel na zločinech nacismu. Teď město udělalo "otočku" a vzpomnělo na jeho místě těch nejmenších z obětí onoho režimu, napsal Donaukurier. Příjezdová cesta k hlavní správě švábských klinik se bude jmenovat po dvou dětech, které byly zavražděny při nacistické "euthanasii". "Přejmenování ,Dr.-Mack-Straße´ na ,Ulici sourozenců Schönertových´ bylo prakticky realizováno už vyvěšením nových tabulek, ale oficiálně se tak stane 31. března za přítomnosti pozůstalých a následníků rodiny," oznámily kliniky.

Přejmenovali ulici nacisty…Zdroj: Deník/DK

Ingolstadtský deník vysvětluje, že městská rada nazvala ulici v roce 1986 nejprve jménem Max Ludwig Mack (1909-1966). "Že se během nacismu podílel na nucené sterilizaci lidí označených za dědečně postižené tehdy nebylo vzato v potaz a později se stalo předmětem kritiky," uvedl deník. Když v roce 2014 město ustavilo komisi "pro kulturu vzpomínání", která problematické názvy zkoumala, došlo grémium k závěru: Může být pokládáno za zjištěné, že se dr. Mack ve své pozici jako lékař podílel na nacistické rasové a zdravotní politice znevažující lidi. Komise doporučila přejmenování a městská rada jej nyní realizuje.

Sourozenci Günther a Brigitte Schönertovi z Augsburgu byli 1942 a 1944 dopraveni do "léčebného a pečovatelského zařízení" Kaufbeuren v Allgäu. Tam bylo od začátku roku 1940 zabíjeno tisíce lidí s duševním a fyzickým hendikepem. Brigitte byla zavražděna, když jí byly dva roky, její bratr jako šestiletý.

Přiznal trojnásobnou vraždu

Ve Starnbergu byli v lednu 2020 nalezeni v domku mrtví rodiče a jejich 21letý syn. Zpočátku to vypadalo na mladíkův zoufalý čin s následnou sebevraždou, od léta stojí před soudem v Mnichově ale jiní. K trojnásobné vraždě se v pondělí přiznal přečtením prohlášení juniorův 22letý přítel. Jeho advokát "dovysvětlil", že tak chtěl zabránit masakru, který jeho kamarád údajně chystal na nádraží Mnichov-Pasing, píše DK. Zasvětil nyní obžalovaného do plánu a chtěl ho do akce zapojit. Obhájce tvrdí, že to jeho klient udělat nechtěl a vymyslel nový plán - zabít osnovatele, aby ten neusmrtil jeho za to, že se k atentátu nepřipojí. Usmrcení jeho rodičů prý neplánoval, otec k němu o kritické noci ale náhle přišel a obviněný si myslel, že je ozbrojený. Proto 64letého muže a jeho 60letou manželku zastřelil.

Od sousedů: 625 usvědčených genetickými otisky, neuznaná rekordní brambora

Podle prohlášení zmínil i 21letého spoluobviněného, který ho podle obžaloby k místu činu dovezl a odvezl zpět. Jako motiv mu uvedl, že získat cennou sbírku nelegálních zbraní, které poškozený držel. Spoluobviněnému za pomoc přislíbil možnost zbraně v budoucnu prodat. Na černém trhu prý měly mít hodnotu až 600 000 eur.

Policie alarmovaná obavami dcery o osud rodičů našla mrtvé rodiče v pyžamech v prvním patře domku, mrtvolu syna v jeho pokoji. U něho ležela pistole. Policie si myslela, že nejprve zastřelil rodiče a pak sám sebe. Chyběl ale dopis na rozloučenou. Pokračující pátrání pak vedlo na stopu jeho přítele.

Falšovali očkovací certifikáty

Dva podezřelí z vystavování falešných dokladů o očkování proti koroně byli obžalováni u mnichovského soudu. Zaměstnankyně lékárny a její známý měli vystavit 1074 potvrzení a vydělat na nich přes 130 000 eur, píše DK. Podle vyšetřovatelů nabízeli dodání internetního QR-kódu pro digitální průkaz o očkování za minimálně 150 eur. Zájemci měli platit v kryptoměnách bitcoin nebo monero. Pak měli dostat doklad o očkování přes IT-strukturu lékárny, ovšem bez vědomí jejího provozovatele.

Část příjemců padělků by mohla být stíhána za porušení infekčního zákona.

80letý vyhrál milion

Dva sázející lotta z Mnichova - 80letý důchodce a jeden do včerejška neznámý hráč - vyhráli po 1 349 816,80 eura v sobotním tahu lotta. Tipovali 1, 5, 17, 26, 28 a 41.

Víc peněz za víc práce

Pracující v Bavorsku vydělali v posledním čtvrtletí 2021 výrazně víc peněz, ale také víc pracovali, píše DK. Hrubý průměrný měsíční výdělek zaměstnance na plný úvazek bez zvláštních příplatků byl 4370 eur, to je o 3,9 procenta víc než před rokem. Průměrná placená pracovní doba činila za týden 38,9 hodiny, o 2,3 % víc. Podle branží se výdělek silně liší, od 2568 eur v pohostinských profesích po 5944 eur ve finančních službách a pojišťovnictví.

Od sousedů: Dospělá puma v autě a nosorožec jménem Kyjev

Odliv věřících v Bavorsku zrychlil

Z církví vystoupilo jen v Mnichově od lednového zveřejnění zprávy o zneužívání dětí dalších asi 7000 lidí. Loni to bylo ve stejném období 3300 a v roce 2020 kolem 3800 osob. Těžištěm posudku bylo, že případy sexuálního zneužívání v mnichovské diecézi nebyly po desítky let přiměřeně projednávány, píše DK. Podle expertů šlo o skutky nejméně 235 podezřelých proti nejméně 497 obětem. "Vyprodány" jsou žádosti o termín k projednání výstupu z církví v Ingolstadtu na webové stránce města. Noví zájemci se ke slyšení dostanou nejdřív v polovině května.

V Norimberku odešlo letos do 16. března z římskokatolické církve 1050 věřících. Loni jich za stejné obdob bylo 425.Ve Würzburgu ubylo do poloviny března 547 katolíků, v Bambergu do stejného termínu 340. V Řeznu vystoupilo do půlky března 1043 osob, skoro třikrát víc než za celý rok 2021, v Ingolstadtu 529.

Zabila nožem bývalého zetě

Soud v Bambergu projednává červnovou vraždu 32letého muže v Ebermannstadtu (okr. Forchheim) bývalou tchyní deseti ranami nožem, napsal DK.

54letá obžalovaná se za svůj čin, který označuje za zabití, ne za vraždu, omluvila. V centru městečka se slovy "Já tě zabiju" útočila opakovaně nožem na otce své vnučky. Utrpěl deset ran a zemřel ještě v sanitce. "Má, co si zasloužil," volala za ním útočnice.

Pár minut předtím poškozený přišel k rozvedené 34leté manželce, aby poprvé strávili sami společně chvíle se dvouletou dcerkou. Když se objevil, bývalá tchyně bodla tohoto bývalého vojáka se zahraniční zkušeností do hrudníku. Odbelhal se ke křižovatce, ale žena do dohnala

Od sousedů: Vezli kobry autem, zvony spustily ve dvě v noci

Na množství ran, které mu zasadila, si u soudu nepamatovala. Ten den z ní prý vytryskla po měsíce v ní hromaděná zloba na jednání poškozeného, který s manželkou a jejich dcerou špatně zacházel. Pár dnů po porodu je ubytoval v domě "v nepřijatelném stavu", při setkáních po rozvodu byl vždycky agresivní. Měli se hádat o peníze, vyčítal všelicos i jí. Soud ale k tomu poznamenal, že ve spise jsou i jiné popisy vztahů v rodině.

Rozsudek má padnout v dubnu.